Slackbot puede buscar información en todas las organizaciones de Salesforce conectadas a tu espacio de trabajo u organización Enterprise de Slack. De forma predeterminada, Slackbot puede crear o actualizar registros. Los propietarios y administradores pueden restringir el acceso a organizaciones específicas si así lo prefieren, y decidir qué acciones relativas a los registros de Salesforce puede realizar Slackbot.

Nota: Al generar una respuesta que incluya datos de Salesforce, Slackbot solo incluirá la información disponible para las personas según sus permisos en Salesforce.



Administra el acceso a Slackbot

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Administrar organizaciones de Salesforce en el menú. Seleccionar una organización de Salesforce Haz clic en la pestaña Ajustes. Haz clic en el botón junto a Permitir que Slackbot acceda a los datos de esta organización. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización que aparece en la barra lateral. Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Administrar organizaciones de Salesforce. Seleccionar una organización de Salesforce Haz clic en la pestaña Ajustes. Haz clic en el botón junto a Permitir que Slackbot acceda a los datos de esta organización.



Administrar los ajustes de registros de Slackbot

Cuando Slackbot tiene acceso a una organización de Salesforce, puedes restringir su capacidad para emprender determinadas acciones de Salesforce, bloquear completamente su capacidad para realizar cualquier acción relativa a los registros y elegir si puede solo actualizar archivos en un diseño de registro. Cuando los miembros le pidan a Slackbot que realice acciones en Salesforce, siempre se les indicará que revisen y aprueben cualquier cambio antes de su implementación.

Decidir si Slackbot puede administrar registros

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Administrar organizaciones de Salesforce en el menú. Seleccionar una organización de Salesforce Haz clic en la pestaña Ajustes. Junto a Permitir a Slackbot crear y actualizar registros, haz clic en Editar. En el menú desplegable, haz clic en Permitido y luego selecciona Permitir solo para algunos objetos, Permitir para todos los objetos, excepto para los excluidos o No permitido. Haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización que aparece en la barra lateral. Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Administrar organizaciones de Salesforce. Seleccionar una organización de Salesforce Haz clic en la pestaña Ajustes. Junto a Permitir a Slackbot crear y actualizar registros, haz clic en Editar. En el menú desplegable, haz clic en Permitido y luego selecciona Permitir solo para algunos objetos, Permitir para todos los objetos, excepto para los excluidos o No permitido. Haz clic en Guardar.



Administrar actualizaciones de campos de registros

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en Ajustes en la barra lateral y selecciona Slackbot. Haz clic en el botón de alternancia junto a Restringir las ediciones de Slackbot a disposiciones asignadas. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización que aparece en la barra lateral. Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Ajustes en la barra latera izquierda y selecciona Slackbot. Haz clic en el botón de alternancia junto a Restringir las ediciones de Slackbot a disposiciones asignadas.