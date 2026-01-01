Usar Slack
Desde los canales hasta la búsqueda, aprende a usar Slack, de la A a la Z.
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Slack organiza conversaciones en espacios dedicados llamados
canales. Agrega personas a los canales para reunir a las personas y la información adecuadas en tu espacio de trabajo en un solo lugar (para personas ajenas a tu empresa, aprende a usar Slack Connect para invitarlas a un canal).
Agregar personas a un canal
Puedes agregar hasta 1000 personas a un canal a la vez. En el caso de grupos grandes, recomendamos
copiar una lista de nombres completos o direcciones de correo electrónico de otro canal en Slack u otro servicio antes de seguir los pasos que se indican a continuación. Si las direcciones de correo electrónico están ocultas en los perfiles de los miembros, no podrás agregar personas a los canales con direcciones de correo electrónico. Consejo: Para facilitar la incorporación de nuevos miembros, puedes configurar canales predeterminados a los que se unirán automáticamente.
Escritorio
Dispositivo móvil
Abre el canal al que deseas agregar personas.
Haz clic en el
ícono de miembro en la esquina superior derecha. Haz clic en
Agregar personas. Para agregar algunas personas, busca los miembros que te gustaría agregar por nombre, dirección de correo electrónico o
grupo de usuarios (si usas un plan de pago) y selecciónalos. Para agregar un gran grupo de personas, pega la lista de nombres o direcciones de correo electrónico en el campo. Cuando hayas terminado, haz clic en
Agregar.
Abre el canal al que deseas agregar personas.
Pulsa el nombre del canal en la parte superior de la pantalla.
Pulsa
Agregar. Para agregar algunas personas, busca los miembros que quieres agregar por nombre o dirección de correo electrónico y selecciónalos. Para agregar un gran grupo de personas, pega la lista de nombres o direcciones de correo electrónico en el campo.
Cuando termines, pulsa
Agregar. Consejo: En los planes de pago, puedes invitar a un grupo de usuarios a un canal en un dispositivo móvil con el comando de barra diagonal /invitar @[usergroup]. Nota: En los planes Business+ y Enterprise, los propietarios y administradores con permiso pueden agregar personas a los canales con herramientas de administración de canales.
¿Quién puede usar esta función? ¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
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