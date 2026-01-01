Slack CRM integriert das Kundenbeziehungsmanagement direkt in Slack. Richte Slack CRM ein, damit dein Team detaillierte Kundendatensätze anlegen, wichtige Kundenaktionen protokollieren und mithilfe der integrierten CRM-Tools direkt im Workflow zusammenarbeiten kann.

So funktioniert es

Workspace-Inhaber:innen können Slack CRM für bis zu 100 Mitglieder ihres Workspace einrichten und konfigurieren.

Sobald Slack CRM konfiguriert ist, wird den berechtigten Personen in ihrer Seitenleiste ein Salesforce -Ordner angezeigt. Dieser Ordner enthält die Ansicht Vertriebs-Tracker sowie spezielle Channels für Kundenfälle und Leads, sofern diese Optionen konfiguriert sind.

-Ordner angezeigt. Dieser Ordner enthält die Ansicht sowie spezielle Channels für Kundenfälle und Leads, sofern diese Optionen konfiguriert sind. Spare Zeit bei der Einrichtung von Slack CRM mit Slackbot, deinem KI-Assistenten für die Arbeit. Lasse dir von Slackbot dabei helfen, deine Leads und Opportunitys hinzuzufügen, neue Salesforce-Datensätze zu erstellen und deinen Sales Tracker anzupassen, oder nimm die Einrichtung selbst vor, wenn dir das lieber ist.

Hinweis: Slack CRM basiert auf der Salesforce Free Edition. Wenn du Slack CRM einrichtest, werden die von dir eingegebenen Kundendaten in einer neuen Salesforce Free Edition-Organisation gespeichert.



Slack CRM aktivieren und einrichten

Zur Einrichtung von Slack CRM müssen Workspace-Inhaber:innen die Funktion aktivieren und anschließend anderen Personen Zugriffsrechte zuweisen, damit diese sie verwenden können.

Schritt 1: Slack CRM aktivieren

Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Wähle Persönliche Einstellungen aus. Wähle Salesforce aus. Wähle Neue Salesforce-Org. erstellen aus.

Tipp: Sobald du Slack CRM aktiviert hast, kann dir Slackbot dabei helfen, es mit Leads und Opportunitys auszufüllen – entweder anhand deiner Slack-Nachrichten und des Integrationsverlaufs oder anhand externer Informationen wie einer CSV-Datei.



Schritt 2: Zugriff zuweisen

Standardmäßig kann nur die bzw. der Workspace-Inhaber:in, die bzw. der CRM aktiviert, dieses nutzen, um Kund:innen in Slack zu verwalten. Wenn du bereit ist, kannst du anderen Zugriff zuweisen, um ihnen die Nutzung zu gestatten.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle aus dem Menü Salesforce-Organisationen verwalten aus. Wähle eine Salesforce-Organisation aus. Klicke auf den Tab Benutzer:innen und wähle dann Benutzer:innen zu Salesforce-Org. hinzufügen. Suche und wähle die Personen aus, denen du Zugriff zuweisen möchtest. Wähle unter Berechtigungen eine Option aus dem Dropdown-Menü aus. Klicke auf Bestätigen. Hinweis: Wenn du Personen die Berechtigung Kann Salesforce konfigurieren und neue Benutzer:innen hinzufügen erteilst, können sie außerdem die entsprechende Salesforce-Organisation ändern.

Hinweis: Wenn du das Kundenmanagement in Slack nicht mehr nutzen möchtest, kannst du deine Salesforce-Organisation trennen und dich dann an unser Support-Team wenden, um den Salesforce-Ordner aus den Seitenleisten deiner Mitglieder zu entfernen.



Ansicht „Vertriebs-Tracker“ anpassen

Deine Vertriebs-Tracker-Ansicht enthält von vornherein die standardmäßigen Phasen einer Vertriebs-Pipeline. Wenn du möchtest, kannst du deine Pipeline anpassen, indem du Phasen hinzufügst, umbenennst oder entfernst.

Klicke auf deinem Desktop auf Vertriebs-Tracker in der Seitenleiste. Klicke oben rechts auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Vertriebs-Tracker bearbeiten aus. Klicke auf den Tab Leads oder Opportunitys. Ziehe die Phasen per Drag & Drop an die gewünschte Stelle in deiner Pipeline. Bewege den Mauszeiger über einen Status oder eine Phase und klicke dann auf das Bleistiftsymbol oder das Papierkorbsymbol, um ihn bzw. sie zu bearbeiten oder zu löschen. Klicke auf Status hinzufügen oder Phase hinzufügen, um deiner Pipeline einen Eintrag hinzuzufügen. Passe den Status „Konvertiert“ an, um festzulegen, in welcher Phase deiner Pipeline ein Lead in eine Opportunity umgewandelt wird. Klicke auf Speichern.

Tipp: Du kannst auch Slackbot bitten, deine Pipeline anzupassen. Bitte Slackbot beispielsweise, „die Phase ‚Geschlossen‘ in ‚Geschlossen – gewonnen‘ umzubenennen“ oder „die Phase ‚Verhandlung‘ aus meiner Pipeline zu entfernen“. Slackbot wird dich stets um deine Zustimmung bitten, bevor er Aktionen zur Anpassung deiner Pipeline ausführt.