Nota: A partir del 20 de agosto de 2026, no es posible crear ni editar plantillas de canal personalizadas. La información que figura a continuación se proporciona únicamente a modo de referencia.

Las plantillas de Slack agrupan canvas, listas y flujos de trabajo en un solo canal. Si no encuentras una plantilla que se ajuste a tus necesidades, puedes mezclar y combinar los canvas, las listas y los flujos de trabajo que desees y crear una plantilla personalizada que se adapte a tu organización y tu forma de trabajar.



Qué esperar

Puedes agregar a la plantilla tantos canvas, listas y flujos de trabajo como desees.

Cuando agregues canvas y listas, puedes elegir de entre los que ya creaste o usar los de plantillas que ya existan. Hay siete flujos de trabajo preconfigurados que puedes usar para enviar mensajes a los canales y recopilar información a través de formularios.

Cualquier persona con permiso para crear plantillas personalizadas puede compartir el enlace con otros miembros para que estos usen las plantillas. En los planes Enterprise, los propietarios, los administradores y los administradores de plantillas también pueden publicar plantillas personalizadas en la galería de plantillas para que los miembros las usen.





Crear una plantilla

De forma predeterminada, todos los miembros pueden crear y compartir plantillas personalizadas. Si no ves esta opción, comunícate con un propietario o un administrador para pedirle ayuda.



Comenzar

En la computadora, haz clic en Herramientas en la barra lateral. Haz clic en Plantillas de canal. Haz clic en Crear una plantilla en la esquina superior derecha.



Nota: Si no ves la pestaña Herramientas en la barra lateral, busca la pestaña

Automatizaciones. Es posible que debas hacer clic en Más para encontrarla.



Agregar componentes

Debajo de Elementos incluidos, haz clic en Agregar a la plantilla. Luego, selecciona

Canvas, Lista o Flujo de trabajo. Para agregar un canvas o una lista, busca la que quieras usar o selecciona una de la lista. Haz clic en Agregar a la plantilla. Para agregar un flujo de trabajo, selecciona uno de la lista y haz clic en Agregar a la plantilla. Los flujos de trabajo disponibles para las plantillas están preconfigurados y no pueden personalizarse más.



Finalizar proceso

Cuando termines de agregar componentes a la plantilla, haz clic en Finalizar. Asigna un nombre a la plantilla y agrega una descripción. Agrega un prefijo de canal. Los prefijos sirven para estandarizar los nombres de los canales de modo que las personas puedan encontrar fácilmente canales para proyectos, procesos, etc. Si quieres, puedes conceder a otras personas acceso para editar tu plantilla agregándolas como administradores de la plantilla. Debajo de ¿Quiénes pueden editar esta plantilla?, busca a las personas que quieres agregar y selecciona sus nombres. Si estás usando Enterprise Grid, determinadas personas pueden tener permiso para publicar plantillas personalizadas en la galería de plantillas para que otros miembros de la organización las usen. Para publicar la plantilla en la galería, selecciona Miembros de [nombre de la organización] debajo de Personas que pueden buscar y usar esta plantilla. Haz clic en Guardar plantilla. Puedes acceder a tu plantilla personalizada desde la sección

Tus plantillas de la galería.



Compartir una plantilla

Puedes compartir enlaces a plantillas con otras personas en tu espacio de trabajo u organización de Enterprise Grid. Cualquier persona que tenga un enlace a tu plantilla puede usarla cuando cree un nuevo canal o agregarla a un canal existente.

En la computadora, haz clic en Herramientas en la barra lateral. Haz clic en Plantillas de canal y, luego, selecciona Tus plantillas. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a una plantilla y luego selecciona Copiar enlace de la plantilla en el menú. Comparte el enlace en cualquier canal o mensaje directo.

Consejo: Si quieres obtener más información sobre el uso de las plantillas, consulta Trabaja con plantillas en los canales.



Editar una plantilla

Para modificar una plantilla que creaste o que administras, sigue estos pasos:

En la computadora, haz clic en Herramientas en la barra lateral. Haz clic en Plantillas de canal y, luego, selecciona Tus plantillas. Haz clic en el ícono de tres puntos situado junto a una plantilla. Para modificar los canvas, las listas o los flujos de trabajo de la plantilla, selecciona Editar esta plantilla. Para actualizar el nombre de la plantilla o agregar o eliminar administradores, haz clic en Editar el nombre y los permisos de la plantilla. Luego, haz clic en Guardar cambios. Para eliminar la plantilla, selecciona Eliminar plantilla y luego haz clic en Eliminar plantilla para confirmar.