Recrea las conversaciones rápidas e informales que tendrías en la oficina directamente en Slack con las juntas. Puedes iniciar una junta en cualquier canal o mensaje directo para trabajar en tiempo real junto con tus compañeros/as con video, pantalla compartida entre varias personas, un hilo específico para notas y más.

Qué esperar

En el plan Gratuito, las juntas pueden tener un máximo de dos participantes. En los planes de pago, las juntas pueden tener hasta 50 participantes, pero solo 25 pueden activar el video a la vez.

Las juntas están disponibles en las aplicaciones para computadora y móviles de Slack, Google Chrome (Mac/Windows/Linux) y Firefox (Mac/Windows).



Iniciar una junta, unirse a una o invitar a personas a la junta

Iniciar una nueva junta

Cuando inicias una junta, cualquier persona de la conversación podrá unirse.

Computadora Dispositivo móvil Abre un canal o mensaje directo. Haz clic en el ícono de los auriculares en la parte superior de la conversación. Haz clic en el ícono de la cámara en la parte inferior de la ventana de una junta para activar el video. Abre un canal o mensaje directo. Pulsa el ícono de los auriculares en el encabezado de la conversación. Pulsa el ícono de la cámara para activar el video.

Nota: Los miembros de primera línea no pueden iniciar juntas, pero pueden unirse a ellas.



Únete a una junta

Si te invitan a una junta o se inicia en un mensaje directo, haz clic en Unirse en la ventana emergente. Cuando se inicia una junta en un canal al que perteneces, verás el ícono de los auriculares junto al nombre del canal en la barra lateral. Aquí te explicamos cómo unirte:

Computadora Dispositivo móvil Abre el canal o el mensaje directo en el que está teniendo lugar la junta. Haz clic en el ícono de los auriculares en la parte superior de la conversación. Haz clic en el ícono de la cámara en la parte inferior de la ventana de una junta para activar el video. En Inicio, pulsa el ícono de los auriculares junto al canal o mensaje directo. Pulsa Unirse. Pulsa el ícono de la cámara para activar el video.

Consejo: Si haces clic en un enlace a una junta en un canal privado o mensaje directo al que no perteneces, haz clic en Solicitar acceso para unirte. Cualquier persona de la junta puede aprobar tu solicitud para que te dejen entrar.



Invitar a personas a una junta

Una vez que estás en una junta, puedes invitar a cualquier persona a participar, incluso si no forma parte del canal o mensaje directo donde se lleva a cabo la junta. Las personas que invites y que no sean miembros del canal o mensaje directo no podrán ver los mensajes en la conversación ni en el hilo de la junta.

Computadora Dispositivo móvil En la parte inferior de la ventana de una junta, haz clic en el ícono Invitar a personas. Haz clic en Invitar personas y selecciona a las que deseas invitar o busca sus nombres. Haz clic en Enviar invitación. Desde una junta, pulsa el ícono con tres puntos. Selecciona Invitar y selecciona a las personas que deseas invitar o busca sus nombres. Cuando hayas terminado, pulsa el ícono de cerrar en la parte superior izquierda.



Compartir enlaces para las juntas

Todas las juntas tienen enlaces que permiten unirse desde cualquier lugar (como una invitación del calendario o un mensaje en Slack). Aquí te explicamos cómo encontrar y compartir enlaces para las juntas:

Computadora Dispositivo móvil En un canal o mensaje directo, haz clic en la flecha junto al ícono de los auriculares en la parte superior de la conversación. Selecciona Copiar el enlace de la junta y compártelo donde quieras. La junta comenzará cuando alguien haga clic en el enlace para unirse. En la pestaña Inicio, mantén presionado un canal o mensaje directo en la barra lateral. Pulsa Copiar, luego pulsa Copiar enlace de la junta y compártelo donde quieras. La junta comenzará cuando alguien haga clic en el enlace para unirse.

Consejo: Para compartir un enlace a una junta en la que estés participando, haz clic en el ícono con tres puntos en la parte inferior de la ventana de la junta y selecciona Copiar el enlace de la junta.



Toma notas durante una junta

Cuando estés en una junta, verás un hilo de mensajes exclusivo para compartir notas, enlaces y archivos durante la conversación.

