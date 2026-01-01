Slackbot kann Informationen aus allen Salesforce-Organisationen finden, die mit deinem Slack-Workspace oder deiner Enterprise-Organisation verbunden sind. Standardmäßig kann Slackbot Datensätze erstellen oder aktualisieren. Inhaber:innen und Administrator:innen können den Zugriff auf bestimmte Organisationen einschränken, wenn sie das möchten, und festlegen, welche Aktionen Slackbot bei Salesforce-Datensätzen ausführen kann.

Hinweis: Bei der Generierung einer Antwort, die Salesforce-Daten enthält, berücksichtigt Slackbot ausschließlich Informationen, die für Personen aufgrund ihrer Berechtigungen in Salesforce verfügbar sind.



Zugriff auf Slackbot verwalten

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle aus dem Menü Salesforce-Organisationen verwalten aus. Wähle eine Salesforce-Organisation aus. Klicke auf die Registerkarte Einstellungen. Klicke neben Slackbot den Zugriff auf die Daten dieser Organisation erlauben auf den Umschalter. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen. Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten. Wähle eine Salesforce-Organisation aus. Klicke auf das Tab Einstellungen. Klicke neben Slackbot den Zugriff auf die Daten dieser Organisation erlauben auf den Umschalter.



Slackbot-Einstellungen für Datensätze verwalten

Wenn Slackbot Zugriff auf eine Salesforce.-Org. hat, kannst du gewisse Salesforce-Aktionen für Slackbot einschränken oder Aktionen in Bezug auf Datensätze für ihn ganz sperren und auswählen, ob er nur Felder auf einem Datensatz-Layout aktualisieren darf. Wenn deine Mitglieder Slackbot darum bitten, Aktionen in Salesforce auszuführen, werden sie immer aufgefordert, diese zu prüfen und zu genehmigen, bevor Änderungen gemacht werden.

Auswählen, ob Slackbot Datensätze verwalten kann

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle aus dem Menü Salesforce-Organisationen verwalten aus. Wähle eine Salesforce-Organisation aus. Klicke auf die Registerkarte Einstellungen. Klicke neben Slackbot gestatten, Datensätze zu erstellen und zu aktualisieren auf Bearbeiten. Klicke im Dropdown-Menü auf Erlaubt und wähle dann Nur für bestimmte Objekte zulassen, Alle Objekte zulassen, mit Ausnahme der ausgeschlossenen oder Nicht erlaubt. Klicken Sie auf Speichern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen. Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten. Wähle eine Salesforce-Organisation aus. Klicke auf das Tab Einstellungen. Klicke neben Slackbot gestatten, Datensätze zu erstellen und zu aktualisieren auf Bearbeiten. Klicke im Dropdown-Menü auf Erlaubt und wähle dann Nur für bestimmte Objekte zulassen, Alle Objekte zulassen, mit Ausnahme der ausgeschlossenen oder Nicht erlaubt. Klicke auf Speichern.



Aktualisierung von Datensatzfeldern verwalten

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle dann Slackbot aus. Klicke neben Bearbeitungen durch Slackbot auf zugewiesene Layouts beschränken auf den Umschalter Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen. Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle Slackbot aus. Klicke neben Bearbeitungen durch Slackbot auf zugewiesene Layouts beschränken auf den Umschalter