Instala la aplicación Google Drive para crear, compartir y acceder a archivos de Google Drive directamente desde tu espacio de trabajo de Slack.

Nota: Los archivos agregados desde la aplicación Google Drive se pueden buscar en Slack, pero no se almacenarán en tu espacio de trabajo. Continuarán almacenándose en Google Drive.

Cómo instalar la aplicación Google Drive en Slack

Para usar la aplicación Google Drive en Slack, alguien tiene que instalar la aplicación en el espacio de trabajo. Una vez instalada, cualquier miembro puede conectar su cuenta de Google a Slack.

En tu computadora, visita la página de Google Drive en Slack Marketplace. Haz clic en Agregar a Slack. Haz clic en Agregar aplicación Google Drive. Selecciona Permitir. Haz clic en Autenticar tu cuenta de Google Drive. Selecciona la cuenta de Google que quieras conectar a Slack. Haz clic en Permitir.

Consejo: Los propietarios y administradores de organizaciones de Enterprise pueden instalar Google Drive a nivel de la organización y agregar la aplicación a cualquier espacio de trabajo que necesite acceso a ella desde el panel de administración.



Conecta tu cuenta de Google Drive

Los miembros que quieran usar la aplicación Google Drive deben conectar su cuenta de Google Drive a Slack. Si descubres que tu cuenta ya está conectada, los propietarios o administradores tienen habilitada la autenticación en todo el dominio, lo que significa que tu cuenta de Google se conectará automáticamente.

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Aplicaciones en la parte superior izquierda. Luego, busca y selecciona Google Drive para abrir la aplicación. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Conectar a Google Drive y sigue las indicaciones.

Nota: Si no ves la pestaña Agentes y herramientas en la barra lateral, busca la pestaña Herramientas. Es posible que debas hacer clic en Más para encontrarla.



Cómo usar Google Drive en Slack

Cómo crear un archivo de Google Drive

En una conversación en tu computadora, haz clic en el ícono de la barra diagonal junto al campo de mensaje. Busca Google Drive y elige si quieres crear un documento, una hoja de cálculo o una presentación. Si quieres, agrega un título y un mensaje al archivo. Debajo de Compartir este documento, haz clic en el menú desplegable para seleccionar una persona o un canal con el que compartir el archivo. Si todavía no tienes todo listo para compartir el archivo, desmarca la casilla ubicada junto a Compartir este documento. Haz clic en Crear.



Cómo compartir archivos de Google Drive

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Copia la URL de un archivo de Google Drive y pégala en una conversación en Slack. Si tu organización tiene activada la búsqueda empresarial con Google Drive como fuente de datos, puedes compartir archivos directamente desde una conversación en la versión de computadora. Desde una conversación, haz clic en el signo más junto al campo de mensaje. Haz clic en Archivos. Selecciona Google Drive en la barra lateral. Busca un archivo o elige uno de la lista. Haz clic en Insertar.

Consejo: Verás una indicación en Slack para ajustar los permisos del archivo si algunos miembros no tienen acceso a editar, ver o agregar comentarios al archivo de Google Drive que has compartido.

Cómo ver comentarios y responder a ellos

Si alguien agrega un comentario a un archivo que tú creaste o compartiste, la aplicación Google Drive te notificará en Slack. Sigue estos pasos para responder a un comentario:

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Aplicaciones en la parte superior izquierda. Luego, busca y selecciona Google Drive para abrir la aplicación. Haz clic en la pestaña Mensajes en la parte superior de la pantalla. Coloca el cursor sobre un comentario y haz clic en Iniciar un hilo. Escribe una respuesta en el campo de mensaje y envía el mensaje para agregar tu comentario al archivo.



Cómo administrar las notificaciones de Google Drive

Cuando conectes tu cuenta de Google Drive a Slack, recibirás notificaciones automáticamente de la aplicación cuando alguien haga un comentario en uno de tus archivos, solicite acceso a un archivo o comparta un archivo contigo. Puedes activar o desactivar las notificaciones de la aplicación Google Drive en cualquier momento.

Cómo activar o desactivar las notificaciones de todos los archivos

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Aplicaciones en la parte superior izquierda. Luego, busca y selecciona Google Drive para abrir la aplicación. Haz clic en la pestaña Inicio en la parte superior de la pantalla. En la sección Notificaciones, haz clic en Activar o Desactivar.



Cómo administrar las notificaciones de archivos específicos

Si quieres, puedes determinar qué actualizaciones recibirás en Slack para un archivo específico de Google Drive:

Abre el archivo en Google Drive. Haz clic en el ícono de comentarios en la esquina superior derecha. Elige Notificaciones y selecciona las notificaciones que quieras recibir.



Administrar las vistas previas de archivos de Google Drive

Cuando conectas tu cuenta de Google Drive a Slack, los archivos se comparten automáticamente con una vista previa enriquecida. Puedes activar o desactivar las vistas previas de archivos de Google Drive en cualquier momento.

Activar o desactivar las vistas previas de archivos

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Aplicaciones en la parte superior izquierda. Luego, busca y selecciona Google Drive para abrir la aplicación. Haz clic en la pestaña Inicio en la parte superior de la pantalla. En la sección Vistas previas de archivos, haz clic en Activar o Desactivar.

Desconecta tu cuenta

Si ya no deseas utilizar Google Drive en Slack, puedes desconectar tu cuenta en cualquier momento. Esto no desinstalará la aplicación de tu espacio de trabajo.

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Aplicaciones en la parte superior izquierda. Luego, busca y selecciona Google Drive para abrir la aplicación. Haz clic en la pestaña Inicio en la parte superior de la pantalla. Haz clic en Desconectar Google Drive.

Nota: Si tu organización usa la autenticación en todo el dominio, puedes desconectar tu Google Drive. Sin embargo, no podrás desconectar tu cuenta de Google de Slack.