En Slack, los emojis son divertidos y útiles para trabajar. Hay algunas formas de personalizar emojis para tu espacio de trabajo:

Agrega tu propio emoji personalizado para darle un toque personal a tus interacciones en Slack.

Agrega un paquete de emojis para tener una selección de emojis creada solo para Slack.

Agrega alias de emojis para encontrar y usar fácilmente emojis con códigos de emojis personalizados.

Nota: Los propietarios de espacios de trabajo y organizaciones pueden restringir permisos para agregar emojis personalizados. Si no tienes este permiso, ponte en contacto con un propietario o administrador para pedir ayuda.

Emojis personalizados

Los emojis personalizados están disponibles para que los usen todos los miembros de tu organización y se puede acceder a ellos desde el ícono de Slack en el selector de emojis.

Cómo agregar emojis personalizados

Es mejor usar imágenes cuadradas de menos de 128 KB y que tengan un fondo transparente. Las imágenes pueden estar en formato JPG, PNG o GIF. Los GIF pueden incluir hasta 50 cuadros.

Computadora iOS Desde tu computadora, haz clic en el ícono de cara sonriente situado en el campo de mensaje para abrir el menú de emojis.

Haz clic en Agregar emoji. Haz clic en Subir imagen y selecciona un archivo. Debajo de Ponerle un nombre, escribe un nombre para tu emoji y haz clic en Guardar. Pulsa el ícono de cara sonriente en el campo de mensaje para abrir el menú. Ingresa un nombre para tu emoji personalizado y, luego, pulsa Agregar emoji personalizado. Si el nombre de tu emoji está en uso, elige otro. Selecciona una opción y sigue las indicaciones para subir una imagen. Cuando termines, pulsa Agregar en la esquina superior derecha. Nota: En este momento no se permite agregar emojis personalizados de la aplicación de Slack para Android.

Consejo: Cuando trabajes en un canal de Slack Connect o en un mensaje directo, puedes hacer clic con el botón derecho en el emoji personalizado de otra organización para agregarlo a la tuya.

Cómo eliminar emojis personalizados

Los propietarios y administradores de espacios de trabajo (planes gratuitos, Pro y Business+) y los propietarios y administradores de organizaciones (planes Enterprise Grid) pueden eliminar cualquier emoji personalizado. Los miembros solo pueden eliminar los emojis que ellos agregaron.

En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la parte superior izquierda.

Selecciona Personalizar [workspace name]. Si eres propietario o administrador, primero deberás hacer clic en Administración. Haz clic en la pestaña Emoji en la parte superior de la página. Busca el emoji que quieres quitar y haz clic en el ícono de eliminar. Selecciona Eliminar emoji para confirmar.

Paquetes de emojis

Un paquete de emojis es un conjunto de emojis personalizados creados solo para Slack que puedes agregar a tu espacio de trabajo. Al igual que otros emojis personalizados, aparecerán paquetes de emojis a los que se puede acceder desde el ícono de Slack en el selector de emojis.

Cómo agregar un paquete de emojis

Los propietarios, administradores y miembros con permiso pueden agregar un paquete de emojis.

Desde tu computadora, haz clic en el ícono de cara sonriente situado en el campo de mensaje para abrir el menú de emojis. Haz clic en Agregar emoji. Haz clic en la pestaña Paquetes de emojis en la parte superior de la página. Selecciona un paquete de emojis. Haz clic en Agregar paquete.



Cómo eliminar un paquete de emojis

Los propietarios y administradores pueden eliminar un paquete de emojis.

Desde tu computadora, haz clic en el ícono de cara sonriente situado en el campo de mensaje para abrir el menú de emojis. Haz clic en Agregar emoji. Haz clic en la pestaña Paquetes de emojis en la parte superior de la página. Selecciona el paquete de emojis que quieres eliminar. Haz clic en Eliminar paquete.

Nota: No se pueden eliminar emojis individuales de un paquete de emojis.



Alias de emojis

Con los alias de emojis puedes agregar tus propios códigos de emojis a Slack. Si te cuesta recordar algunos códigos de emoji, puedes agregar un alias para encontrar los emojis fácilmente y usarlos en Slack.

Cómo crear un alias de emoji

En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la parte superior izquierda.

Selecciona Personalizar [workspace name]. Si eres propietario o administrador, primero deberás hacer clic en Administración. Selecciona Agregar alias y, a continuación, haz clic en Elegir emoji. Elige un emoji en el menú desplegable. En Escribe un alias, escribe el código que deseas utilizar. Selecciona Guardar.

Nota: Los miembros con permiso para eliminar emojis personalizados pueden eliminar los alias de emojis que han agregado. Los propietarios y los administradores pueden eliminar cualquier alias de emojis.