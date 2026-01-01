La CRM de Slack integra la administración de las relaciones con los clientes en Slack. Configura la CRM de Slack para que tu equipo pueda crear registros detallados y documentar acciones importantes de los clientes, así como colaborar dentro del flujo del trabajo con las herramientas integradas de CRM.

Cómo funciona

Los propietarios del espacio de trabajo deben activar y configurar la CRM de Slack para hasta 100 miembros del espacio de trabajo.

Una vez que se configure la CRM de Slack, las personas que tengan acceso verán una sección de Salesforce en la barra lateral. Esta sección contiene la vista del rastreador de ventas , así como canales exclusivos para casos de clientes y prospectos si se definen estas opciones.

en la barra lateral. Esta sección contiene la vista del , así como canales exclusivos para casos de clientes y prospectos si se definen estas opciones. Usa Slackbot, tu asistente de IA para el trabajo, y ahorra tiempo en la configuración de la CRM de Slack. Haz que Slackbot te ayude a agregar prospectos y oportunidades, crear nuevos registros de Salesforce y ajustar tu rastreador de ventas o, si lo prefieres, ocúpate de la configuración por tu cuenta.

Nota: La CRM de Slack se apoya en la edición gratuita de Salesforce. Cuando configures la CRM de Slack, los datos de los clientes que ingreses se guardarán en una nueva organización de la edición gratuita de Salesforce.



Activa y configura la CRM de Slack

Para configurar la CRM de Slack, los propietarios de espacios de trabajo deben activarlo y luego otorgar acceso a otras personas para que puedan usarlo.

Paso 1: Activar la CRM de Slack

Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.

Selecciona Preferencias. Elige Salesforce. Selecciona Crear nueva organización de Salesforce.

Consejo: Una vez que hayas activado la CRM de Slack, Slackbot puede ayudarte a cargarla con prospectos y oportunidades, para lo que usará tu historial de mensajes e integraciones o información externa, como un archivo CSV.



Paso 2: Asignar acceso

De manera predeterminada, solo el propietario del espacio de trabajo que activó la CRM de Slack puede usarla para administrar clientes en Slack. Cuando tengas todo listo, puedes asignar acceso a otras personas para que puedan usarla.

En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Administrar organizaciones de Salesforce en el menú. Seleccionar una organización de Salesforce Haz clic en la pestaña Usuarios y selecciona Agregar usuarios a una organización de Salesforce. Busca y selecciona a las personas a las que quieres asignarles acceso. Debajo de Permisos, elige una opción del menú desplegable. Haz clic en Confirmar. Nota: Si asignas el permiso Puede configurar Salesforce y agregar nuevos usuarios a una persona, esta también podrá modificar la organización de Salesforce correspondiente.

Nota: Si ya no quieres usar la administración de clientes en Slack, desconecta tu organización de Salesforce y contacta con nuestro equipo de Asistencia para eliminar la sección Salesforce de las barras laterales de tus miembros.



Ajustar la vista del rastreador de ventas

La vista del rastreador de ventas se incluye de manera predeterminada en las etapas estándares de un proceso de ventas. Si lo deseas, puedes agregar etapas, cambiarles el nombre o eliminarlas para personalizar el proceso.

En la computadora, haz clic en Rastreador de ventas en la barra lateral. Haz clic en el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Editar rastreador de ventas. Haz clic en las pestañas Prospectos u Oportunidades. Arrastra y suelta etapas para cambiarlas de lugar dentro del proceso. Pasa el cursor sobre un estado o etapa y haz clic en el ícono de lápiz o el ícono de papelera para editarlo o eliminarlo. Para agregar el estado o etapa al proceso, haz clic en Agregar estado o Agregar etapa. Ajusta el Estado convertido para determinar en qué etapa del proceso un prospecto se convierte en una oportunidad. Haz clic en Guardar.

Consejo: También puedes pedirle a Slackbot que personalice el proceso. Por ejemplo, pídele a Slackbot: “Cambia el nombre de la etapa Cerrada a Cerrada y conseguida” o “Quita la etapa Negociar de mi proceso”. Slackbot siempre te pedirá que apruebes cualquier acción que realice al personalizar tu proceso.