Points clés La réunionite n'est pas qu’une simple mauvaise habitude : c'est un dysfonctionnement collectif. Pour les cadres français, cela représente 27 jours de réunions par an, dont les trois quarts ne débouchent sur aucune décision. N'importe quel collaborateur peut agir à son niveau en filtrant les réunions superflues, en les déclinant intelligemment et en cadrant celles qui restent. Remplacer les réunions de mises à jour par des alternatives asynchrones – canaux dédiés, messages audio, clips vidéo – libère du temps de travail sans perdre en coordination.

Lundi matin. Votre agenda ressemble déjà à un mur de créneaux colorés. La première réunion commence dans dix minutes, mais l’invitation ne contient ni ordre du jour, ni décision attendue, ni indication claire sur votre rôle. Vous savez déjà comment cela risque de se terminer : une heure passée à écouter, quelques questions en suspens, puis la programmation d’une réunion ultérieure pour « approfondir ».

Ce phénomène porte un nom : la réunionite. Et il ne touche pas uniquement quelques équipes mal organisées. Il concerne massivement les entreprises françaises. Selon une étude OpinionWay pour Slack, les actifs français perdent environ 5 heures par semaine dans des réunions non justifiées.

La bonne nouvelle ? La réunionite n’est pas une fatalité. Pour s’en libérer, il faut d’abord comprendre pourquoi elle s’installe, mesurer ce qu’elle coûte vraiment, puis intégrer quelques habitudes simples pour reprendre la main sur son agenda.

Qu’est-ce que la réunionite ?

Définition et origine du terme

La réunionite désigne l’habitude collective consistant à multiplier abusivement les réunions de travail, souvent sans objectif clair ni résultat concret. Le consultant et spécialiste du sujet Louis Vareille la définit comme « une maladie collective dont le symptôme principal est l’organisation désordonnée et compulsive de réunions ».

L’adjonction du suffixe médical « -ite » n’est pas anodine : elle suggère une inflammation organisationnelle. L’entreprise ne se réunit plus parce qu’elle en a besoin, mais parce qu’elle ne sait plus faire autrement.

Les symptômes pour s’auto-diagnostiquer

La réunionite se reconnaît assez vite. Les réunions commencent sans ordre du jour. Certains participants ne savent pas pourquoi ils sont conviés. Beaucoup font autre chose pendant la séance : répondre à des messages, avancer sur un document, consulter leurs e-mails. À la fin, aucune décision nette n’est prise, ou bien la réunion débouche sur… une autre réunion.

On peut distinguer plusieurs stades. La réunionite légère correspond à quelques réunions superflues par semaine. La forme aiguë apparaît quand l’agenda est saturé et que le travail de fond recule. La forme chronique, quant à elle, s’installe lorsque la réunion devient le mode par défaut de toute coordination, même pour un simple point d’équipe ou une information descendante.

Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces signaux, le problème ne relève pas de votre organisation personnelle, il est plus profond.

Pourquoi la réunionite s’installe dans votre entreprise

La réunionite n’est pas une faute individuelle. Elle s’installe parce que plusieurs mécanismes se renforcent entre eux.

Le premier est la culture du présentéisme collaboratif. En France, être « en réunion » est souvent perçu comme être « au travail ». Ne pas participer peut être interprété comme un manque d’implication, même lorsque la présence n’apporte rien à la décision. Résultat : on accepte par réflexe, pour montrer que l’on est disponible, concerné, visible.

Le deuxième mécanisme tient au déficit de confiance managériale. Certains managers convoquent une réunion pour contrôler, valider ou vérifier, alors qu’un message écrit suffirait. La réunion devient dès lors un outil de supervision déguisé. Elle rassure celui qui l’organise, mais elle fragmente le temps de ceux qui la subissent.

Troisième cause : l’absence de rituels de décision alternatifs. Quand une entreprise ne dispose pas de processus clairs pour décider sans se réunir, la réunion comble le vide. Il n’y a pas de canal dédié, pas de document partagé, pas de règle pour valider une option par écrit. Alors on bloque un créneau.

