Instale o app Google Drive para criar, compartilhar e acessar os arquivos do Google Drive direto no workspace Slack.

Observação: arquivos adicionados pelo app Google Drive podem ser pesquisados no Slack, mas não serão armazenados no seu workspace. Eles continuarão sendo armazenados no Google Drive.

Instalar o app Google Drive no Slack

Para usar o app Google Drive no Slack, é necessário instalar o app no seu workspace. Depois disso, todos os membros poderão conectar a Conta do Google ao Slack.

No seu computador, acesse a página Google Drive no Slack Marketplace. Clique em Adicionar ao Slack. Clique em Adicionar app do Google Drive. Selecione Permitir. Clique em Autenticar sua conta do Google Drive. Selecione a conta do Google que você quer conectar ao Slack. Clique em Allow (Permitir).

Dica: os proprietários e os administradores de organizações Enterprise podem instalar o Google Drive em toda a organização e adicionar o app aos workspaces que precisam acessá-lo pelo painel do administrador.



Conectar sua conta do Google Drive

Todos os membros que queiram usar o Google Drive devem conectar a conta desse app ao Slack. Se a conta já está conectada, é porque os proprietários ou administradores ativaram a autenticação em todo o domínio. Isso quer dizer que a conta do Google será conectada automaticamente.

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Clique em Apps na parte superior da barra lateral esquerda. Depois, pesquise e selecione Google Drive para abrir o app. Na guiaHome do app, clique em Conectar o Google Drive e siga as instruções.

Observação: caso a guia Agentes e ferramentas não esteja visível na barra lateral, procure a guia Ferramentas. Pode ser necessário clicar em Mais para encontrá-la.



Usar o Google Drive no Slack

Criar um arquivo do Google Drive

Em qualquer conversa no seu computador, clique no ícone de barra ao lado do campo de mensagem. Pesquise Google Drive e escolha se quer criar um documento, uma apresentação ou uma planilha. Se quiser, adicione um título ao arquivo e uma mensagem. Em Compartilhar esse documento, clique no menu suspenso para selecionar a pessoa ou o canal com o qual você quer compartilhar o arquivo. Se ainda não quiser compartilhá-lo, desmarque a caixa ao lado de Compartilhar esse documento. Clique em Criar.



Compartilhe um arquivo do Google Drive

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais Copie a URL do arquivo do Google Drive, em seguida, cole-a em uma conversa no Slack. Se sua organização tiver a pesquisa empresarial ativada com o Google Drive como fonte de dados, você poderá compartilhar arquivos diretamente de uma conversa no computador. Em qualquer conversa, clique no ícone de mais, ao lado do campo de mensagem. Clique em Arquivos. Selecione Google Drive na barra lateral. Pesquise um arquivo ou escolha um na lista. Clique em Inserir.

Dica: se alguns membros não tiverem acesso para editar, ver ou adicionar comentários ao arquivo do Google Drive que você compartilhou, uma mensagem no Slack solicitará que você ajuste as permissões de arquivo.

Visualizar e responder a comentários

Se alguém adicionar um comentário a um arquivo que você criou ou compartilhou, você receberá uma notificação pelo app do Google Drive no Slack. Siga estas etapas para responder a um comentário:

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Clique em Apps na parte superior da barra lateral esquerda. Depois, pesquise e selecione Google Drive para abrir o app. Clique na guia Mensagens na parte superior da tela. Passe o cursor sobre um comentário e clique em Iniciar uma conversa. Digite uma resposta no campo de mensagem e envie a mensagem. Assim, seu comentário será adicionado ao arquivo.



Gerenciar as notificações do Google Drive

Quando você conectar sua conta do Google Drive ao Slack, receberá notificações automáticas do app quando alguém comentar em um dos seus arquivos, solicitar acesso a um arquivo ou compartilhar um arquivo com você. É possível ativar ou desativar as notificações do app Google Drive a qualquer momento.

Ativar ou desativar as notificações para todos os arquivos

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Clique em Apps na parte superior da barra lateral esquerda. Depois, pesquise e selecione Google Drive para abrir o app. Clique na guia Inicial na parte superior da página. Na seção Notificações, clique em Ativar ou Desativar.



Gerenciar as notificações para arquivos específicos

Você pode definir quais atualizações quer receber no Slack para um arquivo específico do Google Drive:

Abra o arquivo no Google Drive. Clique no ícone de Comentários no canto superior direito. Escolha Notificações e selecione as atualizações que você quer receber.



Gerenciar visualizações de arquivo do Google Drive

Quando você conecta a conta do Google Drive ao Slack, os arquivos serão compartilhados automaticamente com uma visualização completa. É possível ativar ou desativar as visualizações de arquivo do Google Drive a qualquer momento.

Ativar ou desativar visualizações de arquivo

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Clique em Apps na parte superior da barra lateral esquerda. Depois, pesquise e selecione Google Drive para abrir o app. Clique na guia Inicial na parte superior da página. Na seção Visualizações de arquivo, clique em Ativar ou Desativar.

Desconectar uma conta

Caso não queira mais usar o Google Drive no Slack, você pode desconectar sua conta a qualquer momento. Isso não desinstalará o app do seu workspace.

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Clique em Apps na parte superior da barra lateral esquerda. Depois, pesquise e selecione Google Drive para abrir o app. Clique na guia Inicial na parte superior da página. Clique em Desconectar o Google Drive.

Observação: se a organização usa a autenticação em todo o domínio, você pode desconectar o Google Drive, mas não pode desconectar a conta do Google do Slack.