Un’area di lavoro di Slack è un unico posto per il tuo team e le tue attività. Se sei entrato da poco in una, questa guida ti aiuterà a impostare Slack in modo da poter iniziare. Prima di andare avanti, assicurati di aver scaricato l’app desktop e di poter accedere all’area di lavoro.



1. Compila il tuo profilo

Il tuo profilo aiuta le persone con cui lavori su Slack a conoscerti.

Dal desktop, clicca sulla foto del profilo predefinita in basso a sinistra. Clicca su Profilo dal menu, quindi clicca su Modifica profilo. Fai sapere alle persone cosa fai e aggiungi una foto profilo. Clicca su Salva modifiche.



2. Configurare le notifiche

Le notifiche su Slack ti avviseranno in merito alle attività nell’area di lavoro. Puoi decidere quali messaggi attiveranno le notifiche e impostare altri dettagli dalle tue preferenze.

Dal desktop, clicca sulla tua foto del profilo in basso a sinistra. Seleziona Preferenze, quindi clicca su Notifiche. Scegli l’attività per cui vuoi ricevere le notifiche, poi configura eventuali altre preferenze per le notifiche.

Consulta Configurare le notifiche Slack per scoprire tutte le preferenze per le notifiche disponibili su Slack.



3. Scopri come inviare messaggi

Su Slack, puoi inviare messaggi alle altre persone con cui lavori. Se devi comunicare con un gruppo di persone, invia un messaggio in un canale. Per avviare una conversazione con una sola persona, inviale un messaggio diretto.

Dal desktop, clicca sul pulsante + nella barra laterale. Scegli una conversazione a cui inviare il messaggio. Scrivi il messaggio e, se vuoi, aggiungi eventuali allegati, emoji, tag o formattazioni. Premi Invio per inviare il messaggio. Oppure clicca sull’icona della freccia (accanto all’icona dell’aereo di carta ) per programmarne l’invio in seguito.

Consulta Trovare e avviare conversazioni su Slack per scoprire di più sull’invio dei messaggi.

Nota: se ti hanno invitato in un’area di lavoro come ospite, puoi inviare messaggi solo nei canali a cui hai accesso e inviare MD alle persone che fanno parte dei tuoi stessi canali.



4. Altre funzioni di Slack

Ora che hai impostato Slack, puoi iniziare ed esplorare altre funzioni.