Quatrième facteur : la généralisation des visioconférences a accentué le phénomène. Depuis l’essor du télétravail, beaucoup d’entreprises ont multiplié les appels vidéo pour recréer du lien ou garder le contrôle à distance. Selon le Microsoft Work Trend Index, 73,8 % des salariés constatent une augmentation des réunions depuis l’introduction des appels vidéo.

Ces causes sont structurelles. Elles ne dépendent pas uniquement de vous. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez rien faire.

Ce que la réunionite coûte vraiment

La réunionite n’est pas seulement agaçante. Elle coûte du temps, de l’argent, de l’énergie mentale et, à long terme, érode la motivation. C’est souvent en mettant des chiffres sur le phénomène que l’on parvient à ouvrir la discussion dans une équipe.

Le temps perdu en chiffres

Les cadres français passent en moyenne 27 jours par an en réunion, soit plus que leurs congés annuels légaux, selon le baromètre IFOP/Wisembly réalisé auprès de 1 001 cadres. Ils assistent en moyenne à 3,5 réunions par semaine, d’une durée de 69 minutes chacune, soit des réunions 19 % plus longues que la moyenne internationale.

Le plus préoccupant n’est pas seulement le volume, mais le résultat : 75 % de ces réunions ne débouchent sur aucune décision concrète. Et seuls 12 % des cadres estiment que toutes leurs réunions sont productives.

Le coût financier est énorme. Une réunion hebdomadaire de 8 cadres pendant 1 h 30 peut représenter environ 36 000 € par an en coût salarial chargé. Pour une seule réunion récurrente ! Multipliez cela par plusieurs équipes, plusieurs projets, plusieurs mois : la perte devient très vite considérable.

Le coût humain : fatigue et désengagement

La réunionite a aussi un coût humain. Les visioconférences répétées provoquent une fatigue cognitive bien connue : concentration continue sur l’écran, absence de vraie pause, difficulté à lire les signaux faibles, impression de devoir être disponible en permanence.

Elle crée également un sentiment d’impuissance. Selon le baromètre IFOP/Wisembly, 49 % des professionnels français ont du mal à s’exprimer en réunion, soit parce que la parole est monopolisée, soit parce qu’ils ne se sentent pas légitimes. Le résultat est paradoxal : on réunit beaucoup de monde, mais peu de voix contribuent réellement à la conversation.

Vient ensuite le désengagement silencieux. Quand une réunion semble inutile, les participants restent présents physiquement, mais se retirent mentalement. Ils font autre chose, attendent que cela passe. Même les managers en souffrent : 35 % d’entre eux se disent stressés par la surcharge collaborative, contre 26 % des collaborateurs.

À ce stade, la réunion n’est plus un outil de coordination. Elle devient une source de fatigue.

Agir à son niveau : reprendre la main sur son agenda

Vous n’avez pas besoin d’attendre une réforme globale de l’entreprise pour commencer. Un collaborateur peut déjà agir à son niveau : mieux filtrer, mieux décliner, mieux cadrer. Le but n’est pas de devenir « anti-réunion », mais de protéger le temps utile.

Identifier les réunions à supprimer

Avant d’accepter une invitation, posez-vous trois questions simples :

Y a-t-il un ordre du jour précis ?

Ma présence est-elle indispensable pour qu’une décision soit prise ?

Le résultat attendu pourrait-il être obtenu par un message écrit ?

Si la réponse est floue, la réunion mérite d’être questionnée. Selon l’étude Slack « L’état du travail », 43 % des réunions pourraient être supprimées sans effet négatif sur la performance. L’objectif n’est donc pas de tout supprimer, mais de filtrer ce qui n’apporte rien.

Un autre repère utile est la « règle des deux pizzas » popularisée par Jeff Bezos : si le nombre de participants dépasse celui que l’on pourrait nourrir avec deux pizzas, la réunion risque de devenir inefficace. Plus il y a de monde, moins chacun a de chances de contribuer activement.

