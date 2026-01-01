Configura e gestisci Slack CRM
Slack CRM permette di gestire le relazioni con i clienti direttamente su Slack. Configura Slack CRM così che il tuo team possa creare record dettagliati dei clienti, registrare le loro azioni importanti e collaborare direttamente nel flusso di lavoro grazie agli strumenti CRM integrati.
Come funziona
- I proprietari area di lavoro possono configurare Slack CRM per un massimo di 100 membri della propria area di lavoro.
- Dopo la configurazione di Slack CRM, le persone che vi hanno accesso visualizzeranno una sezione Salesforce nella barra laterale. In questa sezione è presente la vista Tracker delle vendite, insieme a canali dedicati per i casi dei clienti e i lead, se queste opzioni sono state configurate.
- Risparmia tempo durante la configurazione di Slack CRM con Slackbot, il tuo assistente IA per il lavoro. Lascia che Slackbot ti aiuti ad aggiungere lead e opportunità, a creare nuovi record di Salesforce e a modificare il Tracker delle vendite. Oppure, se preferisci, puoi configurarlo per conto tuo.
Nota: Slack CRM si basa sulla versione gratuita di Salesforce. Quando configuri Slack CRM, i dati dei clienti che inserisci vengono archiviati in una nuova organizzazione della versione gratuita di Salesforce.
Abilita e configura Slack CRM
Per configurare Slack CRM, i proprietari area di lavoro devono abilitarlo, quindi assegnare l’accesso ad altre persone per permettere loro di utilizzarlo.
Passaggio 1: abilita Slack CRM
- Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
- Seleziona Preferenze.
- Scegli Salesforce .
- Seleziona Crea nuova organizzazione Salesforce.
Suggerimento: dopo aver abilitato Slack CRM, Slackbot ti aiuterà a popolarlo coi lead e le opportunità utilizzando la tua cronologia dei messaggi e delle integrazioni di Slack, o delle informazioni esterne come un CSV.
Passaggio 2: assegna l’accesso
Per impostazione predefinita, solo il proprietario dell’area di lavoro che abilita Slack CRM può utilizzarlo per gestire i clienti in Slack. Quando è tutto pronto, assegna l’accesso ad altri per permettere loro di utilizzarlo.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci organizzazioni Salesforce dal menu.
- Seleziona un’organizzazione Salesforce.
- Fai clic sulla scheda Utenti, quindi seleziona Aggiungi utenti all’organizzazione Salesforce.
- Cerca e seleziona le persone a cui vuoi assegnare l’accesso.
- In Autorizzazioni, scegli un’opzione dal menu a discesa.
- Clicca su Conferma.
Nota: se assegni alle persone l'autorizzazione Può configurare Salesforce e aggiungere nuovi utenti, potranno modificare l'organizzazione Salesforce corrispondente.
Nota: se non desideri più utilizzare la gestione clienti in Slack, disconnetti la tua organizzazione Salesforce, quindi contatta il nostro team di assistenza per rimuovere la sezione Salesforce dalle barre laterali dei membri.
Modifica la visualizzazione del Tracker delle vendite
Per impostazione predefinita, la tua visualizzazione del Tracker delle vendite presenta le fasi standard di una pipeline di vendita. Se lo desideri, puoi personalizzare la pipeline aggiungendo, rinominando o rimuovendo le fasi.
- Dal desktop, clicca su Tracker delle vendite nella barra laterale.
- Clicca sull’icona dei tre puntini nell’angolo in alto a destra, quindi seleziona Modifica Tracker delle vendite.
- Clicca sulla scheda Lead o Opportunità.
- Trascina le fasi per spostarne nella pipeline. Passa il puntatore sopra uno stato o una fase, quindi clicca l’icona Matita o l’icona Cestino per modificare o eliminare.
- Per aggiungere elementi alla pipeline, clicca su Aggiungi stato o Aggiungi fase .
- Modifica lo Stato di conversione per scegliere in quale fase della pipeline un lead viene convertito in un’opportunità.
- Fai clic su Save (Salva).
Suggerimento: puoi anche chiedere a Slackbot di personalizzare la pipeline. Ad esempio, chiedi a Slackbot di “Rinominare la fase Chiuso in Chiuso con successo” o di “Rimuovere la fase Negoziazione dalla pipeline”. Slackbot ti chiederà sempre di approvare le azioni che compie durante la modifica della pipeline.
Chi può utilizzare questa funzione?
- I proprietari dell’area di lavoro possono configurare la gestione clienti. I membri assegnati possono usare e gestire gli elenchi contatti su Slack; inoltre, possono modificare la visualizzazione Tracker delle vendite.
- Disponibile con la nuova versione del piano Business+