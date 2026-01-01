Primi passi
Tutto quello che devi sapere per iniziare a lavorare su Slack.
Avanti Precedente Azioni,attività,registri degli accessi,accessibilità,aggiungi,aggiungi un’appAggiungi membri,Aggiungi a Slack,amministratori,tutte le password,statistiche,android,annuncio,annunci,App Directory,icona app,Apple Watch,approvazione app in corso,archivia,Asana,Atlassian,app automazione,badge,dettagli di fatturazione,fatturazione,Bitbucket,utente bot,box,sfoglia,chiamate,Chiamate:,annulla,modifiche,canali,canale immediatamente,gestione del canale,notifica del canale,suggerimenti del canale,rivendica domini,chiudi,cultura aziendale,esportazioni di conformità,componi,computer,conversazioni,converti,collega,account collegati,collegamento,connessione in corso,copia messaggi,crea,personalizzazione,personalizza,personalizza SAML,personalizza,team di assistenza clienti,esportazioni dei dati,sicurezza dei dati,disattiva,canali predefiniti,elimina,eliminazione,implementa Slack,desktop,messaggi diretti,directory,disattiva,scopri e unisciti,Scopri API,nome visualizzato,MD,non disturbare,dominio,domini,downgrade,dropbox,duplica account,modifica,modifiche in corso,formazione,indirizzo e-mail,e-mail,emoji,emoticon,Enterprise Grid,Enterprise Mobility Management,esecutivi,esporta,pagamenti non andati a buon fine,fatturazione corretta,domande frequenti,ricerca in corso,formato,formattazione in corso,framework per app,prove gratuite,generale,introduzione,giphy,integrazione github,organizzazione github,github,glossario,google apps,google calendar,google drive,ospiti,in evidenza,hipchat,risorse umane,IFTTT,importa,WebHook in arrivo,integrazioni,ios,invita,team IT,JIRA,unisciti,Continua così,layout di tastiera,tasti per azioni rapide,Accesso Portachiavinotifiche parola chiave,lingua,lingue,abbandona,anteprime dei link,caricamento in corso,limiti,link,linux,mac,gestisci area di lavoro,gestisci le app,gestisci i membri,marketing,tagga,unisci,azioni del messaggio,i messaggi sono visualizzati,visualizzazione messaggio,prodotti microsoft,dispositivo mobile,push per dispositivo mobile,sposta canali,spostamento in corso delle aree d lavoro,multiplo,disattiva audio,nome,nomi,rumore,no profit,notifica,OneDrive,carica,proprietari,password,pagamento,pagamenti,autorizzazioni,telefoni,fissare,piano,piani,piano plus,sondaggio,proprietario principale,informative sulla privacy,definisci priorità delle attività,privato,canale privato,file e note private,gestione dei progetti,canale pubblico,scopo,Commutatore rapido,racchiudi tra virgolette,riattiva,leggi,ricerca personale,informazioni sul referente,promemoria,rimuovi,rinomina,conservazione,Richiedi nuova area di lavoro,ruolo,ruoli,RSS,vendite,Salesforce,SAML,SCIM,provisioning SCIM,utilità per la lettura dello schermo,cerca,invia,durata della sessione,condividi messaggi,condividi,canale condiviso,canali condivisi,barra laterale,accedi,disconnettiti,modalità di registrazione,single sign-on,giorno Slack,Slack for Teams,Notifiche Slack,Salva file e note,Contratti di servizio,ServiceNow,registrati,stato Slack,slackbot,comandi slash,frammento,posponi,sviluppatori software,aggiungi a preferiti,statistiche,Stride,sincronizza,tablet,tassa,conversazioni,fuso orario,suggerimenti,elenchi attività,argomento,valutazione canali,Condizioni d’uso,Trello,risoluzione problemi,problemi di ricezione,presentazione,twitter,autenticazione a due fattori,messaggi non letti,aggiornamenti,esegui l’aggiornamento,carica,nome utente,gruppi di utenti,URL,ferie,fornitore e rimessa,video,chiamata vocale,voce,cosa è,cosa è importante,inserimento nell'elenco elementi consentiti,telefono windows,windows,lavoro in corso su,app area di lavoro,richieste di creazione area di lavoro,individuazione area di lavoro,impostazioni area di lavoro,wunderlist,le tue azioni,Zapier,zoom,funzioni,#generale,Spazio di archiviazione file,post,modalità scura,tema,Workflow Builder,voce,video,condivisione schermo,workflow,Outlook Calendar,Membri invitati,Trasferire la proprietà,Elenco elementi consentiti,Enterprise Key Management,Sicurezza livello di trasporto,Autenticazione cliente avanzata,CSV,file di testo,ore di lavoro, Ricerca “[termine]” Vedi [n]+ altri risultati → Introduzione per i nuovi utenti Slack
Un’area di lavoro di Slack è un unico posto per il tuo team e le tue attività. Se sei entrato da poco in una, questa guida ti aiuterà a impostare Slack in modo da poter iniziare. Prima di andare avanti, assicurati di aver
scaricato l’app desktop e di poter accedere all’area di lavoro.
1. Compila il tuo profilo
Il tuo
profilo aiuta le persone con cui lavori su Slack a conoscerti.
Dal desktop, clicca sulla foto del profilo predefinita in basso a sinistra.
Clicca su
Profilo dal menu, quindi clicca su Modifica profilo. Fai sapere alle persone cosa fai e
aggiungi una foto profilo. Clicca su
Salva modifiche.
2. Configurare le notifiche
Le
notifiche su Slack ti avviseranno in merito alle attività nell’area di lavoro. Puoi decidere quali messaggi attiveranno le notifiche e impostare altri dettagli dalle tue preferenze.
Dal desktop, clicca sulla tua foto del profilo in basso a sinistra.
Seleziona
Preferenze, quindi clicca su Notifiche. Scegli l’attività per cui vuoi ricevere le notifiche, poi configura eventuali altre preferenze per le notifiche.
Consulta
Configurare le notifiche Slack per scoprire tutte le preferenze per le notifiche disponibili su Slack.
3. Scopri come inviare messaggi
Su Slack, puoi inviare messaggi alle altre persone con cui lavori. Se devi comunicare con un gruppo di persone, invia un messaggio in un
canale. Per avviare una conversazione con una sola persona, inviale un messaggio diretto.
Dal desktop, clicca sul
pulsante + nella barra laterale. Scegli una conversazione a cui inviare il messaggio.
Scrivi il messaggio e, se vuoi, aggiungi eventuali allegati, emoji, tag o formattazioni.
Premi
Invio per inviare il messaggio. Oppure clicca sull’ icona della freccia (accanto all’ icona dell’aereo di carta ) per programmarne l’invio in seguito.
Consulta
Trovare e avviare conversazioni su Slack per scoprire di più sull’invio dei messaggi. Nota: se ti hanno invitato in un’area di lavoro come ospite, puoi inviare messaggi solo nei canali a cui hai accesso e inviare MD alle persone che fanno parte dei tuoi stessi canali.
4. Altre funzioni di Slack
Ora che hai impostato Slack, puoi iniziare ed esplorare altre funzioni.
Consulta
Come usare Slack: guida introduttiva per avere una panoramica degli aspetti di base. Esplora i
tutorial e i video per scoprire come lavorare su Slack. Usa il tasto per azione rapida
F1 per aprire la pagina Aiuto di Slack e trovare rapidamente le risposte. Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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