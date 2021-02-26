Le monde évolue. Autrefois, il suffisait pour une entreprise d’afficher de bons résultats financiers et des emplois pérennes pour attirer les candidats. De la même façon, la promesse d’un produit de qualité fut pendant longtemps un argument de poids pour séduire les consommateurs.

Face à l’érosion de ces valeurs, les entreprises ont changé d’approche pour communiquer plus profusément sur leur philosophie – à grand renfort de chartes et de longs discours – pour séduire les meilleurs talents et les clients souhaitant faire affaire avec des sociétés engagées. Mais au début des années 2010, l’émergence des réseaux sociaux braque de nouveaux projecteurs sur les marques et met en lumière les nombreux écarts qui existent entre leurs paroles et leurs actes.

Aujourd’hui, les consommateurs n’hésitent plus à mettre une entreprise en face de ses contradictions et les candidats potentiels sont toujours plus nombreux à consulter la Toile avant de postuler auprès d’un employeur. Pour asseoir sa réputation tant auprès des clients que des salariés de demain, une culture d’entreprise forte est devenue indispensable.

Qu’est-ce que la culture d’entreprise ?

C’est ce qui rend une entreprise unique. En quelque sorte, c’est sa personnalité. Dans chaque entreprise, la culture est une somme unique de valeurs, de méthodes de travail, de traditions et de faits marquants (grandes réussites mais aussi moments difficiles) qui forge son action et guide ses décisions. La culture d’entreprise est le fruit d’un processus volontaire : ses composantes doivent être clairement consignées par écrit, mises en pratique au quotidien et partagées par tous les collaborateurs.

La culture est une valeur opérante qui donne vie à la philosophie d’une entreprise. Sans elle, les grands discours proposés par les marques restent des paroles vaines et c’est d’ailleurs pour cela qu’elle est extrêmement utile pour gérer avec brio les situations de crise. À l’heure des réseaux sociaux, où chaque enseigne est constamment scrutée sous toutes ses coutures, la culture d’entreprise permet d’envoyer un message cohérent et positif aux salariés et aux consommateurs.

La culture d’entreprise sert à attirer les talents

En une génération, les attentes des salariés ont beaucoup changé. Aujourd’hui, 88 % des Millenials disent scruter la culture d’une entreprise avant de la rejoindre et 78 % des Français (qu’ils soient salariés ou clients) attendent désormais des sociétés qu’elles contribuent au bien-être collectif et développent des pratiques plus sociales et environnementales. Le contexte sanitaire actuel, qui pousse beaucoup de personnes à revoir leur mode de vie, ne fait que renforcer cette tendance.

Les talents souhaitent travailler dans une entreprise en phase avec leurs valeurs, où le bien-être des salariés n’est pas un simple « mot d’ordre » mais une philosophie en action. C’est grâce à sa culture qu’une entreprise peut tirer son épingle du jeu et développer sa marque employeur. Quand une entreprise développe une culture forte à tous les échelons, le message qu’elle souhaite porter se retrouve de façon naturelle dans le contenu qu’elle publie en ligne (site Web, réseaux sociaux, vidéos d’entreprise et autres) : un élément clé quand on sait que 83 % des candidats recherchent une entreprise en ligne avant de postuler !

En interne, la culture d’entreprise est aussi un atout de taille pour faciliter le recrutement. En affirmant clairement votre identité, vous pourrez attirer des talents qui vous ressemblent mais aussi faciliter la tâche des RH. En effet, vos équipes de recrutement disposeront d’une feuille de route précise pour identifier les meilleurs éléments. Résultat ? Les nouvelles recrues, qui ont choisi votre entreprise notamment en raison de sa culture, s’intégreront plus facilement au collectif et à son socle de valeurs.

