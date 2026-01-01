Home Vendite è una superficie personalizzata che ti consente di centralizzare le informazioni e i processi di Salesforce nella tua area di lavoro di Slack. Da Home Vendite, puoi:
visualizzare e aggiornare le opportunità di Salesforce.
impostare delle metriche chiave per avere un'idea delle prestazioni individuali e di squadra.
creare notifiche personalizzate per semplificare le attività amministrative e rimanere in linea con i tuoi obiettivi;
Nota: Home Vendite deve essere configurata e assegnata per poterla usare. Se non vedi Home Vendite nella barra laterale, contatta un amministratore per ricevere assistenza.
Visualizzare e aggiornare oggetti di Salesforce
Puoi visualizzare e aggiornare le opportunità di Salesforce in Slack. Quando aggiorni un’opportunità in Slack, questa si aggiornerà automaticamente in Salesforce.
Desktop
Dispositivo mobile
Fai clic su Vendite nella barra laterale. Se non vedi Vendite, fai clic su Altro per trovarlo.
Seleziona Visualizza opportunità in alto a destra.
Seleziona un elenco di opportunità o cerca un elenco nel menu a discesa.
Scegli un'opportunità, quindi aggiorna tutti i campi che desideri.
Dalla scheda Home, tocca Vendite.
Tocca Opportunità.
Scegli un elenco di opportunità suggerito o tocca la lente di ingrandimento in alto a destra per cercare un elenco.
Tocca un campo per aggiornarlo, oppure tocca l' icona dei tre puntini in alto a destra per altre opzioni.
Aggiungere metriche chiave
Usa le metriche per monitorare i tuoi progressi verso importanti obiettivi di vendita. Puoi configurare fino a sei metriche da far apparire ne I tuoi approfondimenti.
Dal desktop, fai clic su Vendite nella barra laterale. Se non vedi Vendite, fai clic su Altro per trovarlo.
Sotto I tuoi approfondimenti, fai clic su Aggiungi metrica.
Aggiungi un link di report Salesforce, quindi scegli una metrica e un nome.
Nota: puoi visualizzare le metriche chiave e le notifiche dalle app per dispositivi mobili di Slack, ma possono essere impostate solo da Slack su desktop.
Impostare e gestire le notifiche
Usa le notifiche per creare promemoria per aggiornare le opportunità, rimanere informato sulle trattative importanti e molto altro ancora. Queste notifiche appariranno nella sezione notifiche di Vendite di Home Vendite.
Creare una notifica
Dal desktop, fai clic su Vendite nella barra laterale. Se non vedi Vendite, fai clic su Altro per trovarlo.
Seleziona Gestisci notifiche.
Clicca su Crea notifica.
Scegli un modello, poi, se vuoi, personalizza la notifica.
Clicca su Salva notifica.
Eliminare una notifica
Dal desktop, fai clic su Vendite nella barra laterale. Se non vedi Vendite, fai clic su Altro per trovarlo.
Seleziona Gestisci notifiche.
Passa il puntatore su una notifica, quindi clicca su Elimina.
Suggerimento: puoi anche utilizzare Workflow Builder per inviare notifiche alla Home Vendite avviando il workflow con un evento specifico in Salesforce e aggiungendo passaggi di Vendite.