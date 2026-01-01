Utilizzare gli incontri su Slack
Ricrea le discussioni rapide e informali che avresti in ufficio direttamente in Slack con gli incontri. Puoi avviare un incontro in qualsiasi canale o messaggio diretto (MD) per lavorare in tempo reale insieme ai tuoi colleghi con video, condivisione dello schermo tra più persone, una conversazione dedicata per le note e altro ancora.
Cosa puoi aspettarti
- Con il piano Free, gli incontri possono avere un massimo di due partecipanti. Nei piani a pagamento, gli incontri possono avere fino a 50 partecipanti, ma solo 25 possono attivare il video contemporaneamente.
- La funzione Incontri è disponibile nelle app di Slack per desktop e dispositivi mobili, Google Chrome (Mac/Windows/Linux) e Firefox (Mac/Windows).
Iniziare, partecipare o invitare persone a un incontro
Avviare un nuovo incontro
Quando avvii un incontro, chiunque partecipa alla conversazione potrà entrare.
Desktop
Dispositivo mobile
- Apri un canale o un MD.
- Clicca sull’icona delle cuffie nella parte superiore della conversazione.
- Clicca sull'icona della fotocamera nella parte inferiore della finestra dell’incontro per attivare il video.
- Apri un canale o un MD.
- Tocca l’icona delle cuffie nell’intestazione della conversazione.
- Tocca l’icona della fotocamera per attivare il video.
Nota: i membri operativi non possono avviare incontri, ma possono parteciparvi.
Entrare in un incontro
Se hai ricevuto un invito a un incontro o viene avviato in un MD, clicca su Entra dalla finestra a comparsa. Quando viene avviato un incontro in un canale di cui fai parte, vedrai un’icona delle cuffie accanto al nome del canale nella barra laterale. Ecco come entrare:
Desktop
Mobile
- Apri il canale o il MD in cui si sta svolgendo l’incontro.
- Clicca sull’icona delle cuffie nella parte superiore della conversazione.
- Clicca sull'icona della fotocamera nella parte inferiore della finestra dell’incontro per attivare il video.
- Da Home, tocca l’icona delle cuffie accanto a un canale o MD.
- Tocca Entra.
- Tocca l’icona della fotocamera per attivare il video.
Suggerimento: se clicchi su un link a un incontro in un canale privato o MD di cui non fai parte, clicca su Richiedi accesso per partecipare. Chiunque nell'incontro può approvare la tua richiesta.
Invitare persone a un incontro
Una volta che sei in un incontro, puoi invitare chiunque a partecipare, anche se non fa parte del canale o MD in cui si svolge l’incontro. Le persone invitate che non sono membri del canale o MD non potranno vedere i messaggi nella discussione o nella conversazione dell’incontro.
Desktop
Mobile
- Da un incontro, clicca sull’icona Invita persone nella parte inferiore della finestra dell’incontro.
- Clicca su Invita persone e seleziona coloro che desideri invitare oppure cerca i nomi.
- Clicca su Invia invito.
- Da un incontro, tocca l’icona dei tre puntini .
- Seleziona Invita e seleziona le persone che desideri invitare oppure cercane il nome.
- Quando hai terminato, tocca l’icona di chiusura in alto a sinistra.
Condividere i link per gli incontri
Tutti gli incontri hanno link che le persone possono utilizzare per entrare da qualsiasi posto (come un invito di calendario o un messaggio in Slack). Ecco come trovare e condividere i link per gli incontri:
Desktop
Mobile
- Da un canale o un MD, clicca sulla freccia accanto all’icona delle cuffie nella parte superiore della conversazione.
- Seleziona Copia link all’incontro e condividilo dove vuoi. L’incontro verrà avviato quando qualcuno clicca sul link per entrare.
- Dalla scheda Home, tieni premuto un canale o MD nella barra laterale.
- Tocca Copia, quindi tocca Copia link all’incontro e condividilo dove vuoi. L’incontro verrà avviato quando qualcuno clicca sul link per entrare.
Suggerimento: per condividere un link a un incontro in cui ti trovi attualmente, clicca sull'icona dei tre puntini nella parte inferiore della finestra dell’incontro e seleziona Copia link all’incontro.
Prendere appunti durante un incontro
Quando sei in un incontro, vedrai una conversazione con messaggi dedicata per condividere note, link e file durante la discussione.
Prendere appunti in una conversazione
Desktop
Mobile
- Clicca sull’icona della freccia o sull’icona Conversazione nella finestra dell’incontro per mostrare o nascondere la conversazione associata all’incontro.
