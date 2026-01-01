Primeros pasos
Te damos la bienvenida a Slack. Nos alegra verte por aquí. Pongámonos manos a la obra.
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Un espacio de trabajo de Slack es un lugar único para tu equipo y tu trabajo. Si recién te uniste a uno, esta guía te ayudará a configurar Slack para que puedas comenzar. Antes de comenzar, asegúrate de haber
descargado la aplicación para computadora y poder iniciar sesión en tu espacio de trabajo.
1. Completa tu perfil
Tu
perfil ayudará a las personas con las que trabajas en Slack a saber quién eres.
En tu computadora, haz clic en tu imagen de perfil predeterminada en la parte inferior izquierda.
Haz clic en
Perfil desde el menú, y luego haz clic en Editar perfil. Permite que las personas sepan lo que haces y
agrega una foto de perfil. Haz clic en
Guardar cambios.
2. Configura tus notificaciones
Tus
notificaciones en Slack te avisarán de la actividad en tu espacio de trabajo. Puedes decidir qué mensajes activarán notificaciones para ti y establecer otros detalles de tus preferencias.
En tu computadora, haz clic en tu imagen de perfil en la parte inferior izquierda.
Selecciona
Preferencias y haz clic en Notificaciones. Elige la actividad acerca de la que te gustaría recibir avisos y luego configura las preferencias de notificaciones adicionales que quieras.
Visita
Configurar tus notificaciones de Slack para conocer todas las preferencias de notificaciones disponibles en Slack.
3. Descubre cómo enviar mensajes
En Slack, puedes enviar mensajes a otras personas con quienes trabajas. Si necesitas comunicarte con un grupo de personas, envía un mensaje en un
canal. Para tener una conversación personal con alguien, envíale un mensaje directo.
En la computadora, haz clic en el
botón más en la barra lateral. Elige una conversación para enviar tu mensaje.
Escribe el mensaje y agrega los archivos adjuntos, los emojis, las menciones o el formato que quieras.
Presiona
Intro para enviar tu mensaje. O haz clic en el ícono de la flecha (junto al ícono del avión de papel) para programarlo para más tarde.
Visita
Buscar e iniciar conversaciones en Slack para obtener más información sobre cómo enviar mensajes. Nota: Si te han invitado a un espacio de trabajo como invitado, solo puedes enviar mensajes en los canales a los que tienes acceso y enviar mensajes directos a personas en tus mismos canales.
4. Aprende sobre otras funciones de Slack
Ahora que estás configurado en Slack, estás listo para comenzar a explorar otras funciones.
¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
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