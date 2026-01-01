Un espacio de trabajo de Slack es un lugar único para tu equipo y tu trabajo. Si recién te uniste a uno, esta guía te ayudará a configurar Slack para que puedas comenzar. Antes de comenzar, asegúrate de haber descargado la aplicación para computadora y poder iniciar sesión en tu espacio de trabajo.



1. Completa tu perfil

Tu perfil ayudará a las personas con las que trabajas en Slack a saber quién eres.

En tu computadora, haz clic en tu imagen de perfil predeterminada en la parte inferior izquierda. Haz clic en Perfil desde el menú, y luego haz clic en Editar perfil. Permite que las personas sepan lo que haces y agrega una foto de perfil. Haz clic en Guardar cambios.



2. Configura tus notificaciones

Tus notificaciones en Slack te avisarán de la actividad en tu espacio de trabajo. Puedes decidir qué mensajes activarán notificaciones para ti y establecer otros detalles de tus preferencias.

En tu computadora, haz clic en tu imagen de perfil en la parte inferior izquierda. Selecciona Preferencias y haz clic en Notificaciones. Elige la actividad acerca de la que te gustaría recibir avisos y luego configura las preferencias de notificaciones adicionales que quieras.

Visita Configurar tus notificaciones de Slack para conocer todas las preferencias de notificaciones disponibles en Slack.



3. Descubre cómo enviar mensajes

En Slack, puedes enviar mensajes a otras personas con quienes trabajas. Si necesitas comunicarte con un grupo de personas, envía un mensaje en un canal. Para tener una conversación personal con alguien, envíale un mensaje directo.

En la computadora, haz clic en el botón más en la barra lateral. Elige una conversación para enviar tu mensaje. Escribe el mensaje y agrega los archivos adjuntos, los emojis, las menciones o el formato que quieras. Presiona Intro para enviar tu mensaje. O haz clic en el ícono de la flecha (junto al ícono del avión de papel) para programarlo para más tarde.

Visita Buscar e iniciar conversaciones en Slack para obtener más información sobre cómo enviar mensajes.

Nota: Si te han invitado a un espacio de trabajo como invitado, solo puedes enviar mensajes en los canales a los que tienes acceso y enviar mensajes directos a personas en tus mismos canales.



4. Aprende sobre otras funciones de Slack

Ahora que estás configurado en Slack, estás listo para comenzar a explorar otras funciones.