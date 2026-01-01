Primeros pasos
Te damos la bienvenida a Slack, nos alegramos de verte. Y ahora, manos a la obra.
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Un espacio de trabajo de Slack es un lugar único para tu equipo y tu trabajo. Si te has unido a un espacio de trabajo hace poco, esta guía te ayudará a configurar Slack para poder empezar. Antes de profundizar un poco más, comprueba que has
descargado la aplicación para ordenador y que puedes conectarte a tu espacio de trabajo.
1. Completa tu perfil
Tu
perfil ayudará a otras personas con las que trabajas en Slack a saber quién eres.
En el ordenador, haz clic en tu foto de perfil predeterminada, situada en la parte inferior izquierda.
Haz clic en
Perfil en el menú y, a continuación, haz clic en Editar perfil. Haz saber a los demás cuáles son tus funciones y
añade una foto de perfil. Haz clic en
Guardar cambios.
2. Cómo configurar tus notificaciones
Tus
notificaciones en Slack te alertarán de la actividad de tu espacio de trabajo. Puedes decidir qué mensajes activarán las notificaciones y configurar otros detalles en las preferencias.
En el ordenador, haz clic en tu foto de perfil, situada en la parte inferior derecha.
Selecciona
Preferencias y haz clic en Notificaciones. Elige la actividad sobre la que quieras recibir notificaciones y, a continuación, configura las preferencias de notificaciones adicionales que prefieras.
Visita
Cómo configurar tus notificaciones en Slack para saber más sobre las preferencias de notificaciones disponibles en Slack.
3. Descubre cómo enviar mensajes
En Slack, puedes enviar mensajes a otras personas con las que trabajas. Si tienes que comunicarte con un grupo de personas, puedes enviar un mensaje por el
canal. Para tener una conversación individual con alguien, envíales un mensaje directo.
Desde el ordenador, haz clic en el
botón del signo más en la barra lateral. Elige la conversación en la que quieres enviar el mensaje.
Escribe el mensaje y añade adjuntos, emojis, menciona a alguien o aplica los formatos que quieras.
Pulsa
Intro para enviar tu mensaje. O haz clic en el icono de la flecha (al lado del icono del avión de papel) si quieres programarlo para más tarde.
Consulta
Buscar e iniciar conversaciones en Slack para saber más sobre cómo enviar mensajes. Nota: si te han invitado a un espacio de trabajo como invitado, solo puedes enviar mensajes en los canales para los que tienes acceso y enviar mensajes directos a las personas que se encuentran en los mismos canales que tú.
4. Más información sobre otras funciones de Slack
Ahora que ya has configurado Slack, tienes todo lo necesario para comenzar y sumergirte en algunas de sus funciones.
Consulta
Cómo usar Slack: tu guía de inicio rápido para acceder a una descripción general de los aspectos fundamentales.. Descubre los
Tutoriales de Slack y los vídeos para aprender cómo se trabaja en Slack. Usa el acceso directo de teclado
F1 para abrir el menú Ayuda en Slack y encontrar las respuestas que necesitas al momento. ¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
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