CRM de Slack integra la gestión de relaciones con clientes en Slack. Configura el CRM de Slack para que tu equipo pueda crear registros de clientes detallados, dejar constancia de las acciones importantes de los clientes y colaborar directamente en el flujo de trabajo con herramientas de CRM integradas.

Funcionamiento

Los propietarios de espacios de trabajo pueden configurar el CRM de Slack para hasta 100 miembros de su espacio de traajo.

Una vez configurado CRM de Slack, las personas con acceso a él verán una sección llamada Salesforce en su barra lateral. Esta sección contiene la vista Seguimiento de ventas , así como canales específicos para incidencias de clientes y candidatos, si se han configurado estas opciones.

en su barra lateral. Esta sección contiene la vista , así como canales específicos para incidencias de clientes y candidatos, si se han configurado estas opciones. Ahorra tiempo configurando CRM de Slack CRM con Slackbot, tu asistente de IA para el trabajo. Deja que Slackbot se encargue de añadir tus candidatos y oportunidades, cree nuevos registros de Salesforce y que ajuste tu seguimiento de ventas o gestione la configuración por ti.

Nota: CRM de Slack usa Salesforce Free Edition. Cuando configures CRM de Slack, los datos de clientes que incorpores se almacenarán en una nueva organización de Salesforce Free Edition.



Habilitar y configurar CRM de Slack

Para configurar CRM de Slack, los propietarios del espacio de trabajo deben habilitarlo y, después, asignar el acceso a otras personas para que puedan usarlo.

Paso 1: Habilitar CRM de Slack

Haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral.

Selecciona Preferencias. Elige Salesforce. Selecciona Crear nueva organización de Salesforce.

Consejo: Una vez habilitado CRM de Slack, Slackbot te ayudará a rellenarlo con candidatos y oportunidades usando tu historial de mensajes e integraciones de Slack junto con información externa, como un archivo CSV.



Paso 2: Asignar acceso

De forma predeterminada, solo el propietario del espacio de trabajo que habilite el CRM de Slack puede usarla para administrar clientes en Slack. Cuando quieras, concede acceso a otras personas para que puedan usarla.

Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Gestionar organizaciones de Salesforce en el menú. Selecciona una organización de Salesforce. Haz clic en la pestaña Usuarios y selecciona Añadir usuarios a la organización de Salesforce. Busca y selecciona las personas a las que te gustaría conceder acceso. En Permisos, elige una opción del menú desplegable. Haz clic en Confirmar. Nota: Si asignas el permiso Puede configurar Salesforce y añadir nuevos usuarios a otra persona, también podrá modificar la organización de Salesforce correspondiente.

Nota: Si ya no quieres usar la administración de clientes en Slack, desconecta tu organización de Salesforce y ponte en contacto con nuestro equipo de Ayuda para eliminar la sección Salesforce de las barras laterales de tus miembros.



Ajustar la vista de Seguimiento de ventas

La vista Seguimiento de ventas tiene, de manera predeterminada, las fases estándar de una canalización de ventas. Si quieres, puedes personalizar tu canalización añadiendo, renombrando o eliminando fases.

En tu ordenador, haz clic en Seguimiento de ventas en la barra lateral. Haz clic en el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Editar Seguimiento de ventas. Haz clic en la pestaña Candidatos u Oportunidades. Arrastra y suelta fases para moverlas por tu canalización. Pasa el cursor sobre un estado o una fase y haz clic en el icono del lápiz o en el icono de la papelera para editarla o eliminarla. Para añadirla a tu canalización, haz clic en Añadir estado o Añadir fase. Ajusta el Estado convertido para elegir en qué fase de tu canalización se convierte un candidato en una oportunidad. Haz clic en Save (Guardar).

Consejo: También puedes pedirle a Slackbot que personalice tu canalización. Por ejemplo, puedes pedir a Slackbot que cambie el nombre de la fase Cerrada a Cerrada y conseguida o que elimine la fase Negociar de la canalización. Slackbot siempre te pedirá que apruebes sus acciones a la hora de personalizar tu canalización.