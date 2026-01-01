Si estás creando un flujo de trabajo y de repente te estancas, sigue leyendo para conocer los consejos y respuestas más comunes acerca del Generador de flujos de trabajo.

¿Qué es un flujo de trabajo?



Iniciar el flujo de trabajo

Para una descripción de las distintas maneras de iniciar un flujo de trabajo, consulta Crear un flujo de trabajo: Crear un flujo de trabajo en Slack.

¿Puedo usar mi enlace del flujo de trabajo fuera de Slack?

Si tu flujo de trabajo se inicia desde un enlace en Slack, el enlace se deberá compartir y hacer clic en tu espacio de trabajo de Slack. Pegar esta dirección URL en el navegador o agregarla en un correo electrónico para que las personas hagan clic en él, no iniciará el flujo de trabajo. En su lugar comparte el enlace del flujo de trabajo en un canal, en un mensaje directo o en canvas* para que las personas lo encuentren y lo usen.

¿Pueden las personas iniciar un flujo de trabajo del menú de accesos directos?

Si publicas un flujo de trabajo que se inicia desde un enlace en Slack, las personas también podrán encontrar el flujo de trabajo en el menú de accesos directos cuando escriban / seguido por el nombre del flujo de trabajo. Si un miembro no encuentra tu flujo de trabajo en el menú de accesos directos, asegúrate de haber compartido el enlace en una conversación a la que ellos tengan acceso.

Pasos

Los pasos definen las acciones del flujo de trabajo. El orden de los pasos determinará el orden en el que las acciones se llevarán a cabo.

¿Cuántos pasos puedo agregar en mi flujo de trabajo?

Puedes agregar hasta 100 pasos a un flujo de trabajo.

¿Cómo le puedo dar formato a mis variables?

Cuando agregas una variable al paso de tu flujo de trabajo, puedes cambiar el formato haciendo clic en él y seleccionar tu opción de visualización preferida. Por ejemplo, puedes cambiar la opción de visualización de tu variable Tiempo por una zona horaria específica o tu variable Miembro para visualizar una dirección de correo electrónico.

¿Pueden varias personas hacer clic en el botón de mi flujo de trabajo?

Sí. De forma predeterminada, se puede hacer clic varias veces en cualquier botón que agregues a un flujo de trabajo una vez que esté en uso. Si deseas desactivar el botón luego de que se presione una sola vez, haz clic en el interruptor junto a Un solo clic, o en Opciones avanzadas para ver otras maneras de configurar el botón.

No puedo ver los pasos de conector en el Generador de flujos de trabajo.

Si tu espacio de trabajo u organización tiene activada la aprobación de aplicación, es posible que tengas que solicitar el conector antes de poder utilizar los pasos.

Los propietarios y administradores también pueden restringir el acceso a determinados conectores. Si no encuentras un conector en particular en el Generador de flujos de trabajo, comunícate con el propietario o el administrador para solicitar ayuda.

Ajustes y permisos

¿Quién pude buscar y editar mis flujos de trabajo publicados?

Antes de publicar un flujo de trabajo, solo será visible para ti y los administradores del flujo de trabajo que hayas agregado.



Puedes establecer permisos de acceso específicos para determinar quién puede buscar y utilizar los flujos de trabajo en Slack. Una vez publicados, los propietarios y administradores podrán ver el flujo de trabajo publicado en el panel de control, donde podrán se podrán agregar como administradores de flujos de trabajo. Cuando un propietario o administrador se convierte en administrador de un flujo de trabajo, puede editarlo, cancelarlo o eliminarlo por completo de Slack. Se notificará a todos los demás administradores de flujos de trabajo cuando se agregue o quite un administrador de flujos de trabajo.

¿Puedo editar o eliminar un flujo de trabajo que no creé?

Para editar o eliminar un flujo de trabajo que no hayas creado, necesitarás ser administrador de un flujo de trabajo. La persona que creó el flujo de trabajo y el administrador del flujo de trabajo actual pueden agregar a otros administradores de flujo de trabajo desde la pestaña Ajustes en el flujo de trabajo. Desde el panel de control de flujo de trabajo, los propietarios y administradores pueden agregarse como directores en todos los flujos de trabajo publicados.

¿Pueden las personas externas utilizar mi flujo de trabajo en Slack Connect?

Depende. De manera predeterminada, las personas externas podrán usar tu flujo de trabajo en una conversación de Slack Connect si les otorgaste acceso. Los propietarios y administradores de tu espacio de trabajo u organización de Enterprise pueden elegir restringir el acceso. Las personas externas nunca podrán ejecutar flujos de trabajo que contengan determinados pasos.

¿Puedo exportar los registros de actividad del flujo de trabajo?



No, actualmente no es posible exportar el registro de actividad de un flujo de trabajo. Para comprobar que tu flujo de trabajo se está ejecutando correctamente, o para ver cualquier error que hayas encontrado, puedes ver los registros de actividad directamente desde el Generador de flujos de trabajo.