Installez l’application Google Drive pour créer, partager et accéder à vos fichiers Google Drive sans quitter votre espace de travail Slack.

Remarque : les fichiers ajoutés à partir de l’application Google Drive peuvent être recherchés dans Slack, mais ils ne sont pas stockés dans votre espace de travail. Ils resteront stockés sur Google Drive.

Installer l’application Google Drive dans Slack

Toute personne qui souhaite utiliser l’application Google Drive dans Slack doit l’installer dans votre espace de travail. Une fois l’application installée, tout membre peut connecter son compte Google à Slack.

Sur votre ordinateur, rendez-vous sur la page Google Drive dans le Slack Marketplace. Cliquez sur Ajouter à Slack. Cliquez surAjouter l’application Google Drive. Sélectionnez Autoriser. Cliquez sur Authentifiez votre compte Google Drive. Sélectionnez le compte Google que vous souhaitez connecter à Slack. Cliquez sur Allow (Autoriser).

Conseil : les propriétaires et les administrateurs d’organisations Enterprise peuvent installer Google Drive au niveau de l’organisation et ajouter l’application aux espaces de travail qui doivent y accéder à partir du tableau de bord d’administration.



Connecter votre compte Google Drive

Chaque membre qui souhaite utiliser l’application Google Drive doit la connecter à Slack. Si vous remarquez que votre compte est déjà connecté, c’est que vos propriétaires ou administrateurs ont activé l’authentification à l’échelle du domaine, ce qui signifie que votre compte Google sera connecté automatiquement.

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Cliquez sur Applications en haut à gauche, puis recherchez et sélectionnez Google Drive pour ouvrir l’application. Dans l’onglet Accueil de l’application, cliquez sur Connecter Google Drive et suivez les instructions.

Remarque : si vous ne voyez pas l’onglet agents et outils dans la barre latérale, recherchez l’onglet Automatisations . Vous devrez peut-être cliquer sur Plus pour le trouver.



Utiliser Google Drive dans Slack

Créer un fichier Google Drive

Depuis une conversation sur votre ordinateur, cliquez sur l’icône barre oblique à côté de la zone de message. Recherchez Google Drive, puis choisissez si vous souhaitez créer un document, une présentation ou une feuille de calcul. Donnez un titre à votre fichier et ajoutez un message si vous le souhaitez. Sous Partager ce document, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner une personne ou un canal avec qui/lequel partager le fichier. Si vous ne souhaitez pas encore partager le fichier, désélectionnez la case en regard de Partager ce document. Cliquez sur Créer.



Partager un fichier Google Drive

Forfaits Gratuit, Pro et Business+ Forfaits Enterprise Copiez une URL Google Drive, puis collez-la dans une conversation dans Slack. Si votre organisation a activé la recherche d’entreprise avec Google Drive comme source de données, vous pouvez partager des fichiers directement depuis une conversation sur ordinateur. Depuis n’importe quelle conversation, cliquez sur l’icône Plus à côté de la zone de message. Cliquez sur Fichiers . Sélectionnez Google Drive dans la barre latérale. Recherchez une fichier ou choisissez-en un dans la liste. Cliquez sur Insérer.

Conseil : un message vous invitant à ajuster les autorisations s’affichera dans Slack si certains membres ne peuvent pas modifier, voir ou ajouter de commentaires au fichier Google Drive que vous avez partagé.

Afficher les commentaires et y répondre

Lorsque quelqu’un ajoute un commentaire à un fichier que vous avez créé ou partagé, vous en êtes notifié par l’application Google Drive dans Slack. Suivez ces étapes pour répondre à un commentaire :

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Cliquez sur Applications en haut à gauche, puis recherchez et sélectionnez Google Drive pour ouvrir l’application. Cliquez sur l’onglet Messages en haut de l’écran. Maintenez le curseur sur un commentaire et cliquez sur Démarrer un fil de discussion . Saisissez une réponse dans la zone de message et envoyez le message pour ajouter votre commentaire au fichier.



Gérer les notifications Google Drive

Dès lors que votre compte Google Drive est connecté à Slack, vous recevez automatiquement une notification de l’application chaque fois que quelqu’un commente ou requiert l’accès à l’un de vos fichiers, ou partage un fichier avec vous. Vous pouvez activer ou désactiver les notifications de l’application Google Drive à tout moment.

Activer ou désactiver les notifications pour tous les fichiers

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Cliquez sur Applications en haut à gauche, puis recherchez et sélectionnez Google Drive pour ouvrir l’application. Cliquez sur l’onglet Accueil en haut de l’écran. Dans la section Notifications, cliquez sur Activer ou Désactiver.



Gérer les notifications de fichiers spécifiques

Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir quelles mises à jour concernant un fichier Google Drive spécifique vous recevez dans Slack :

Ouvrez le fichier dans Google Drive. Cliquez sur l’icône Commentaires en haut à droite. Choisissez Notifications, puis sélectionnez les mises à jour que vous souhaitez recevoir.



Gestion des aperçus de fichiers Google Drive

Lorsque vous connectez votre compte Google Drive à Slack, les fichiers seront automatiquement partagés grâce à un aperçu détaillé. Vous pouvez activer ou désactiver la gestion des aperçus Google Drive à tout moment.

Activer ou désactiver les aperçus de fichiers

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Cliquez sur Applications en haut à gauche, puis recherchez et sélectionnez Google Drive pour ouvrir l’application. Cliquez sur l’onglet Accueil en haut de l’écran. Dans la section Aperçus de fichiers, cliquez sur Activer ou Désactiver.

Déconnecter votre compte

Si vous ne souhaitez plus utiliser Google Drive dans Slack, vous pouvez déconnecter votre compte à tout moment. Cette action ne désinstallera pas l’application de votre espace de travail.

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Cliquez sur Applications en haut à gauche, puis recherchez et sélectionnez Google Drive pour ouvrir l’application. Cliquez sur l’onglet Accueil en haut de l’écran. Cliquez sur Déconnecter Google Drive.

Remarque : Si votre organisation utilise l’authentification à l’échelle du domaine, vous pouvez déconnecter Google Drive, mais vous ne pourrez pas déconnecter votre compte Google de Slack.