Agregar emojis personalizados y alias a tu espacio de trabajo
En Slack, los emojis son divertidos y útiles para trabajar. Hay algunas formas de personalizar emojis para tu espacio de trabajo:
- Agrega tu propio emoji personalizado para darle un toque personal a tus interacciones en Slack.
- Agrega un paquete de emojis para tener una selección de emojis creada solo para Slack.
- Agrega alias de emojis para encontrar y usar fácilmente emojis con códigos de emojis personalizados.
Nota: Los propietarios de espacios de trabajo y organizaciones pueden restringir permisos para agregar emojis personalizados. Si no tienes este permiso, ponte en contacto con un propietario o administrador para pedir ayuda.
Emojis personalizados
Los emojis personalizados están disponibles para que los usen todos los miembros de tu organización y se puede acceder a ellos desde el ícono de Slack en el selector de emojis.
Cómo agregar emojis personalizados
Es mejor usar imágenes cuadradas de menos de 128 KB y que tengan un fondo transparente. Las imágenes pueden estar en formato JPG, PNG o GIF. Los GIF pueden incluir hasta 50 cuadros.
Computadora
iOS
- Desde tu computadora, haz clic en el ícono de cara sonriente situado en el campo de mensaje para abrir el menú de emojis.
- Haz clic en Agregar emoji.
- Haz clic en Subir imagen y selecciona un archivo.
- Debajo de Ponerle un nombre, escribe un nombre para tu emoji y haz clic en Guardar.
- Pulsa el ícono de cara sonriente en el campo de mensaje para abrir el menú.
- Ingresa un nombre para tu emoji personalizado y, luego, pulsa Agregar emoji personalizado. Si el nombre de tu emoji está en uso, elige otro.
- Selecciona una opción y sigue las indicaciones para subir una imagen.
- Cuando termines, pulsa Agregar en la esquina superior derecha.
Nota: En este momento no se permite agregar emojis personalizados de la aplicación de Slack para Android.
Consejo: Cuando trabajes en un canal de Slack Connect o en un mensaje directo, puedes hacer clic con el botón derecho en el emoji personalizado de otra organización para agregarlo a la tuya.
Cómo eliminar emojis personalizados
Los propietarios y administradores de espacios de trabajo (planes gratuitos, Pro y Business+) y los propietarios y administradores de organizaciones (planes Enterprise Grid) pueden eliminar cualquier emoji personalizado. Los miembros solo pueden eliminar los emojis que ellos agregaron.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la parte superior izquierda.
- Selecciona Personalizar [workspace name]. Si eres propietario o administrador, primero deberás hacer clic en Administración.
- Haz clic en la pestaña Emoji en la parte superior de la página.
- Busca el emoji que quieres quitar y haz clic en el ícono de eliminar.
- Selecciona Eliminar emoji para confirmar.
Paquetes de emojis
Un paquete de emojis es un conjunto de emojis personalizados creados solo para Slack que puedes agregar a tu espacio de trabajo. Al igual que otros emojis personalizados, aparecerán paquetes de emojis a los que se puede acceder desde el ícono de Slack en el selector de emojis.
Cómo agregar un paquete de emojis
Los propietarios, administradores y miembros con permiso pueden agregar un paquete de emojis.
- Desde tu computadora, haz clic en el ícono de cara sonriente situado en el campo de mensaje para abrir el menú de emojis.
- Haz clic en Agregar emoji.
- Haz clic en la pestaña Paquetes de emojis en la parte superior de la página.
- Selecciona un paquete de emojis.
- Haz clic en Agregar paquete.
Cómo eliminar un paquete de emojis
Los propietarios y administradores pueden eliminar un paquete de emojis.
- Desde tu computadora, haz clic en el ícono de cara sonriente situado en el campo de mensaje para abrir el menú de emojis.
- Haz clic en Agregar emoji.
- Haz clic en la pestaña Paquetes de emojis en la parte superior de la página.
- Selecciona el paquete de emojis que quieres eliminar.
- Haz clic en Eliminar paquete.
Nota: No se pueden eliminar emojis individuales de un paquete de emojis.
Alias de emojis
Con los alias de emojis puedes agregar tus propios códigos de emojis a Slack. Si te cuesta recordar algunos códigos de emoji, puedes agregar un alias para encontrar los emojis fácilmente y usarlos en Slack.
Cómo crear un alias de emoji
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la parte superior izquierda.
- Selecciona Personalizar [workspace name]. Si eres propietario o administrador, primero deberás hacer clic en Administración.
- Selecciona Agregar alias y, a continuación, haz clic en Elegir emoji.
- Elige un emoji en el menú desplegable.
- En Escribe un alias, escribe el código que deseas utilizar.
- Selecciona Guardar.
Nota: Los miembros con permiso para eliminar emojis personalizados pueden eliminar los alias de emojis que han agregado. Los propietarios y los administradores pueden eliminar cualquier alias de emojis.
¿Quién puede usar esta función?
- De manera predeterminada, todos los miembros (no los invitados ni los miembros de primera línea)
- Disponible en todos los planes