Toma notas en un hilo

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en el ícono de la flecha o el ícono de hilo en la ventana de la junta para mostrar u ocultar el hilo asociado con dicha junta. Para actualizar el encabezado que se mostrará junto con el hilo en la conversación, haz clic en el ícono de engranaje y selecciona Agregar tema. Pulsa el ícono de hilo para mostrar el hilo asociado con la junta.



Toma notas en un canvas

Cada junta incluye un canvas para tomar notas de la reunión. Los participantes pueden abrirlo para tomar notas o ver las que otras personas agregaron.

Desde una junta en la computadora, haz clic en el ícono de canvas en la esquina inferior derecha. Al finalizar la junta, podrás acceder al canvas desde su pestaña en la parte superior de la conversación.

Consejo: Usa la IA para tomar notas durante una junta para que tu equipo y tú puedan concentrarse en la conversación.



Comparte la pantalla

Computadora Dispositivo móvil Un máximo de dos personas en una junta pueden compartir su pantalla al mismo tiempo. Las pantallas compartidas aparecerán en la ventana de las juntas, y cualquier persona que esté en una junta puede hacer clic en una pantalla para ampliarla o en el ícono de lápiz para dibujar en ella. Actualmente, la aplicación para computadora de Slack para Mac y Windows admite dibujar en pantallas. Haz clic en el ícono de pantalla compartida. Selecciona una pantalla, ventana o aplicación para compartir. Haz clic en Compartir audio del sistema si lo prefieres. Selecciona Compartir para comenzar a compartir la pantalla. Un máximo de dos personas en una junta pueden compartir su pantalla al mismo tiempo. Aquí te explicamos cómo hacerlo: Pulsa el ícono con tres puntos. Pulsa Compartir pantalla.



Agregar reacciones

Puedes agregar reacciones con emojis, efectos, adhesivos o GIF para enviar una señal a tus compañeros de trabajo sin interrumpir la conversación. Las reacciones, efectos y GIF aparecerán temporalmente para todos los participantes en la junta, mientras que los adhesivos (como ✋ Alzar la mano o ☕ Ahora vuelvo) permanecerán hasta que los elimines.

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en el ícono de emoji. Haz clic en la pestaña Reacciones, Efectos, Adhesivos o GIF para hacer una selección. Pulsa el ícono de emoji. Pulsa en la pestaña Reacciones, Efectos, Adhesivos o GIF para hacer una selección.

Nota: Los GIF deben estar permitidos en Slack para agregarlos como reacciones en las juntas.



Realizar otras acciones en una junta

Computadora Dispositivo móvil Cuando estés en una junta, podrás hacer clic en el ícono con tres puntos (desde la ventana de la junta en tu barra lateral) o en el ícono de engranaje (desde la ventana ampliada de la junta) para acceder a más acciones y ajustes: Agregar un tema

Elegir un estilo para la junta para todos los participantes*

Reproducir música

Activar los subtítulos en vivo**

Cambiar el fondo

Administrar los ajustes de video y micrófono

Obtener una vista previa de tu video * Solo está disponible en la ventana ampliada de la junta ** Actualmente, los subtítulos solo están disponibles en inglés y no se guardarán una vez que finalice la junta. Cuando estés en una junta, podrás pulsar el ícono con tres puntos para acceder a más acciones y ajustes: Agregar un tema

Elegir un estilo para la junta para todos los participantes

Selecciona un altavoz o activa la función pulsar para hablar

Activar los subtítulos en vivo**

Ocultar la vista propia para no ver tu propio video * Actualmente, los subtítulos solo están disponibles en inglés y no se guardarán una vez que finalice la junta.

Nota: Puedes cambiar el sonido de notificación de las juntas y establecer otros valores predeterminados en tus preferencias de las juntas.



Abandonar una junta

Cualquier persona puede salir de una junta en cualquier momento, incluida la persona que la inició. Las juntas terminarán automáticamente cuando la última persona se vaya.

Computadora Dispositivo móvil Desde una junta, haz clic en Salir. Desde una junta, pulsa Salir. O bien, pulsa el ícono de los auriculares desde el canal o mensaje directo donde se lleva a cabo la junta. Pulsa Salir.