La culture d’entreprise sert à fédérer les équipes

Une culture forte permet aussi de fédérer les équipes à tous les échelons, et ce dès les premiers pas dans l’entreprise. Comme nous l’avons indiqué plus haut, une culture d’entreprise se construit également autour de rituels qui rythment la vie d’une société. Les grands groupes organisent souvent des événements d’intégration dédiés aux nouvelles recrues pour rapprocher les futurs collaborateurs, mais aussi présenter l’histoire et les valeurs de l’entreprise. Pour une PME, un déjeuner de bienvenue avec toute l’équipe peut remplir la même fonction (à condition que cela devienne une tradition) !

Dans un autre registre, le simple fait de donner un « nom de ralliement » à ses effectifs permet de renforcer la cohésion. Par exemple, chez Hubspot, tous les employés sont appelés des hubspotters et l’entreprise va beaucoup plus en loin les incitant à discuter librement entre eux sur le Web depuis les quatre coins du monde pour apprendre à se connaître et créer des liens. C’est une très bonne initiative à l’heure du télétravail, mais aussi un modèle de culture d’entreprise réussie. Alors que beaucoup de sociétés se contenteraient à tort de brandir une valeur (ici l’ouverture et la transparence) dans leur philosophie, Hubspot donne vie à cet idéal en appliquant des actions concrètes.

Les salariés unis par une même culture sont aussi moins susceptibles d’entrer en conflit. Pourquoi ? Ils partagent le même cadre de référence dans leur travail, ce qui limite les erreurs de communication et les incompréhensions : les visions et les convictions de chacun sont plus facilement compatibles. Une culture d’entreprise forte rassemble aussi les effectifs autour d’objectifs communs et donne un sens au quotidien.

La culture d’entreprise sert à fidéliser les effectifs

Aujourd’hui les salariés sont plus que jamais soucieux de leur bien-être professionnel : pour 81 % d’entre eux, il s’agit même d’un enjeu prioritaire. La culture d’entreprise, qui est un moteur de la cohésion, est aussi un élément essentiel pour assurer une bonne ambiance de travail à tous les niveaux. Comme nous l’avons dit plus haut, une culture d’entreprise forte permet de donner vie aux valeurs que vous prônez. C’est un avantage certain, car les employés se heurtent souvent à une dure réalité lors des premiers mois à un nouveau poste : le décalage entre les mots et les actes.

Il s’agit là d’un cercle vertueux, car les salariés heureux sont en moyenne neuf fois plus attachés à leur entreprise. Résultat ? Au fil du temps, vos collaborateurs deviendront des ambassadeurs ! Ils seront fiers de porter les valeurs de l’entreprise et s’impliqueront davantage. Un taux de turnover est très néfaste pour une marque : au-delà du coût inhérent à la formation et au recrutement, cet indicateur est un mauvais signal pour les recrues potentielles (qui en prendront connaissance par le bouche-à-oreille ou sur des plateformes comme Glassdoor). Mais le positif ne s’arrête pas là. En retenant dans votre entreprise des collaborateurs expérimentés qui connaissent votre offre sur le bout de doigts, vous mettez toutes les chances de votre côté pour satisfaire les clients à chaque interaction.

Aujourd’hui, la seule rémunération d’un poste ne suffit pas à attirer les talents et à fidéliser les collaborateurs. En dix ans, le processus d’embauche a beaucoup changé. Exit les entretiens à sens unique où les candidats se contentent de répondre aux questions du recruteur : les salariés d’aujourd’hui sont très curieux, mais aussi exigeants, et veulent tout savoir de l’ADN de l’entreprise qu’ils envisagent de rejoindre. Voici leurs trois critères premiers :

De bonnes relations avec les collèges (95 %)

Un bon équilibre en travail et vie privée (81 %)

Une entreprise socialement responsable (75 %)

Et le télétravail dans tout ça ?

Avec la généralisation du travail à domicile, maintenir une culture d’entreprise forte n’est pas toujours aisé. Chaque entreprise possède sa propre culture et ses méthodes de transition. Pour vous aider dans cette tâche, nous vous invitons à lire le témoignage d’entreprises qui ont adopté de nouveaux outils pour renforcer leur culture malgré la distance.