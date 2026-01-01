Mit Huddles kannst du direkt in Slack schnelle, informelle Gespräche führen – genau wie im Büro. Du kannst einen Huddle in einem beliebigen Channel oder einer Direktnachricht (DM) starten, um in Echtzeit mit deinen Kolleg:innen zusammenzuarbeiten – dafür stehen dir Videofunktionen, die Bildschirmfreigabe für mehrere Personen, ein eigener Thread für Notizen und vieles mehr zur Verfügung.

Danach läuft es folgendermaßen ab:

Im kostenlosen Plan sind in einem Huddle maximal zwei Personen zulässig. In kostenpflichtigen Plänen können bis zu 50 Personen an Huddles teilnehmen, aber es können nur 25 gleichzeitig die Videofunktion nutzen.

Huddles sind in den Desktop- und Mobilgeräte-Apps von Slack sowie in Google Chrome (Mac/Windows/Linux) und Firefox (Mac/Windows) verfügbar.



Huddles starten, ihnen beitreten oder Leute dazu einladen

Neuen Huddle starten

Wenn du einen Huddle startest, kann jede Person in der Unterhaltung daran teilnehmen.

Desktop Mobil Öffne einen Channel oder eine Direktnachricht. Klicke oben in der Unterhaltung auf das Kopfhörersymbol. Klicke unten im Huddle-Fenster auf das Kamerasymbol, um die Videofunktion zu aktivieren. Öffne einen Channel oder eine Direktnachricht. Tippe im Header der Unterhaltung auf das Kopfhörersymbol. Tippe auf das Kamerasymbol, um die Videofunktion einzuschalten.

Hinweis: Frontline-Mitglieder können keine Huddles starten, können ihnen aber beitreten.



Einem Team-Check-in beitreten

Wenn du zu einem Huddle eingeladen wirst oder ein Huddle in einer DM beginnt, klicke im Pop-up-Fenster auf Beitreten. Wenn ein Huddle in einem Channel gestartet wurde, zu dem du gehörst, wird neben dem Channel-Namen in deiner Seitenleiste ein Kopfhörersymbol angezeigt. So kannst du beitreten:

Desktop Mobile Messaging Öffne den Channel oder die DM, in dem bzw. der der Huddle stattfindet. Klicke oben in der Unterhaltung auf das Kopfhörersymbol. Klicke unten im Huddle-Fenster auf das Kamerasymbol, um die Videofunktion zu aktivieren. Tippe in Home auf das Kopfhörersymbol neben einem Channel oder einer DM. Tippe auf Beitreten. Tippe auf das Kamerasymbol, um die Videofunktion einzuschalten.

Tipp: Wenn du einen Link zu einem Huddle in einem Geschlossenen Channel oder einer DM erhalten hast, dem/der du nicht angehörst, klicke auf Zugriff anfragen. Jede Person im Huddle kann die Anfrage genehmigen, um dich hereinzulassen.



Leute zu einem Huddle einladen

Sobald du dich in einem Huddle befindest, kannst du Personen zur Teilnahme einladen, auch wenn diese nicht Teil der DM oder des Channels sind, in der bzw. dem der Huddle stattfindet. Wenn du Personen einlädst, die keine Mitglieder des Channels oder der DM sind, können diese die Nachrichten in der Unterhaltung oder im Huddle-Thread nicht sehen.

Desktop Mobile Messaging Klicke in einem Huddle auf das Symbol Leute einladen unten im Huddle-Fenster. Klicke auf Leute einladen und wähle die Personen aus, die du einladen möchtest, oder suche nach ihren Namen. Klicke auf Einladung senden. Tippe in einem Huddle auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle Einladen aus. Wähle dann die Personen aus, die du einladen möchtest, oder suche nach ihren Namen. Tippe auf das Schließen-Symbol oben rechts, wenn du fertig bist.



Links für Huddles erstellen

Jeder Huddle enthält einen Link, über den Personen von überall aus beitreten können (z. B. über eine Kalendereinladung oder eine Nachricht in Slack). So findest und teilst du Links zu Huddles:

Desktop Mobile Messaging Klicke in einem Channel oder einer DM auf den Pfeil neben dem Kopfhörersymbol oben in der Unterhaltung. Wähle Huddle-Link kopieren aus und teile den Link dort, wo du möchtest. Der Huddle beginnt, wenn jemand auf den Link zum Beitreten klickt. Tippe auf der Registerkarte Home lange auf einen Channel oder eine DM in der Seitenleiste. Tippe auf Kopieren und dann auf Huddle-Link kopieren und teile den Link dort, wo du möchtest. Der Huddle beginnt, wenn jemand auf den Link zum Beitreten klickt.

Tipp: Wenn du einen Link zu einem Huddle teilen möchtest, in dem du dich gerade befindest, klicke auf das Symbol mit den drei Punkten unten im Huddle-Fenster und wähle Huddle-Link kopieren aus.



Während eines Huddles Notizen machen

Wenn du in einem Huddle bist, siehst du einen speziellen Nachrichten-Thread, in dem während des Gesprächs Notizen, Links und Dateien geteilt werden können.

