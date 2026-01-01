Recrea en las juntas de Slack las conversaciones breves e informales que mantendrías en la oficina. Puedes iniciar una junta en cualquier canal o mensaje directo para trabajar en tiempo real con tus compañeros a través de vídeo, la función de compartir pantalla entre varias personas, hilos de la conversación exclusivos para las notas y reacciones con emojis.

Qué esperar

En el plan gratuito, las juntas pueden tener un máximo de dos participantes. En los planes de pago, las juntas pueden tener hasta 50 participantes, pero solo 25 pueden habilitar el vídeo a la vez.

Las juntas están disponibles en las aplicaciones de Slack para ordenador y dispositivos móviles, Google Chrome (Mac/Windows/Linux) y Firefox (Mac/Windows).



Iniciar una junta, o bien unirse o invitar a otras personas a ella

Cómo iniciar una junta nueva

Cuando inicies una junta, cualquier persona de la conversación podrá unirse.

Ordenador Móvil Abre un canal o mensaje directo. Haz clic en el icono de la campana situado en la parte superior de la conversación. Haz clic en el icono de la cámara situado en la parte inferior de la ventana de juntas para activar tu vídeo. Abre un canal o mensaje directo. Pulsa en el icono de auriculares en la cabecera de la conversación. Pulsa en el icono de la cámara para activar tu vídeo.

Nota: Los miembros de primera línea no pueden iniciar juntas, pero pueden unirse a ellas.



Cómo unirse a una junta

Si te invitan a una junta o se inicia desde un mensaje directo, haz clic en Unirse en la ventana emergente. Cuando se inicie una junta en un canal del que formas parte, verás un icono de auriculares al lado del nombre del canal, en la barra lateral. A continuación te mostramos cómo unirte:

Ordenador Móvil Abre un canal o mensaje directo en el lugar donde tiene lugar la junta. Haz clic en el icono de auriculares situado en la parte superior de la conversación. Haz clic en el icono de la cámara situado en la parte inferior de la ventana de juntas para activar tu vídeo. Desde inicio, pulsa en el icono de auriculares situado junto a un canal o un mensaje directo. Pulsa Unirse. Pulsa en el icono de la cámara para activar tu vídeo.

Consejo: Puedes unirte a una junta desde un canal cerrado o un mensaje directo al que no pertenezcas. Haz clic en Solicitar acceso para unirte. Cualquiera de las personas que participan en la junta puede aprobar tu solicitud para unirte.



Invitar a otras personas a una junta

Una vez que estés en una junta, puedes invitar a cualquier persona a participar, aunque no forme parte del canal o del mensaje directo donde esté teniendo lugar la junta. Los miembros a los que invites que no formen parte del canal o el mensaje directo no podrán ver los mensajes de la conversación ni el hilo de la junta.

Ordenador Móvil Desde una junta, haz clic en el icono Invitar a personas situado al final de la ventana de la junta. Haz clic en Invitar a personas y selecciona a quienes quieras invitar, o haz una búsqueda por nombre. Haz clic en Enviar invitación. En una junta, pulsa el icono de tres puntos. Selecciona Invitar y selecciona a quienes quieras invitar, o haz un búsqueda por nombre. Pulsa el icono de cerrar situado en la parte superior izquierda cuando hayas terminado.



Compartir enlaces para unirse a las juntas

Todas las juntas tienen enlaces que permiten unirse a ellas desde cualquier parte, por ejemplo, desde una invitación en el calendario o un mensaje de Slack. Te explicamos cómo buscar y compartir enlaces para las juntas:

Ordenador Móvil Desde un canal o mensaje directo, haz clic en la flecha junto al icono de los auriculares en la cabecera de la conversación. Selecciona Copiar enlace de la junta y compártelo donde tú quieras. La junta comenzará cuando alguien haga clic en el enlace para unirse. En la pestaña Inicio , mantén pulsado un canal o mensaje directo en la barra de tareas. Pulsa Copiar, después, Copiar enlace de la junta y compártelo donde tú quieras. La junta comenzará cuando alguien haga clic en el enlace para unirse.

Consejo: para compartir un enlace a una junta en la que estás participando, haz clic en el icono de los tres puntos situado en la parte inferior de la ventana de la junta y selecciona Copiar enlace de la junta.



