Instala la aplicación de Google Drive para crear, compartir y tener acceso a archivos de Google Drive desde tu espacio de trabajo de Slack.

Nota: los archivos agregados desde la aplicación de Google Drive se pueden buscar en Slack, pero no se almacenarán en tu espacio de trabajo. Continuarán almacenándose en Google Drive.

Instala la aplicación de Google Drive en Slack.

Para utilizar la aplicación Google Drive en Slack, alguien tiene que instalar la aplicación en tu espacio de trabajo. Una vez que se haya instalado la aplicación, cualquier miembro podrá conectar su cuenta de Google a Slack.

Desde tu ordenador, visita la página de Google Drive en Slack Marketplace. Haz clic en Añadir a Slack. Haz clic en Añadir la aplicación de Google Drive. Selecciona Permitir. Haz clic en Autenticar tu cuenta de Google Drive. Selecciona la cuenta de Google que quieres conectar a Slack. Haz clic en Permitir.

Consejo: Los propietarios y administradores de organizaciones Enterprise pueden instalar Google Drive a nivel de la organización y añadir la aplicación a los espacios de trabajo que precisen acceso desde el panel de administración.



Cómo conectar tu cuenta de Google Drive

Todos los miembros que quieran usar la aplicación de Google Drive deben conectar la cuenta de Google Drive a Slack. Si ves que tu cuenta ya está conectada, es porque los propietarios o administradores han activado la autenticación para todo el dominio, que hace que tu cuenta se conecte automáticamente.

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Aplicaciones en la parte superior izquierda; luego, busca y selecciona Google Drive para abrir la aplicación. En la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Conectar Google Drive y sigue los pasos.

Nota: Si no ves la pestaña Agentes y herramientas en la barra lateral, busca la pestaña Herramientas en su lugar. Puede que tengas que hacer clic en Más para encontrarla.



Cómo usar Google Drive en Slack

Cómo crear un archivo de Google Drive

Desde tu ordenador, haz clic en el icono de barra diagonal ubicado junto al campo de mensajes de cualquier conversación. Busca Google Drive y, después, selecciona si quieres crear un documento, una presentación o una hoja de cálculo. Si lo deseas, añade un título al archivo y un mensaje. En Compartir este documento, haz clic en el menú desplegable para seleccionar una persona o un canal con el que compartir el archivo. Si todavía no quieres compartir el archivo, desmarca la casilla situada junto a Compartir este documento. Haz clic en Crear.



Compartir archivos de Google Drive

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Copia la URL de un archivo de Google Drive y pégala en una conversación en Slack. Si tu organización tiene activada la búsqueda empresarial con Google Drive como fuente de datos, puedes compartir archivos directamente desde una conversación en ordenador. Desde cualquier conversación, haz clic en el signo más junto al campo de mensajes. Haz clic en Archivos. Selecciona Google Drive en la barra lateral. Busca un archivo o elige uno de la lista. Haz clic en Insertar.

Consejo: verás un aviso en Slack para ajustar los permisos de archivo si algunos miembros no tienen acceso para editar, ver o añadir comentarios al archivo de Google Drive que has compartido.

Cómo ver comentarios y responder a ellos

Si alguien añade un comentario a un archivo que has creado o compartido, recibirás una notificación de la aplicación de Google Drive en Slack. Sigue estos pasos para responder a un comentario:

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Aplicaciones en la parte superior izquierda; luego, busca y selecciona Google Drive para abrir la aplicación. Haz clic en la pestaña Mensajes situada en la parte superior de la pantalla. Pasa el cursor por encima de un comentario y haz clic en Iniciar un hilo. Escribe una respuesta en el campo de mensajes y envía el mensaje para añadir el comentario al archivo.



Cómo gestionar las notificaciones de Google Drive

Cuando conectes tu cuenta de Google Drive a Slack, recibirás automáticamente notificaciones de la aplicación cuando alguien haga un comentario sobre uno de tus archivos, solicite acceso a un archivo o comparta un archivo contigo. Podrás activar o desactivar las notificaciones de la aplicación de Google Drive en cualquier momento.

Cómo activar o desactivar las notificaciones de todos los archivos

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Aplicaciones en la parte superior izquierda; luego, busca y selecciona Google Drive para abrir la aplicación. Haz clic en la pestaña de inicio en la parte superior de la pantalla. En la sección Notificaciones, haz clic en Activar o Desactivar.



Cómo gestionar las notificaciones de archivos concretos

Si quieres, puedes determinar las actualizaciones que recibirás en Slack para un archivo específico de Google Drive:

Abre el archivo en Google Drive. Haz clic en el icono de comentarios situado en la esquina superior derecha. Elige Notificaciones y, a continuación, selecciona las actualizaciones que quieres recibir.



Gestionar la vista previa de archivos de Google Drive

Al conectar tu cuenta de Google Drive a Slack, los archivos se comparten automáticamente con una vista previa enriquecida. Podrás activar o desactivar la vista previa de los archivos de Google Drive en cualquier momento.

Activar o desactivar vista previa de los archivos

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Aplicaciones en la parte superior izquierda; luego, busca y selecciona Google Drive para abrir la aplicación. Haz clic en la pestaña de inicio en la parte superior de la pantalla. En la sección Vista previa de archivos, haz clic en Activar o Desactivar.

Cómo desconectar tu cuenta

Si ya no quieres utilizar Google Drive en Slack, puedes desconectar tu cuenta en cualquier momento. Esta acción no desinstalará la aplicación de tu espacio de trabajo.

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Aplicaciones en la parte superior izquierda; luego, busca y selecciona Google Drive para abrir la aplicación. Haz clic en la pestaña de inicio en la parte superior de la pantalla. Haz clic en Desconectar Google Drive.

Nota: Si tu organización usa la autenticación para todo el dominio, puedes desconectar tu Google Drive. Sin embargo, no podrás desconectar tu cuenta de Google de Slack.