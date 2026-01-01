Configurar e gerenciar CRM do Slack
O CRM do Slack traz o gerenciamento do relacionamento com clientes diretamente para o Slack. Configure o CRM do Slack para que a sua equipe crie registros detalhados de clientes, registre ações importantes e colabore diretamente no fluxo de trabalho com ferramentas de CRM integradas.
Como funciona
- Os proprietários de workspace podem configurar e definir o CRM do Slack para até 100 membros do workspace.
- Depois que o CRM do Slack for configurado, as pessoas com acesso verão uma seção Salesforce na barra lateral. Essa seção contém a visualização Rastreador de vendas, além de canais específicos para casos de clientes e leads, caso essas opções estejam configuradas.
- Economize tempo configurando o CRM do Slack com o Slackbot, seu assistente de IA para o trabalho. O Slackbot pode ajudá-lo a adicionar seus leads e oportunidades, criar novos registros do Salesforce e ajustar seu rastreador de vendas ou, se preferir, configure tudo por conta própria.
Observação: O CRM do Slack baseia-se na edição gratuita do Salesforce. Quando você configura o CRM do Slack, os dados de clientes inseridos são armazenados em uma nova organização da edição gratuita do Salesforce.
Habilitar e configurar o CRM do Slack
Para configurar o CRM do Slack, os proprietários de workspace precisam ativá-lo e, em seguida, atribuir acesso a outras pessoas para que elas possam usá-lo.
Etapa 1: Ativar o CRM do Slack
- Clique na sua foto do perfil na barra lateral.
- Selecione Preferências.
- Selecione Salesforce.
- Selecione Criar nova organização do Salesforce.
Dica: depois que você ativar o CRM do Slack, o Slackbot poderá ajudar você a preenchê-lo com leads e oportunidades usando seu histórico de mensagens e integrações do Slack ou informações externas, como um arquivo CSV.
Etapa 2: Atribuir acesso
Por padrão, apenas o proprietário de workspace que habilitar o CRM do Slack pode usá-lo para gerenciar clientes no Slack. Quando estiver tudo pronto, conceda acesso a outras pessoas para permitir que elas o usem.
- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- No menu, selecione Gerenciar organizações do Salesforce.
- Selecione uma organização do Salesforce.
- Clique na guia Usuários e selecione Adicionar usuários à organização do Salesforce.
- Pesquise e selecione as pessoas às quais você quer atribuir o acesso.
- Em Permissões, escolha uma opção no menu suspenso.
- Clique em Confirmar.
Observação: Se você atribuir às pessoas a permissão Pode configurar o Salesforce e adicionar novos usuários, elas também poderão modificar a organização do Salesforce correspondente.
Observação: Se você não quiser mais usar o gerenciamento de clientes no Slack, desconecte sua organização do Salesforce e entre em contato com a nossa Equipe de Suporte para remover a seção Salesforce da barra lateral de seus membros.
Ajustar a exibição do Rastreador de vendas
A exibição de seu Rastreador de vendas vem com as etapas convencionais de um pipeline de vendas por padrão. Se preferir, você pode personalizar seu pipeline adicionando, renomeando ou removendo etapas.
- No computador, clique em Rastreador de vendas na barra lateral.
- Clique no ícone de três pontos no canto superior direito e selecione Editar rastreador de vendas.
- Clique na guia Leads ou Oportunidades.
- Arraste e solte as etapas para movê-las pelo seu pipeline. Passe o mouse sobre um status ou uma etapa e clique no ícone de lápis ou ícone de lixeira para editá-los ou excluí-los.
- Para adicionar ao seu pipeline, clique em Adicionar status ou Adicionar etapa.
- Ajuste o Status convertido para escolher em qual etapa do seu pipeline um lead é convertido em uma oportunidade.
- Clique em Salvar.
Dica: Você também pode solicitar ao Slackbot que personalize seu pipeline. Por exemplo, peça para o Slackbot “Renomear a etapa Encerrado para Negócio fechado” ou “Remover a etapa Negociar do meu pipeline”. O Slackbot sempre pedirá que você aprove qualquer ação que ele tomar quando personalizar seu pipeline.
Quem pode usar este recurso?
- Os proprietários de workspace podem configurar o gerenciamento de clientes. Os membros atribuídos podem usar e gerenciar listas de contatos no Slack e ajustar a exibição do Rastreador de vendas.
- Disponível na nova versão do plano Business+