In einem Thread Notizen machen

Desktop Mobile Messaging Klicke auf das Pfeilsymbol oder das Thread-Symbol im Huddle-Fenster, um den mit dem Huddle verbundenen Thread ein- oder auszublenden. Klicke auf das Zahnradsymbol und wähle Thema hinzufügen aus, um den Header zu aktualisieren, der mit deinem Thread in der Unterhaltung angezeigt wird. Tippe auf das Thread-Symbol, um den mit dem Huddle verbundenen Thread anzuzeigen.



In einem Canvas Notizen machen

Jeder Huddle enthält ein Canvas, in dem Notizen gemacht werden können. Teilnehmer:innen können das Canvas öffnen, um sich selber etwas zu notieren oder Notizen von anderen anzusehen.

Klicke in der Desktop-Version in einem Huddle auf das Canvas-Symbol unten rechts. Nach dem Ende des Huddles kannst du über das Tab oben in der Unterhaltung auf das Canvas zugreifen.

Tipp: Verwende die KI, um während eines Huddles Notizen zu machen, sodass alle Teilnehmer:innen sich voll und ganz auf die Unterhaltung konzentrieren können.



Deinen Bildschirm freigeben

Desktop Mobile Messaging Bis zu zwei Personen in einem Huddle können ihren Bildschirm gleichzeitig freigeben. Freigegebene Bildschirme werden im Huddle-Fenster angezeigt. Jede Person im Huddle kann auf einen Bildschirm klicken, um ihn zu vergrößern, oder auf das Bleistiftsymbol klicken, um darauf zu zeichnen. Das Zeichnen auf Bildschirmen wird derzeit in der Slack-Desktop-App für Mac und Windows unterstützt. Klicke auf das Bildschirm freigeben-Symbol. Wähle einen Bildschirm, ein Fenster oder eine Anwendung aus, die du teilen möchtest. Klicke auf System-Audio freigeben, falls du möchtest. Wähle Teilen, um die Bildschirmfreigabe zu starten. Bis zu zwei Personen in einem Huddle können ihren Bildschirm gleichzeitig freigeben. Das funktioniert so: Tippe auf das Symbol mit den drei Punkten. Tippe auf Bildschirm freigeben.



Reaktionen hinzufügen

Du kannst Emoji-Reaktionen, Effekte, Sticker oder GIFs hinzufügen, um ein Signal an deine Kolleg:innen zu senden, ohne die Unterhaltung zu unterbrechen. Reaktionen, Effekte und GIFs werden vorübergehend für alle im Huddle angezeigt. Sticker (wie ✋ Hand heben oder ☕ Bin gleich wieder da) werden dagegen so lange angezeigt, bis du sie entfernst.

Desktop Mobile Messaging Klicke auf das Emoji-Symbol. Klicke auf den Tab Reaktionen, Effekte, Sticker oder GIFs und triff dann eine Auswahl. Tippe auf das Emoji-Symbol. Tippe auf den Tab Reaktionen, Effekte, Sticker oder GIFs, um eine Auswahl zu treffen.

Hinweis: GIFs müssen in Slack zugelassen sein, um sie als Reaktionen in Huddles hinzufügen zu können.



Andere Aktionen in einem Huddle

Desktop Mobile Messaging Wenn du dich in einem Huddle befindest, kannst du auf das Symbol mit den drei Punkten (im Huddle-Fenster in deiner Seitenleiste) oder auf das Zahnradsymbol (im erweiterten Huddle-Fenster) klicken, um auf weitere Aktionen und Einstellungen zuzugreifen: Ein Thema hinzufügen

Huddle-Design für alle Teilnehmenden auswählen*

Musik abspielen

Live-Untertitel aktivieren**

Deinen Hintergrund ändern

Video- und Mikrofoneinstellungen verwalten

Vorschau zu deinem Video ansehen *Nur im erweiterten Huddle-Fenster verfügbar. **Untertitel sind derzeit nur auf Englisch verfügbar und werden nicht gespeichert, wenn der Huddle beendet wird. Wenn du dich in einem Huddle befindest, kannst du auf das Symbol mit den drei Punkten tippen, um auf weitere Aktionen und Einstellungen zuzugreifen: Ein Thema hinzufügen

Huddle-Design für alle Teilnehmenden auswählen

Auswählen eines Lautsprechers oder Aktivieren von Push-to-talk

Live-Untertitel aktivieren*

Eigene Ansicht ausblenden, damit du dein eigenes Video nicht siehst *Untertitel sind derzeit nur auf Englisch verfügbar und werden nicht gespeichert, wenn der Huddle beendet wird.

Hinweis: In den Huddle-Einstellungen kannst du den Benachrichtigungston für Huddles ändern und weitere Standardeinstellungen festlegen.



Huddle verlassen

Alle Teilnehmenden eines Huddles können dieses jederzeit verlassen, auch die Person, die ihn gestartet hat. Huddles enden automatisch, nachdem die letzte Person sie verlassen hat.

Desktop Mobile Messaging Klicke in einem Huddle auf Verlassen. Tippe in einem Huddle auf Verlassen. Du kannst auch in der DM oder dem Channel, in der bzw. dem der Huddle stattfindet, auf das Kopfhörersymbol tippen. Tippe auf Verlassen.