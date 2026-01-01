O CRM do Slack traz o gerenciamento do relacionamento com clientes diretamente para o Slack. Configure o CRM do Slack para que a sua equipe crie registros detalhados de clientes, registre ações importantes e colabore diretamente no fluxo de trabalho com ferramentas de CRM integradas.

Como funciona

Os proprietários de workspace podem configurar e definir o CRM do Slack para até 100 membros do workspace.

Depois que o CRM do Slack for configurado, as pessoas com acesso verão uma seção Salesforce na barra lateral. Essa seção contém a visualização Rastreador de vendas , além de canais específicos para casos de clientes e leads, caso essas opções estejam configuradas.

na barra lateral. Essa seção contém a , além de canais específicos para casos de clientes e leads, caso essas opções estejam configuradas. Economize tempo configurando o CRM do Slack com o Slackbot, seu assistente de IA para o trabalho. O Slackbot pode ajudá-lo a adicionar seus leads e oportunidades, criar novos registros do Salesforce e ajustar seu rastreador de vendas ou, se preferir, configure tudo por conta própria.

Observação: O CRM do Slack baseia-se na edição gratuita do Salesforce. Quando você configura o CRM do Slack, os dados de clientes inseridos são armazenados em uma nova organização da edição gratuita do Salesforce.



Habilitar e configurar o CRM do Slack

Para configurar o CRM do Slack, os proprietários de workspace precisam ativá-lo e, em seguida, atribuir acesso a outras pessoas para que elas possam usá-lo.

Etapa 1: Ativar o CRM do Slack

Clique na sua foto do perfil na barra lateral.

Selecione Preferências. Selecione Salesforce. Selecione Criar nova organização do Salesforce.

Dica: depois que você ativar o CRM do Slack, o Slackbot poderá ajudar você a preenchê-lo com leads e oportunidades usando seu histórico de mensagens e integrações do Slack ou informações externas, como um arquivo CSV.



Etapa 2: Atribuir acesso

Por padrão, apenas o proprietário de workspace que habilitar o CRM do Slack pode usá-lo para gerenciar clientes no Slack. Quando estiver tudo pronto, conceda acesso a outras pessoas para permitir que elas o usem.

No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Gerenciar organizações do Salesforce. Selecione uma organização do Salesforce. Clique na guia Usuários e selecione Adicionar usuários à organização do Salesforce. Pesquise e selecione as pessoas às quais você quer atribuir o acesso. Em Permissões, escolha uma opção no menu suspenso. Clique em Confirmar. Observação: Se você atribuir às pessoas a permissão Pode configurar o Salesforce e adicionar novos usuários, elas também poderão modificar a organização do Salesforce correspondente.

Observação: Se você não quiser mais usar o gerenciamento de clientes no Slack, desconecte sua organização do Salesforce e entre em contato com a nossa Equipe de Suporte para remover a seção Salesforce da barra lateral de seus membros.



Ajustar a exibição do Rastreador de vendas

A exibição de seu Rastreador de vendas vem com as etapas convencionais de um pipeline de vendas por padrão. Se preferir, você pode personalizar seu pipeline adicionando, renomeando ou removendo etapas.

No computador, clique em Rastreador de vendas na barra lateral. Clique no ícone de três pontos no canto superior direito e selecione Editar rastreador de vendas. Clique na guia Leads ou Oportunidades. Arraste e solte as etapas para movê-las pelo seu pipeline. Passe o mouse sobre um status ou uma etapa e clique no ícone de lápis ou ícone de lixeira para editá-los ou excluí-los. Para adicionar ao seu pipeline, clique em Adicionar status ou Adicionar etapa. Ajuste o Status convertido para escolher em qual etapa do seu pipeline um lead é convertido em uma oportunidade. Clique em Salvar.

Dica: Você também pode solicitar ao Slackbot que personalize seu pipeline. Por exemplo, peça para o Slackbot “Renomear a etapa Encerrado para Negócio fechado” ou “Remover a etapa Negociar do meu pipeline”. O Slackbot sempre pedirá que você aprove qualquer ação que ele tomar quando personalizar seu pipeline.