Conecta Slackbot a otras aplicaciones que use tu empresa para que pueda acceder a la información y realizar acciones en tu nombre. Cuando instalas en Slack aplicaciones que incluyen un servidor del protocolo de contexto modelo (MCP), todas las personas con acceso a Slackbot pueden interactuar con otras aplicaciones mediante una conversación.

Cómo funciona

Slackbot puede conectarse con aplicaciones de terceros mediante servidores del MCP. Las aplicaciones que incluyen un servidor del MCP ofrecen una conexión segura entre Slackbot y tu cuenta con ese servicio.

Ve a Slack Marketplace para ver una lista completa de aplicaciones que ofrecen una conexión de servidor del MCP con Slackbot. Si se requiere la aprobación de aplicaciones para tu espacio de trabajo u organización Enterprise, envía una solicitud de la aplicación que quieres usar. Si no, sigue los pasos a continuación para instalar una aplicación por tu cuenta.

Una vez instalada una aplicación con servidor del MCP, otras personas del espacio de trabajo podrán conectar sus cuentas para darle a Slackbot acceso a todas sus herramientas integradas. Luego, cualquier persona puede iniciar una conversación con Slackbot y avanzar con el trabajo.



Agregar una aplicación

Si no es necesaria la aprobación de aplicaciones en tu espacio de trabajo, instala una aplicación (o actualiza a la versión más reciente) para conectar su servidor del MCP a Slackbot. Si es necesaria la aprobación de aplicaciones, puedes enviar una solicitar a los administradores.

Instalar una aplicación

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Aplicaciones. Busca una aplicación y, luego, haz clic en Agregar. Se te dirigirá a Slack Marketplace. Haz clic en Agregar a Slack. Sigue las instrucciones para revisar los ámbitos e instalar la aplicación. Los dominios a los que apunten los servidores del MCP de la aplicación se enumerarán en Acciones que puede realizar [aplicación].

Nota: La aprobación de aplicaciones siempre es obligatoria en las organizaciones Enterprise. Pídele al administrador que instale una aplicación o envía una solicitud.



Solicitar una aplicación

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Aplicaciones. Busca la aplicación que deseas solicitar y haz clic en Agregar. Se te dirigirá a Slack Marketplace. Haz clic en Agregar a Slack. Agrega un mensaje personalizado con contexto acerca de tu solicitud (si es necesario). Haz clic en Enviar para enviar tu solicitud. Una vez que se haya revisado, recibirás una notificación de Slack que te informará si se aprobó o rechazó la solicitud de la aplicación.



Conectar tu cuenta

Una vez instalada una aplicación, conecta tu cuenta para darle acceso a Slackbot al servidor del MCP y las herramientas. Si ya usas una aplicación, deberás volver a conectar tu cuenta para acceder a esta funcionalidad nueva.

Haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña de Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Aplicaciones. Haz clic en Conectar junto a la aplicación que quieres usar y sigue las instrucciones.



Ver y administrar herramientas disponibles

Las aplicaciones con servidores del MCP incluyen un conjunto de herramientas al que Slackbot puede acceder para realizar acciones. Por lo general, las aplicaciones ofrecen un conjunto de herramientas de lectura (para buscar información y devolver resultados relevantes) y un conjunto de herramientas de escritura (para crear un documento nuevo o actualizar el contenido existente).

Ver herramientas

Haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña de Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Aplicaciones. Selecciona una aplicación de la lista para ver todas las herramientas disponibles.



Administrar herramientas

De forma predeterminada, Slackbot puede usar todas las herramientas de cada una de las aplicaciones conectadas. Puedes elegir qué herramientas usar y si se solicitará tu autorización antes de realizar ciertas acciones.

Haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña de Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Aplicaciones. Selecciona una aplicación de la lista. Según las herramientas que estén disponibles, es posible que se agrupen las categorías Solo lectura y Escritura. Haz clic en Permitir siempre para seleccionar otra opción del menú desplegable: Necesita aprobación(Slackbot siempre solicitará tu confirmación antes de realizar acciones), Bloqueado (Slackbot no realizará acciones) o Personalizado. Selecciona Personalizado para personalizar ajustes para cada herramienta de forma individual.



Pregúntale lo que quieras a Slackbot

Ya está todo listo para trabajar.

Abre Slackbot. Haz una pregunta o envía una solicitud. Slackbot buscará las herramientas relevantes para el prompt enviado y seleccionará las indicadas para la tarea por realizar. Prueba con «Envíame todos los comentarios de este archivo de Figma [enlace]» o «Crea un ticket de Jira con la siguiente información [los detalles]». Slackbot comenzará a realizar acciones para generar una respuesta. Según tu prompt y los ajustes de las herramientas, Slackbot podría pedirte que revises información o apruebes acciones antes de continuar.

Nota: Cuando recibes una respuesta de Slackbot que incluye información externa a Slack, la manera en la que se muestra la información depende de cómo el desarrollador haya construido la aplicación. Es posible que recibas respuestas con texto y enlaces, o con formato con elementos como botones e imágenes. La información que Slackbot te envía desde un servicio de terceros viene de ese servicio y no de Slack.



Desconectar tu cuenta

Si ya no necesitas usar una aplicación específica con Slackbot, desconecta tu cuenta. Puedes volver a conectarla en cualquier momento (siempre y cuando sigas teniendo acceso a Slackbot).

Haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña de Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Aplicaciones. Selecciona una aplicación de la lista y haz clic en Desconectar [nombre de la aplicación]. Haz clic en Confirmar.