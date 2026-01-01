Slackbot puede buscar información en las organizaciones de Salesforce conectadas a tu espacio de trabajo de Slack u organización de Enterprise. De forma predeterminada, Slackbot puede crear o actualizar registros. Los propietarios y administradores pueden restringir el acceso a determinadas organizaciones si quieren, y decidir qué acciones de registros de Salesforce puede realizar Slackbot.

Nota: Cuando Slackbot genere una respuesta que incluya datos de Salesforce, solo incluirá la información disponible para el personal con arreglo a sus permisos en Salesforce.



Gestiona el acceso a Slackbot

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Gestionar organizaciones de Salesforce en el menú. Selecciona una organización de Salesforce. Haz clic en la pestaña Ajustes. Haz clic en el botón junto a Permitir a Slackbot acceder a datos de esta organización. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral. Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce. Selecciona una organización de Salesforce. Haz clic en la pestaña Ajustes. Haz clic en el botón junto a Permitir a Slackbot acceder a datos de esta organización.



Gestionar los ajustes de los registros de Slackbot

Si Slackbot tiene acceso a una organización de Salesforce, puedes restringir su capacidad para realizar determinadas acciones en Salesforce, impedirle por completo realizar acciones sobre registros y elegir si solo puede actualizar campos en un diseño de registro. Cuando tus miembros le pidan a Slackbot que realice acciones en Salesforce, siempre se les pedirá que las revisen y aprueben antes de que se apliquen los cambios.

Seleccionar si Slackbot puede gestionar registros

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Gestionar organizaciones de Salesforce en el menú. Selecciona una organización de Salesforce. Haz clic en la pestaña Ajustes. Junto a Permitir a Slackbot crear y actualizar registros, haz clic en Editar. Haz clic en Permitido en el menú desplegable y selecciona Permitir para algunos objetos, Permitir para todos los objetos excepto los excluidos o No permitido. Haz clic en Save (Guardar). Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral. Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce. Selecciona una organización de Salesforce. Haz clic en la pestaña Ajustes. Junto a Permitir a Slackbot crear y actualizar registros, haz clic en Editar. Haz clic en Permitido en el menú desplegable y selecciona Permitir para algunos objetos, Permitir para todos los objetos excepto los excluidos o No permitido. Haga clic en Save (Guardar).



Gestionar la actualización de campos de los registros

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en Ajustes en la barra lateral y, a continuación, selecciona Slackbot. Haz clic en el botón de activación situado junto a Restringir lo que Slackbot puede editar en los diseños asignados. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral. Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Ajustes en la barra lateral izquierda y selecciona Slackbot. Haz clic en el botón de activación situado junto a Restringir lo que Slackbot puede editar en los diseños asignados.