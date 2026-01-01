Sales Home ist eine personalisierte Oberfläche, mit der du Salesforce-Informationen und -Prozesse in deinem Slack-Workspace zentralisieren kannst. Von Sales Home aus kannst du:

Salesforce-Opportunitys anzeigen und aktualisieren.

Wichtige Kennzahlen einrichten, um Einblicke in deine persönliche Leistung und die deines Teams zu erhalten.

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen erstellen, um administrative Aufgaben zu vereinfachen und deine Ziele im Auge zu behalten.

Hinweis: Sales Home muss konfiguriert und zugewiesen werden, damit du es nutzen kannst. Wenn du Sales Home nicht in deiner Seitenleiste siehst, wende dich an eine:n Admin, um Hilfe zu erhalten.



Salesforce-Objekte anzeigen und aktualisieren

Du kannst Salesforce-Opportunitys in Slack anzeigen und aktualisieren. Wenn du eine Opportunity in Slack aktualisierst, wird sie in Salesforce automatisch aktualisiert.



Desktop Mobil Klicke in der Seitenleiste auf Sales. Wenn dir Sales nicht angezeigt wird, klicke auf

Mehr, um die Option zu suchen. Wähle oben rechts die Option Opportunitys anzeigen. Wähle eine Opportunity-Liste oder suche nach einer Liste im Dropdown-Menü. Wähle eine Opportunity und aktualisiere dann alle gewünschten Felder. Tippe auf der Registerkarte Home auf Sales. Tippe auf Opportunitys. Wähle eine vorgeschlagene Opportunity-Liste aus oder tippe oben rechts auf die Lupe, um nach einer Liste zu suchen. Tippe auf ein Feld, um es zu aktualisieren, oder tippe oben rechts auf das Symbol mit den drei Punkten, um weitere Optionen angezeigt zu bekommen.



Kritische Kennzahlen hinzufügen

Verwende Kennzahlen, um deinen Fortschritt im Hinblick auf wichtige Vertriebsziele nachzuverfolgen. Du kannst bis zu sechs Kennzahlen konfigurieren, die unter Deine Insights angezeigt werden sollen.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf die Option Sales. Wenn dir

Sales nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um die Option zu suchen. Klicke unter Deine Einblicke auf Kennzahl hinzufügen. Füge einen Salesforce-Berichts-Link hinzu und wähle dann eine Kennzahl und einen Namen für diese aus.

Hinweis: Du kannst wichtige Kennzahlen und Benachrichtigungen aus den Slack-Apps für Mobilgeräte anzeigen, aber sie können nur über Slack auf dem Desktop eingerichtet werden.



Benachrichtigungen einrichten und verwalten

Verwende Benachrichtigungen, um Erinnerungen für dich selbst zu erstellen, die dich unter anderem dabei unterstützen, Opportunitys zu aktualisieren und über wichtige Geschäfte und mehr auf dem Laufenden zu bleiben. Diese Benachrichtigungen werden im Abschnitt Sales-Benachrichtigungen auf Sales Home angezeigt.

Benachrichtigung erstellen

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf die Option Sales. Wenn dir

Sales nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um die Option zu suchen. Wähle Benachrichtigungen verwalten aus. Klicke auf Benachrichtigung erstellen. Wähle eine Vorlage aus und passe bei Bedarf die Benachrichtigung an. Klicke auf Benachrichtigung speichern.



Benachrichtigung löschen

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf die Option Sales. Wenn dir

Sales nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um die Option zu suchen. Wähle Benachrichtigungen verwalten aus. Bewege den Cursor über eine Benachrichtigung und klicke anschließend auf Löschen.

Tipp: Du kannst auch den Workflow-Builder verwenden, um Sales Home-Benachrichtigungen zu versenden, indem du deinen Workflow mit einem bestimmten Ereignis in Salesforce startest und Schritte für Sales hinzufügst.