Si crees que los administradores deberían ver algún contenido específico en Slack, puedes marcarlo para que lo revisen. El contenido que marques se enviará a administradores designados por tus propietarios de la organización para moderar tu organización Enterprise.



Marcar contenido

Si los administradores activaron el marcado de contenido, puedes marcar mensajes, contenidos de perfiles y detalles de conversaciones para su revisión:



Marcar mensajes

Computadora Dispositivo móvil Coloca el cursor sobre el contenido que desees reportar. Haz clic en el ícono con tres puntos y selecciona Marcar contenido. Ingresa el motivo para marcar el contenido y haz clic en Enviar. Haz clic en Enviar. Mantén presionado el mensaje con el contenido que desees reportar. Selecciona Marcar este mensaje. Ingresa el motivo para marcar el contenido y pulsa Enviar. Pulsa Enviar.

Recibirás una notificación de Slack que confirma el envío. El contenido se enviará a tus administradores para que lo revisen y, de ser necesario, lo eliminen.



Marcar el contenido de un perfil

Cuando marques el contenido de un perfil, puedes especificar si es necesario revisar la foto de perfil, el estado, el nombre completo o el nombre de Slack. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en el nombre del miembro para abrir su perfil. Haz clic en el ícono con tres puntos y selecciona Marcar el contenido de perfil. Haz clic en el menú desplegable debajo de ¿Qué contenido del perfil vas a marcar? y selecciona los campos del perfil que deseas enviar para su revisión. Ingresa el motivo para marcar el contenido del perfil y haz clic en Enviar. Haz clic en Enviar. Pulsa el nombre de un miembro equipo para abrir su perfil. Pulsa el ícono con tres puntos en la esquina superior derecha del perfil y selecciona Marcar el contenido de perfil. Pulsa No se seleccionó ningún campo y marca las casillas junto a los campos del perfil que deseas reportar. Ingresa el motivo para marcar el contenido y pulsa Enviar. Pulsa Enviar.



Marcar información del canal

Además de los mensajes y los contenidos de perfiles, puedes marcar el nombre, el tema y la descripción de un canal.

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en el ícono con tres puntos encima de un canal y selecciona Marcar información del canal. En ¿Qué quieres marcar?, selecciona qué campos quieres enviar para revisión. Ingresa el motivo para marcar la información del canal y haz clic en Enviar. Haz clic en Enviar. Abre un canal y pulsa su nombre. Selecciona Ajustes y detalles. Pulsa el ícono con tres puntos y selecciona Marcar información del canal. En ¿Qué quieres marcar?, selecciona qué campos quieres enviar para revisión. En ¿Por qué quieres marcar esto?, ingresa un motivo para marcar la información del canal y pulsa Enviar.



Marcar el tema de un mensaje directo

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en el ícono con tres puntos encima de un mensaje directo y selecciona Marcar tema de la conversación. Ingresa el motivo para marcar el tema de la conversación y haz clic en Enviar. Haz clic en Enviar. Abre un mensaje directo y pulsa los nombres para abrir los detalles de la conversación. Selecciona Ajustes y detalles. Pulsa el ícono con tres puntos y selecciona Marcar tema de conversación. En ¿Por qué quieres marcar esto?, ingresa un motivo para marcar la información del canal y pulsa Enviar.



Preguntas frecuentes

¿Slack puede leer el contenido que marco?

No, Slack no lee el contenido marcado. Los mensajes que marcas se envían a los administradores designados de tu organización para que los revisen.



¿Quién revisa el contenido que marco?

Los propietarios de tu organización pueden asignar a personas específicas el rol de administrador de contenido para que revisen el contenido marcado. Esos administradores verán tu nombre, el contenido marcado y el motivo por el que marcaste el contenido. Si el administrador no tiene acceso a la conversación que incluye el contenido (por ejemplo, si es un mensaje de un canal privado al que no pertenece), solo podrá ver el contenido del mensaje marcado.



¿Se notificará a las personas si marco sus mensajes?

Los administradores designados de tu organización verán quién marcó el contenido, lo que se marcó y el motivo por el que se marcó. Los propietarios de la organización tienen la opción de activar el envío de notificaciones a los autores del contenido para avisarles que este se eliminó.