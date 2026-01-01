Si vous considérez que du contenu de Slack doit être vérifié par vos administrateurs, vous pouvez le flasher pour qu’ils l’examinent. Le contenu que vous flashez sera envoyé à des administrateurs désignés par les propriétaires de votre organisation, dont le rôle est la modération de votre organisation Enterprise.



Signaler du contenu

Si vos administrateurs ont activé le signalement de contenu, vous pouvez signaler les messages, le contenu du profil et les détails de la conversation pour examen.



Flasher des messages

Ordinateur API Survolez le contenu à signaler. Cliquez sur l’icône à trois points , puis sélectionnez Signaler à Slack. Saisissez une raison pour le signalement et cliquez sur Envoyer. Cliquez sur Envoyer. Appuyez longuement sur le message contenant les éléments que vous souhaitez signaler. Sélectionnez Flasher ce message. Saisissez une raison pour le flash et cliquez sur Envoyer. Appuyez sur Envoyer.

Vous recevrez une notification de Slack pour confirmer votre signalement, et le contenu sera envoyé à vos administrateurs pour qu’ils l’examinent et le suppriment, si nécessaire.



Flasher le contenu d’un profil

Lorsque vous flashez le contenu d’un profil, vous pouvez préciser si la photo de profil, le statut, le nom et prénom ou le nom d’affichage doivent être examinés. Procédez comme suit :

Ordinateur Accès sur appareil mobile Cliquez sur le nom d’un membre pour accéder à son profil. Cliquez sur l’icône à trois points , puis sélectionnez Flasher le contenu du profil. Cliquez sur le menu déroulant situé sous Quel est le contenu du profil que vous flashez, puis sélectionnez les champs du profil que vous souhaitez faire examiner. Saisissez une raison pour le flash du profil et cliquez sur Envoyer. Cliquez sur Envoyer. Appuyez sur le nom du membre pour accéder à son profil. Appuyez sur l’icône à trois points dans le coin supérieur droit du profil, puis sélectionnez Flasher le contenu du profil. Appuyez sur Aucun champ sélectionné, puis cochez les cases en regard des champs de profil que vous souhaitez signaler. Saisissez une raison pour le flash et cliquez sur Envoyer. Appuyez sur Envoyer.



Flasher les informations du canal

En plus des messages et du contenu du profil, vous pouvez flasher le nom, le sujet et la description d’un canal.

Ordinateur API Cliquez sur l’icône à trois points en haut d’un canal, puis sélectionnez Flasher les informations du canal. Sous Que souhaitez-vous flasher ?, sélectionnez les champs que vous souhaitez soumettre à l’examen. Saisissez une raison pour le signalement des informations du canal et cliquez sur Envoyer. Cliquez sur Envoyer. Ouvrez un canal et appuyez sur son nom. Sélectionnez Paramètres et informations . Appuyez sur l’icône à trois points et sélectionnez Flasher les informations du canal . Sous Que souhaitez-vous flasher ?, sélectionnez les champs que vous souhaitez soumettre à l’examen. Sous Pourquoi flashez-vous ceci, entrez la raison du flash, puis appuyez sur Envoyer.



Flasher le thème d’un message direct

Ordinateur API Cliquez sur l’icône à trois points en haut d’un message direct, puis sélectionnez Flasher le sujet de la conversation. Saisissez la raison du flash, puis cliquez sur Soumettre. Cliquez sur Envoyer. Ouvrez un message direct et appuyez sur le ou les noms pour ouvrir les détails de la conversation. Sélectionnez Paramètres et informations . Appuyez sur l’icône à trois points et sélectionnez Flasher les informations du canal . Sous Pourquoi flashez-vous ceci, entrez la raison du flash, puis appuyez sur Envoyer.



Questions fréquentes

Slack peut-il lire le contenu que je signale ?

Non, Slack ne lit pas le contenu signalé. Les messages signalés sont envoyés aux administrateurs désignés dans votre organisation pour qu’ils les vérifient.



Qui vérifie le contenu signalé ?

Les propriétaires de votre organisation peuvent désigner des personnes en tant qu’administrateurs du contenu afin qu’ils vérifient le contenu signalé. Ces administrateurs peuvent voir votre nom, la raison du signalement et le contenu en question. Si l’administrateur n’a pas accès à la conversation dont provient le contenu (par exemple, un message dans un canal privé dont il ne fait pas partie), il ne pourra consulter que le contenu du message signalé.



Les autres utilisateurs seront-ils au courant que j’ai signalé ce message ?

Les administrateurs désignés de votre organisation peuvent voir qui a signalé le contenu, les éléments concernés, et la raison du signalement. Les propriétaires de l’organisation ont la possibilité d’activer les notifications pour les auteurs du contenu afin de les informer que leur contenu a été supprimé.