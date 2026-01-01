Google Drive per Slack
Installa l’app Google Drive per creare e condividere i file Google Drive e per accedervi direttamente dall’area di lavoro Slack.
Nota: è possibile cercare i file aggiunti dall’app Google Drive su Slack, tuttavia questi non verranno conservati nell’area di lavoro. Continueranno a essere conservati su Google Drive.
Installare l’app Google Drive su Slack
Per utilizzare l’app Google Drive su Slack, è necessario installare l’app nell’area di lavoro. Una volta installata l’app, ogni membro può collegare il proprio account Google a Slack.
- Dal desktop, visita la pagina di Google Drive in Slack Marketplace.
- Clicca su Aggiungi a Slack.
- Clicca su Aggiungi l’app Google Drive.
- Seleziona Consenti.
- Clicca su Autentica l’account Google Drive.
- Seleziona l’account Google che vuoi collegare a Slack.
- Clicca su Consenti.
Suggerimento: i proprietari e gli amministratori delle organizzazioni Enterprise possono installare Google Drive a livello di organizzazione e aggiungere l’app alle aree di lavoro che necessitano di accedervi dalla dashboard di amministrazione.
Collegare l’account Google Drive
I membri che desiderano utilizzare l’app Google Drive devono collegare l’account Google Drive a Slack. Se ti accorgi che il tuo account è già collegato, significa che i proprietari o gli amministratori hanno abilitato l’autenticazione a livello di dominio, quindi il tuo account Google verrà collegato automaticamente.
- Dal desktop, clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale.
- Clicca su App in alto a sinistra, quindi cerca e seleziona Google Drive per aprire l’app.
- Dalla scheda Home dell’app, clicca su Collega Google Drive e segui le istruzioni.
Nota: se non vedi la scheda Agenti e strumenti nella barra laterale, cerca invece la scheda Strumenti . Per trovarla, potrebbe essere necessario fare clic su Altro .
Utilizzare Google Drive su Slack
Creare un file Google Drive
- Da una conversazione sul desktop, clicca sull’icona accanto al campo messaggio.
- Cerca Google Drive, quindi scegli se creare un documento, un foglio di lavoro o una presentazione.
- Se vuoi, aggiungi un titolo e un messaggio al file.
- Sotto Condividi questo documento, clicca sul menu a discesa per selezionare la persona o il canale con cui vuoi condividere il file. Se non sei ancora pronto per condividere il file, deseleziona la casella accanto a Condividi questo documento.
- Clicca su Crea.
Condividere file Google Drive
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
Copia l’URL di un file su Google Drive, quindi incollala in una conversazione su Slack.
Se la tua organizzazione ha la ricerca aziendale attivata con Google Drive come origine di dati, puoi condividere file direttamente da una conversazione sul desktop.
- Da una conversazione, clicca sull’ icona + accanto al campo messaggio.
- Poi clicca su File.
- SelezionaGoogle Drive nella barra laterale
- Cerca un file o scegline uno dall’elenco.
- Fai clic su Inserisci.
Suggerimento: un messaggio su Slack ti chiederà di modificare le autorizzazioni dei file se alcuni dei membri non possono modificare, visualizzare o inserire commenti ai file Google Drive che hai condiviso.
Visualizzare i commenti e rispondere
Se qualcuno aggiunge un commento a un file che hai creato o condiviso, l’app Google Drive ti invierà una notifica su Slack. Segui questi passaggi per rispondere a un commento:
- Dal desktop, clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale.
- Clicca su App in alto a sinistra, quindi cerca e seleziona Google Drive per aprire l’app.
- Clicca sulla scheda Messaggi nella parte superiore dello schermo.
- Passa il puntatore sopra un commento e clicca su Avvia una conversazione .
- Digita una risposta nel campo messaggio e invia il messaggio per aggiungere il commento al file.
Gestire le notifiche di Google Drive
Quando colleghi l’account Google Drive a Slack, l’app ti invierà automaticamente delle notifiche quando qualcuno richiede l’accesso a un file, lo commenta o lo condivide con te. Puoi abilitare o disabilitare le notifiche dell’app Google Drive in qualsiasi momento.
Abilitare o disabilitare le notifiche per tutti i file
- Dal desktop, clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale.
- Clicca su App in alto a sinistra, quindi cerca e seleziona Google Drive per aprire l’app.
- Clicca sulla scheda Home nella parte superiore dello schermo.
- Nella sezione Notifiche, clicca su Attiva o Disattiva.
Gestire le notifiche per file specifici
Se vuoi, puoi scegliere gli aggiornamenti da ricevere su Slack per uno specifico file Google Drive:
- Apri il file su Google Drive.
- Clicca sull’icona Commenti nell’angolo in alto a destra.
- Scegli Notifiche e poi seleziona quali aggiornamenti vuoi ricevere.
Gestire le anteprime dei file Google Drive
Quando colleghi l’account Google Drive a Slack, i file vengono condivisi automaticamente con un’anteprima avanzata. Puoi abilitare o disabilitare le anteprime dei file Google Drive in qualsiasi momento.
Abilitare o disabilitare le anteprime dei file
- Dal desktop, clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale.
- Clicca su App in alto a sinistra, quindi cerca e seleziona Google Drive per aprire l’app.
- Clicca sulla scheda Home nella parte superiore dello schermo.
- Nella sezione Anteprime dei file, clicca su Attiva o Disattiva.
Disconnettere l’account
Se non vuoi più utilizzare Google Drive su Slack, puoi disconnettere l’account in ogni momento. Quest’azione non disinstallerà l’app dall’area di lavoro.
- Dal desktop, clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale.
- Clicca su App in alto a sinistra, quindi cerca e seleziona Google Drive per aprire l’app.
- Clicca sulla scheda Home nella parte superiore dello schermo.
- Clicca su Disconnetti Google Drive.
Nota: se l’organizzazione usa l’autenticazione a livello di dominio, potrai scollegare da Slack Google Drive, ma non potrai scollegare l’account Google.