Un espace de travail Slack est un lieu unique réservé à votre équipe et à votre travail. Si vous avez récemment rejoint un espace de travail, ce guide devrait vous permettre de vous familiariser avec Slack. Avant de vous lancer, assurez-vous de télécharger l’application pour ordinateur et de vous connecter à votre espace de travail.



1. Renseignez votre profil

Votre profil permet à vos collaborateurs dans Slack de mieux vous connaître.

Sur votre ordinateur, cliquez sur la photo de profil par défaut en bas à gauche. Cliquez sur Profil dans le menu, puis sur Modifier le profil. Expliquez quel est votre rôle et ajoutez une photo de profil. Cliquez sur Enregistrer les modifications.



2. Configurer les notifications

Les notifications dans Slack vous permettent de suivre les activités dans votre espace de travail. Vous pouvez choisir quels messages déclenchent des notifications et paramétrer d’autres éléments dans les préférences.

Sur votre ordinateur, cliquez sur votre photo de profil en bas à gauche. Sélectionnez Préférences, puis cliquez sur Notifications . Choisissez l’activité pour laquelle vous souhaitez recevoir des notifications, puis configurez les préférences selon vos besoins.

Consultez la page Configurer vos notifications Slack pour en savoir plus sur toutes les préférences de notification disponibles dans Slack.



3. Découvrez comment envoyer des messages

Dans Slack, vous pouvez envoyer des messages à vos collaborateurs. Si vous souhaitez communiquer avec un groupe de personnes, vous pouvez envoyer un message dans un canal. Vous pouvez envoyer un message direct à une personne avec qui vous souhaitez avoir une conversation privée.

Sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton Plus dans la barre latérale. Sélectionnez une conversation dans laquelle envoyer votre message. Saisissez votre message et ajoutez des pièces jointes, des émojis et des mentions ou effectuez une mise en forme. Appuyez sur Entrée pour envoyer votre message. Vous pouvez également cliquer sur l’icône flèche (à côté de l’icône en forme d’avion en papier ) pour programmer son envoi ultérieur.

Pour en savoir plus sur l’envoi de messages, consultez la page Rechercher et démarrer des conversations dans Slack.

Remarque : si vous avez été invité(e) dans un espace de travail en tant qu’Invité, vous pouvez uniquement envoyer des messages dans les canaux auxquels vous avez accès, et envoyer des messages directs aux personnes dans les mêmes canaux que vous.



4. En savoir plus sur les fonctionnalités de Slack

Maintenant que vous avez configuré Slack, vous pouvez vous lancer et explorer les autres fonctionnalités.