Si consideras que tus administradores deben revisar cierto contenido en Slack, puedes marcarlo para que se revise. El contenido que marques se enviará a los administradores designados por los propietarios de la organización para moderar la organización Enterprise.



Marcar contenido

Si tus administradores tienen activado el marcado de contenido, puedes marcar mensajes, el contenido del perfil y la información de la conversación para que se revisen.



Marcar mensajes

Ordenador Móvil Coloca el cursor sobre el contenido que quieres denunciar. Haz clic en el icono de los tres puntos y, a continuación, selecciona Marcar contenido. Indica el motivo por el que has marcado el contenido y haz clic en Enviar. Haz clic en Enviar. Mantén pulsado el mensaje que incluya el contenido que quieras denunciar. Selecciona Marcar este mensaje. Indica el motivo por el que has marcado el contenido y pulsa en Enviar. Pulsa en Enviar.

Recibirás una notificación de Slack para confirmar el envío y el contenido se enviará a los administradores para que lo revisen y lo eliminen si es necesario.



Marcar contenido de perfil

Al marcar contenido de perfil, puedes especificar si lo que necesita revisarse es la foto del perfil, el estado, el nombre completo o el nombre de Slack. Aquí te explicamos cómo:

Ordenador Móvil Haz clic en el nombre de un miembro para abrir su perfil. Haz clic en el icono de los tres puntos y selecciona Marcar contenido del perfil. Haz clic en el menú desplegable que hay debajo de ¿Qué contenido del perfil vas a marcar? y después selecciona qué campos del perfil quieres enviar para revisión. Indica el motivo por el que has marcado el contenido del perfil y haz clic en Enviar. Haz clic en Enviar. Pulsa en el nombre de un miembro para abrir su perfil. Pulsa en el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha del perfil y, a continuación, selecciona Marcar contenido del perfil. Pulsa en No hay campos seleccionados y, a continuación, marca las casillas situadas junto a los campos del perfil que quieres denunciar. Indica el motivo por el que has marcado el contenido y pulsa en Enviar. Pulsa en Enviar.



Marcar la información del canal

Además de los mensajes y el contenido del perfil, puedes marcar el nombre, el tema y la descripción de un canal.

Ordenador Móvil Haz clic en el icono de los tres puntos situado en la parte superior de un canal y, a continuación, selecciona Marcar la información del canal. En ¿Qué quieres marcar?, selecciona los campos que quieras enviar para que se revisen. Indica el motivo por el que has marcado la información del canal y haz clic en Enviar. Haz clic en Submit (Enviar). Abre un canal y toca su nombre. Selecciona Ajustes e información. Pulsa en el icono de los tres puntos y selecciona Marcar la información del canal. En ¿Qué quieres marcar?, selecciona los campos que quieras enviar para que se revisen. En ¿Por qué has marcado esto?, introduce el motivo por el que marcas la información del canal y, después, pulsa Enviar.



Marcar el tema del mensaje directo

Ordenador Móvil Haz clic en el icono de los tres puntos situado en la parte superior de un mensaje directo y, después, selecciona Marcar tema de conversación. Indica el motivo por el que has marcado el tema de la conversación y haz clic en Enviar. Haz clic en Submit (Enviar). Abre un mensaje directo y pulsa en el nombre o los nombres para abrir la información de la conversación. Selecciona Ajustes e información. Pulsa en el icono de los tres puntos y selecciona Marcar tema de conversación. En ¿Por qué has marcado esto?, introduce el motivo por el que marcas la información del canal y, después, pulsa Enviar.



Preguntas frecuentes

¿Slack puede leer el contenido que yo he marcado?

No, Slack no lee ningún contenido marcado. Los mensajes que marcas se envían directamente a los administradores designados de tu organización para que los revisen.



¿Quién revisa el contenido que marco?

Los propietarios de la organización pueden designar a determinadas personas como administradores de contenido para que revisen el contenido marcado. Estos administradores pueden ver tu nombre, el contenido marcado y el motivo por el que marcaste el contenido. Si el administrador no tiene acceso a la conversación de la que procede el contenido (por ejemplo, un mensaje de un canal cerrado al que no pertenece), solo verá el contenido del propio mensaje marcado.



¿Se avisa a otras personas si marco sus mensajes?

Son los administradores designados de tu organización quienes verán quién marcó el contenido, qué se marcó y por qué. Los propietarios de la organización tienen la opción de activar las notificaciones de los autores de contenido para indicarles que su contenido se ha eliminado.