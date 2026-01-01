Slack organiza conversaciones en espacios dedicados llamados canales. Agrega personas a los canales para reunir a las personas y la información adecuadas en tu espacio de trabajo en un solo lugar (para personas ajenas a tu empresa, aprende a usar Slack Connect para invitarlas a un canal).



Agregar personas a un canal

Puedes agregar hasta 1000 personas a un canal a la vez. En el caso de grupos grandes, recomendamos copiar una lista de nombres completos o direcciones de correo electrónico de otro canal en Slack u otro servicio antes de seguir los pasos que se indican a continuación. Si las direcciones de correo electrónico están ocultas en los perfiles de los miembros, no podrás agregar personas a los canales con direcciones de correo electrónico.

Consejo: Para facilitar la incorporación de nuevos miembros, puedes configurar canales predeterminados a los que se unirán automáticamente.

Escritorio Dispositivo móvil Abre el canal al que deseas agregar personas. Haz clic en el ícono de miembro en la esquina superior derecha. Haz clic en Agregar personas. Para agregar algunas personas, busca los miembros que te gustaría agregar por nombre, dirección de correo electrónico o grupo de usuarios (si usas un plan de pago) y selecciónalos. Para agregar un gran grupo de personas, pega la lista de nombres o direcciones de correo electrónico en el campo. Cuando hayas terminado, haz clic en Agregar. Abre el canal al que deseas agregar personas. Pulsa el nombre del canal en la parte superior de la pantalla. Pulsa Agregar. Para agregar algunas personas, busca los miembros que quieres agregar por nombre o dirección de correo electrónico y selecciónalos. Para agregar un gran grupo de personas, pega la lista de nombres o direcciones de correo electrónico en el campo. Cuando termines, pulsa Agregar. Consejo: En los planes de pago, puedes invitar a un grupo de usuarios a un canal en un dispositivo móvil con el comando de barra diagonal /invitar @[usergroup].

Nota: En los planes Business+ y Enterprise, los propietarios y administradores con permiso pueden agregar personas a los canales con herramientas de administración de canales.