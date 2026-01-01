Wenn du glaubst, dass bestimmte Inhalte in Slack von deinen Admins überprüft werden sollten, kannst du sie zur Überprüfung kennzeichnen. Die von dir gekennzeichneten Inhalte werden an bestimmte Admins gesendet, die von deinen Organisationsinhaber:innen zugewiesen wurden, um deine Enterprise-Organisation zu moderieren.



Inhalte kennzeichnen

Wenn deine Admins das Kennzeichnen von Inhalten aktiviert haben, kannst du Nachrichten, Profilinhalte und Unterhaltungsdetails in deiner Organisation zur Überprüfung kennzeichnen:



Nachrichten kennzeichnen

Desktop Mobile Messaging Bewege den Mauszeiger über den Inhalt, den du melden möchtest. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Inhalte kennzeichnen aus. Gib einen Grund dafür an, warum du den Inhalt gekennzeichnet hast, und klicke dann auf Senden. Klicke auf Abschicken. Tippe und halte die Nachricht mit dem Inhalt, den du melden möchtest. Wähle Diese Nachricht kennzeichnen aus. Gib einen Grund dafür an, warum du den Inhalt gekennzeichnet hast, und tippe dann auf Senden. Tippe auf Senden.

Du erhältst eine Benachrichtigung von Slack zur Bestätigung deiner Einsendung. Der Inhalt wird an deine Administrator:innen geschickt, damit sie ihn überprüfen und ggf. entfernen können.



Profilinhalt kennzeichnen

Wenn du Profilinhalte kennzeichnest, kannst du angeben, ob das Profilfoto, der Status, der vollständige Name oder der Anzeigename überprüft werden soll. Das funktioniert so:

Desktop Mobile Geräte Klicke auf den Namen eines Team-Mitglieds, um dessen Profil zu öffnen. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Profilinhalt kennzeichnen aus. Klicke auf das Dropdown-Menü unter Welche Profilinhalte kennzeichnest du, und wähle dann die Profilfelder aus, die du zur Überprüfung vorlegen möchtest. Gib einen Grund dafür an, warum du den Profilinhalt gekennzeichnet hast, und klicke dann auf Senden. Klicke auf Abschicken. Tippe auf den Namen eines Team-Mitglieds, um dessen Profil zu öffnen. Tippe oben rechts in dem Profil auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle die Option Profilinhalt kennzeichnen aus. Tippe auf Keine Felder ausgewählt und aktiviere dann die Kästchen neben den Profilfeldern, die du melden möchtest. Gib einen Grund dafür an, warum du den Inhalt gekennzeichnet hast, und tippe dann auf Senden. Tippe auf Senden.



Channel-Details kennzeichnen

Neben Nachrichten und Profilinhalten kannst du auch den Namen, das Thema und die Beschreibung eines Channels melden.

Desktop Mobile Messaging Klicke oben in einem Channel auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Channel-Details melden aus. Unter Was möchtest du gern kennzeichnen kannst du auswählen, welche Felder du zur Prüfung einreichen möchtest. Gib einen Grund dafür an, warum du die Channel-Details gekennzeichnet hast, und klicke dann auf Senden. Klicke auf Abschicken. Öffne einen Channel und tippe auf den Channel-Namen. Wähle Einstellungen und Details aus. Tippe auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Channel-Details kennzeichnen aus. Unter Was möchtest du gern kennzeichnen kannst du auswählen, welche Felder du zur Prüfung einreichen möchtest. Gib unter Warum möchtest du das kennzeichnen einen Grund für die Kennzeichnung der Channel-Details ein und tippe anschließend auf Senden.



Thema der Direktnachricht kennzeichnen

Desktop Mobile Messaging Klicke oben in einer Direktnachricht (DM) auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Unterhaltungsthema kennzeichnen aus. Gib einen Grund dafür an, warum du das Unterhaltungsthema gekennzeichnet hast, und klicke dann auf Senden. Klicke auf Abschicken. Öffne eine DM und tippe auf den bzw. die Namen, um die Unterhaltungsdetails zu öffnen. Wähle Einstellungen und Details aus. Tippe auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Unterhaltungsthema kennzeichnen aus. Gib unter Warum möchtest du das kennzeichnen einen Grund für die Kennzeichnung der Channel-Details ein und tippe anschließend auf Senden.



Häufig gestellte Fragen

Kann Slack die von mir gekennzeichneten Inhalte lesen?

Nein, Slack liest deine gekennzeichneten Inhalte nicht. Die von dir gekennzeichneten Nachrichten werden an die zuständigen Admins in deiner Organisation zur Überprüfung weitergeleitet.



Wer überprüft die von mir gekennzeichneten Inhalte?

Deine Organisationsinhaber:innen können bestimmte Personen als Inhaltsadmins festlegen, um gekennzeichnete Inhalte zu überprüfen. Diese Administrator:innen können deinen Namen, die gekennzeichneten Inhalte und deinen Grund für die Kennzeichnung der Inhalte sehen. Wenn Administrator:innen keinen Zugriff auf die Unterhaltung haben, aus der der Inhalt stammt (z. B. eine Nachricht aus einem Geschlossenen Channel, dem sie nicht angehören), sehen sie nur den Inhalt der gekennzeichneten Nachricht selbst.



Werden andere benachrichtigt, dass ich ihre Nachricht gekennzeichnet habe?

Die zuständigen Admins deiner Org. sehen, wer die Inhalte gekennzeichnet hat, welche Inhalte gekennzeichnet wurden und was dein Grund für die Kennzeichnung ist. Organisationsinhaber:innen haben die Möglichkeit, Benachrichtigungen für Autor:innen von Inhalten zu aktivieren, um sie darüber zu informieren, dass ihre Inhalte entfernt wurden.