Tomar notas durante una junta

Cuando estés en una junta, verás un hilo específico para compartir notas, enlaces o archivos durante la conversación.

Tomar notas en un hilo de la conversación

Ordenador Móvil Haz clic en el icono de flecha o el icono de hilos en la ventana de la junta para mostrar u ocultar los hilos asociados con la junta. Haz clic en el icono de rueda dentada y selecciona Añadir tema para actualizar el encabezado que aparecerá con tu hilo en la conversación. Pulsa el icono de hilos de la conversación para mostrar el hilo asociado con la junta.



Tomar notas en los canvas

Cada junta incluye un canvas para tomar notas. Los participantes pueden abrir el canvas para tomar notas o ver las que han añadido los demás.

Desde una junta en un ordenador, haz clic en el icono de canvas en la esquina inferior derecha. Cuando finalice la junta, podrás acceder al canvas desde la pestaña correspondiente, situada en la parte superior de la conversación.

Consejo: Usa la IA para tomar notas durante una junta y que así tu equipo pueda centrarse en la conversación.



Compartir pantalla

Ordenador Móvil En una junta, pueden compartir su pantalla un máximo de dos personas a la vez. Las pantallas compartidas se mostrarán en la ventana de la junta y cualquier persona en la junta puede hacer clic en una de ellas para ampliarla o en el icono del lápiz para escribir sobre ella. La opción de escribir sobre la pantalla está disponible en la aplicación para ordenador de Slack para Mac y Windows. Haz clic en el icono de compartir pantalla. Selecciona una pantalla, ventana o aplicación que quieras compartir. Haz clic en Compartir audio del sistema, si quieres. Selecciona Compartir para empezar a compartir tu pantalla. En una junta, pueden compartir su pantalla un máximo de dos personas a la vez. Aquí te explicamos cómo: Pulsa el icono de tres puntos. Pulsa Compartir pantalla.



Añade reacciones

Puedes añadir reacciones con emojis, efectos, stickers o GIF para indicar algo a tus compañeros sin interrumpir la conversación. Las reacciones, los efectos y los GIF les aparecerán a todos los participantes de la junta de forma temporal, pero los stickers (como ✋ levantar la mano o ☕ vuelvo enseguida) se quedarán ahí hasta que los elimines.

Ordenador Móvil Haz clic en el icono de emojis. Haz clic en la pestaña Reacciones, Efectos, Stickers o GIF para, después, seleccionarlos. Pulsa el icono de emojis. Pulsa la pestaña Reacciones, Efectos, Stickers o GIF para, después, seleccionarlos.

Nota: Los GIF deben estar permitidos en Slack para añadirlos como reacciones en las juntas.



Realizar otras acciones en una junta

Ordenador Móvil Cuando estés en una junta, puedes hacer clic en el icono de tres puntos (desde la ventana de la junta en tu barra lateral) o en el icono de engranaje (desde la ventana ampliada de la junta) para acceder a más acciones y ajustes: Agregar un tema

Elegir un estilo de la junta para todos los participantes*

Reproducir música

Activar los subtítulos en directo**

Cambiar el fondo

Gestionar los ajustes de vídeo y micrófono

Vista previa de tu vídeo * Solo disponible en la ventana ampliada de la junta ** Por el momento, los subtítulos solo están disponibles en inglés y no se guardarán una vez finalice la junta. Cuando estés en una junta, puedes pulsar en el icono de tres puntos para acceder a más acciones y ajustes: Agregar un tema

Elegir un estilo de la junta para todos los participantes

Selecciona un altavoz o habilita pulsar para hablar

Activar los subtítulos en directo*

Ocultar la vista propia para no ver tu propio vídeo * Por el momento, los subtítulos solo están disponibles en inglés y no se guardarán una vez finalice la junta.

Nota: puedes cambiar el sonido de la notificación de las juntas y configurar otros valores predeterminados en las preferencias de las juntas.



Cómo salir de una junta

Todo el mundo puede abandonar la junta en cualquier momento, incluida la persona que la inició. Las Juntas terminan automáticamente cuando se vaya la última persona.

Ordenador Móvil En una junta, haz clic en Salir. En una junta, pulsa Salir. O pulsa el icono de auriculares desde el canal o mensaje directo donde está teniendo lugar la junta. Pulsa Abandonar.