- Per aggiornare l’intestazione che verrà visualizzata con la conversazione, clicca sull’icona ingranaggio e seleziona Aggiungi argomento.
Tocca l’icona Conversazione per mostrare la conversazione associata all’incontro.
Prendere appunti in un canvas
Ogni incontro include un canvas per prendere appunti nella riunione. I partecipanti possono aprire il canvas per prendere appunti o visualizzare quelli aggiunti da altri.
- Da un incontro su desktop, clicca sull’icona canvas nell’angolo in basso a destra.
- Una volta terminato l’incontro, puoi accedere al canvas dalla relativa scheda nella parte superiore della conversazione.
Suggerimento: Usa l’IA per prendere appunti durante un incontro in modo che tu e il tuo team possiate concentrarvi sulla conversazione.
Condividi lo schermo
Desktop
Mobile
In un incontro, possono condividere lo schermo fino a due persone alla volta. Gli schermi condivisi appariranno nella finestra dell’incontro e tutti i partecipanti potranno cliccare su uno per ingrandirlo oppure selezionare l’icona della matita per disegnarci sopra. il disegno su schermo è attualmente supportato sull’app desktop di Slack per Mac e Windows.
- Clicca sull’icona di condivisione dello schermo .
- Seleziona uno schermo, una finestra o un’applicazione da condividere.
- Se vuoi, clicca su Condividi audio di sistema.
- Seleziona Condividi per avviare la condivisione dello schermo.
In un incontro, possono condividere lo schermo fino a due persone alla volta. Ecco come fare:
- Tocca l’icona dei tre puntini .
- Tocca Condividi schermo.
Aggiungere reazioni
Puoi aggiungere reazioni con emoji, effetti, sticker o GIF per inviare un segnale ai colleghi senza interrompere la conversazione. Le reazioni, gli effetti e le GIF saranno visibili a tutti i partecipanti all’incontro temporaneamente, mentre gli sticker (come ✋ Alza la mano o ☕ Torno subito) rimarranno finché non li rimuovi.
Desktop
Mobile
- Clicca sull’icona Emoji .
- Clicca sulla scheda Reazioni, Effetti, Sticker o GIF, quindi effettua una selezione.
- Tocca l’icona Emoji .
- Tocca la scheda Reazioni, Effetti, Sticker o GIF, quindi effettua una selezione.
Nota: le GIF devono essere consentite in Slack per aggiungerle come reazioni negli incontri.
Compiere altre azioni in un incontro
Desktop
Mobile
Quando ti trovi in un incontro, puoi cliccare sull’icona dei tre puntini (dalla finestra dell’incontro nella barra laterale) o sull’icona Ingranaggio (dalla finestra espansa dell’incontro) per accedere ad altre azioni e impostazioni:
- Aggiungi un argomento
- Scegli un tema dell’incontro per tutti i partecipanti*
- Riproduci musica
- Attiva i sottotitoli in tempo reale**
- Cambia lo sfondo
- Gestisci le impostazioni del video e del microfono
- Visualizza il video in anteprima
*Disponibile solo nella finestra espansa dell’incontro
**I sottotitoli sono attualmente disponibili solo in inglese e non vengono salvati al termine dell’incontro
Quando sei in un incontro, tocca l’icona dei tre puntini per accedere ad altre azioni e impostazioni:
- Aggiungi un argomento
- Scegli un tema dell’incontro per tutti i partecipanti
- Seleziona chi parla oppure abilita la funzione push-to-talk.
- Attiva i sottotitoli in tempo reale*
- Nascondi la visualizzazione personale per non vedere il tuo video
*I sottotitoli sono attualmente disponibili solo in inglese e non vengono salvati al termine dell’incontro
Nota: puoi modificare il tono notifiche degli incontri e impostare altre impostazioni predefinite nei riferimenti degli incontri.
Uscire da un incontro
Chiunque può uscire da un incontro in qualsiasi momento, inclusa la persona che lo ha avviato. Gli incontri termineranno automaticamente quando l’ultima persona esce.
Desktop
Mobile
- Da un incontro, clicca su Esci.
- Da un incontro, tocca Esci. Oppure tocca l’icona delle cuffie dal canale o MD in cui si tiene l’incontro.
- Tocca Esci.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Tutti i membri e gli ospiti (si applicano limiti per i membri operativi)
- Disponibile per tutti i piani