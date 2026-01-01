Se ritieni che determinati contenuti in Slack debbano essere visti dagli amministratori, puoi contrassegnarli per la revisione. Il contenuto contrassegnato verrà inviato agli amministratori designati, assegnati dai proprietari dell’organizzazione, per moderare l’organizzazione Enterprise.



Contrassegnare un contenuto

Se gli amministratori hanno abilitato la segnalazione dei contenuti, puoi contrassegnare messaggi, contenuti del profilo e dettagli della conversazione per la revisione.



Contrassegnare i messaggi

Desktop Mobile Passa il puntatore sui contenuti che vuoi segnalare. Fai clic sull’icona dei tre puntini , quindi seleziona Contrassegna contenuto. Inserisci il motivo per cui hai contrassegnato il contenuto, poi clicca su Invia. Clicca su Inoltra. Tocca e tieni premuto il messaggio con il contenuto che desideri segnalare. Seleziona Contrassegna questo messaggio. Inserisci il motivo per cui hai contrassegnato il contenuto, quindi tocca Invia. Tocca Invia.

Riceverai una notifica da Slack per confermare l'invio e il contenuto verrà trasmesso agli amministratori affinché possano esaminarlo ed eventualmente rimuoverlo.



Contrassegnare il contenuto del profilo

Quando contrassegni il contenuto del profilo, puoi specificare se la foto, lo stato, il nome completo o il nome visualizzato del profilo necessitano di revisione. Ecco come fare:

Desktop Ottimizzazione per dispositivi mobili Clicca sul nome di un membro per aprire il profilo. Clicca sull’icona dei tre puntini , quindi seleziona Contrassegna contenuto del profilo. Clicca sul menu a discesa sotto Quale contenuto del profilo vuoi contrassegnare, quindi seleziona i campi del profilo che desideri inviare per la revisione. Inserisci il motivo per cui hai contrassegnato il contenuto del profilo, quindi clicca su Invia. Clicca su Inoltra. Tocca il nome di un membro per aprire il profilo. Tocca l’icona dei tre puntini nell’angolo in alto a destra del profilo, quindi seleziona Contrassegna contenuto del profilo. Tocca Nessun campo selezionato, quindi seleziona le caselle accanto ai campi del profilo che desideri segnalare. Inserisci il motivo per cui hai contrassegnato il contenuto, quindi tocca Invia. Tocca Invia.



Contrassegna dettagli del canale

Oltre ai messaggi e ai contenuti del profilo, puoi contrassegnare anche il nome, l’argomento e la descrizione di un canale.

Desktop Mobile Fai clic sull’icona dei tre puntini nella parte superiore del canale, quindi seleziona Contrassegna dettagli del canale. In Cosa vuoi contrassegnare?, seleziona i campi che desideri inviare per la revisione. Inserisci il motivo per cui hai contrassegnato il dettaglio del canale, poi fai clic su Invia. Clicca su Inoltra. Apri un canale e tocca il nome del canale. Seleziona Impostazioni e dettagli. Tocca l’ icona dei tre puntini e seleziona Contrassegna dettagli del canale. In Cosa vuoi contrassegnare?, seleziona i campi che desideri inviare per la revisione. In Qual è il motivo della segnalazione, indica il motivo per cui hai contrassegnato i dettagli del canale, quindi tocca Invia.



Contrassegnare l’argomento di un messaggio diretto

Desktop Mobile Fai clic sull’icona dei tre puntini nella parte alta di un messaggio diretto (MD), quindi seleziona Contrassegna argomento di conversazione. Inserisci il motivo per cui hai contrassegnato l’argomento della conversazione, poi fai clic su Invia. Clicca su Inoltra. Apri un MD e tocca il nome o i nomi per aprire i dettagli della conversazione. Seleziona Impostazioni e dettagli. Tocca l’ icona dei tre puntini e seleziona Contrassegna l’argomento di conversazione. In Qual è il motivo della segnalazione, indica il motivo per cui hai contrassegnato i dettagli del canale, quindi tocca Invia.



Domande frequenti

Slack è in grado di leggere il contenuto che contrassegno?

No, Slack non legge il contenuto contrassegnato. I messaggi che contrassegni vengono inviati agli amministratori designati della tua organizzazione affinché lo esaminino.



Chi esamina il contenuto che contrassegno?

I proprietari della tua organizzazione possono designare persone specifiche come Amministratori di contenuto affinché esaminino il contenuto contrassegnato. Tali amministratori possono vedere il tuo nome, il contenuto contrassegnato e il motivo per il quale lo hai contrassegnato. Se gli amministratori non hanno l’accesso alla conversazione da cui proviene il contenuto (per esempio, un messaggio da un canale privato di cui non fanno parte), vedranno solo il contenuto del messaggio contrassegnato.



Le altre persone verranno avvisate tramite notifica che ho contrassegnato il loro messaggio?

Gli amministratori designati della tua organizzazione vedranno chi ha contrassegnato il contenuto, cosa è stato contrassegnato e la relativa motivazione. I proprietari dell'organizzazione hanno la possibilità di abilitare le notifiche per gli autori di contenuti per informarli che il loro contenuto è stato rimosso.