Décliner une réunion sans nuire à sa réputation

Refuser une réunion peut sembler délicat. Pourtant, décliner n’est pas déserter. C’est protéger son temps de travail profond tout en restant disponible autrement.

Voici quelques formulations utiles :

« Merci pour l’invitation. Mon apport serait limité sur ce sujet : est-ce que je peux contribuer en amont par écrit et lire le compte rendu ensuite ? »

« Je suis sur un livrable prioritaire à ce créneau. Si ma présence est indispensable, peux-tu me préciser le point sur lequel tu as besoin de ma contribution ? »

« Je ne pense pas être la bonne personne pour cette discussion. En revanche, je peux partager les éléments dont je dispose avant la réunion. »

La clé est de proposer une alternative : contribution écrite, relecture du compte rendu, disponibilité sur un point précis. Dans une culture d’entreprise saine, une absence utile vaut mieux qu’une présence passive.

Cadrer la réunion quand elle est inévitable

Certaines réunions sont nécessaires : crise à résoudre, arbitrage sensible, négociation, co-construction créative. Dans ce cas, l’enjeu n’est pas de les éviter, mais de les cadrer.

Commencez par exiger un ordre du jour formulé en questions précises et non en termes vagues. « Quel scénario valide-t-on ? » est plus efficace que « Point projet ». Limitez ensuite la durée : 30 minutes suffisent souvent pour une décision bien préparée. Pour les points rapides, une réunion debout peut aider à éviter les digressions.

Attribuez aussi des rôles clairs : une personne coordonne, une autre surveille le temps, une troisième rédige le compte rendu. Enfin, terminez par un plan d’action écrit : décisions prises, responsables, échéances. Si la réunion ne produit pas cela, elle n’a probablement pas rempli son rôle.

Remplacer la réunion par des alternatives concrètes

Supprimer une réunion ne signifie pas créer un vide. Cela oblige simplement à choisir un mode de collaboration plus adapté aux besoins. Le bon réflexe consiste à partir du type de réunion, puis à trouver l’alternative la plus simple.

Un point d’équipe ou de suivi d’avancement peut souvent être remplacé par une mise à jour écrite dans un canal dédié. Chaque membre partage ses avancées, ses blocages et ses priorités. Aucun créneau n’est bloqué, et l’historique reste consultable.

Une réunion d’information descendante peut être remplacée par un clip vidéo ou audio enregistré. Chacun le consulte à son rythme, réécoute les passages utiles et gagne du temps. Des outils comme les Clips permettent précisément de partager ce type de mise à jour sans imposer une présence simultanée à toute l’équipe.

Une réunion de validation peut devenir un fil de discussion structuré : les parties prenantes commentent, réagissent, posent leurs questions et valident directement par écrit. Cela permet de garder une trace claire de la décision.

Une séance de réflexion, en revanche, peut rester synchrone. Mais elle gagne à être limitée à 25 minutes, préparée, avec un document partagé contenant les idées déjà formulées, ce qui évite de passer la première moitié de la séance à rappeler le contexte.

Dans cette logique, Slack s’intègre naturellement comme exemple d’outil capable de soutenir plusieurs alternatives : canaux pour les mises à jour asynchrones, appels d’équipe pour les échanges audio rapides quand une conversation immédiate est nécessaire, clips pour les communications descendantes. L’idée n’est pas de remplacer toutes les réunions d’un coup, mais de commencer par une seule réunion récurrente par semaine, puis de mesurer l’effet sur la concentration, la coordination et le temps récupéré.

Conclusion

La réunionite est un problème systémique, mais chaque collaborateur dispose de leviers concrets pour reprendre le contrôle de son temps. Le premier geste consiste à filtrer : cette réunion est-elle vraiment nécessaire ? Le deuxième consiste à décliner avec tact, en proposant une alternative. Le troisième consiste à remplacer, dès que possible, par un échange asynchrone, un message écrit ou un enregistrement court.

Commencez simplement : analysez votre agenda de la semaine, identifiez une réunion superflue et proposez une alternative écrite. Une seule réunion en moins peut déjà changer la dynamique de votre semaine.

Questions fréquentes