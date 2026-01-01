Si no encuentras una plantilla de canvas que se adapte a tus necesidades, puedes crear una. Las plantillas personalizadas se pueden compartir con otros en tu espacio de trabajo u organización Enterprise o las puedes mantener en privado.



Cómo funciona

Nota: Por el momento, no es posible crear, compartir o usar plantillas de canvas en las aplicaciones móviles de Slack.

Crea una plantilla personalizada de canvas

Para crear una plantilla personalizada, necesitarás convertir un canvas existente. Una vez convertido, podrás buscar la plantilla para usarla más tarde.

Desde un canvas, haz clic en el ícono con tres puntos y luego selecciona Convertir a plantilla. Haz clic en Convertir a plantilla.



Comparte una plantilla de canvas

Cuando conviertes un canvas a una plantilla, solo estará accesible para ti. Para permitir que otras personas usen tu plantilla, puedes compartirla.

Desde una plantilla de canvas, haz clic en Compartir en la esquina superior derecha. Agrega a las personas o los canales con los que te gustaría compartir la plantilla. También puedes agregar un mensaje. Haz clic en el menú desplegable y selecciona Se puede ver o Se puede editar para determinar cómo se deberá compartir la plantilla.

• Quienes tengan acceso Se puede ver podrán usar tu plantilla para crear un canvas.

• Quienes tengan acceso Se puede editar pueden hacer cambios a la plantilla. Una vez guardados los cambios, estará disponible la versión actualizada de inmediato. Haz clic en Compartir.



Editar una plantilla de canvas

Tanto tú como quienes tengan acceso a Se puede editar pueden modificar una plantilla de canvas.

En la computadora, haz clic en Archivos en la barra lateral. Selecciona Canvas, haz clic en Nuevo en la esquina superior derecha y elige Comenzar con una plantilla. Busca la plantilla que te gustaría editar o selecciónala en la lista. Haz clic en Editar luego realiza tus cambios. Las ediciones se guardarán automáticamente.

Nota: Quienes tengan acceso a Se puede editar también pueden cambiar quiénes usan o editan la plantilla. Sigue los pasos de arriba para encontrar la plantilla y haz clic en Compartir para ajustar los permisos.



Revertir una plantilla a un canvas

Cualquiera que tenga acceso a Se puede editar podrá revertir una plantilla a un canvas y dejará de estar disponible para usar como plantilla.

Desde la plantilla de canvas, haz clic en el ícono con tres puntos y selecciona Revertir una plantilla a un canvas. Haz clic en Revertir a canvas para confirmar.



Publicar plantillas de canvas para el Inicio de Sales

Slack crea las plantillas de canvas para el Inicio de Slack Sales; estas permiten que los miembros creen con facilidad documentos como un plan de oportunidades o una síntesis de la cuenta. Los administradores de ventas pueden personalizar y publicar estas plantillas de canvas de ventas para que las utilicen sus miembros.

En la computadora, haz clic en Archivos en la barra lateral. Selecciona Canvas, haz clic en Nuevo en la esquina superior derecha y elige Comenzar con una plantilla. Debajo de Creado por Slack, selecciona una plantilla de ventas de la lista. Haz clic en Usar plantilla. Haz cambios si quieres y, luego, haz clic en Publicar. Una vez publicadas, las plantillas de canvas de ventas aparecerán en la galería de plantillas de canvas con un 💸 emoji de ventas.



Publicar plantillas para tu organización

De manera predeterminada, los propietarios, administradores, administradores de plantillas y administradores de ventas (si estás usando el Inicio de Slack Sales) pueden publicar plantilla en la sección Creadas por tu organización de la galería de plantillas de canvas. Todos en tu organización pueden buscar y usar estas plantillas, que son ideales para estandarizar el aspecto y el uso de los canvas de tu organización Enterprise. Para agregar una plantilla a esta sección, sigue los pasos que se indican a continuación:

Agregar o eliminar plantillas

Desde una plantilla de canvas, haz clic en Compartir en la esquina superior derecha. Haz clic en la pestaña General. Marca el casillero para añadir la plantilla a la sección Creada por tu organización de la galería de plantillas. Para eliminarla de la sección, desmarca el casillero. Haz clic en Guardar.

Nota: Para agregar o eliminar una plantilla de la sección Creadas por tu organización, necesitarás el acceso a Se puede editar para dicha plantilla.