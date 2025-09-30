Un objectif commun pour favoriser la collaboration

Aujourd’hui, les salariés recherchent dans leur travail une valeur qui soit plus profonde qu’un simple salaire. Les leaders doivent comprendre cette aspiration afin de proposer une collaboration professionnelle efficace.

Selon une étude de 2019 du Bureau of Labor Statistics, les salariés aux États-Unis travaillaient en moyenne 8 heures par jour en semaine et 5,42 heures le week-end. Par ailleurs, l’OCDE a enregistré 1 767 heures de travail par salarié pour la même année.

C’est énorme. Cette quête de sens au travail n’est donc pas étonnante. Une recherche menée par la société BetterUp et publiée dans le magazine Harvard Business Review révèle que 90 % des salariés sont prêts à diminuer leur salaire contre un travail avec plus de sens. Mais que signifie exactement un travail qui a du sens ?

Objectif vs. sens

Les entreprises embauchent des salariés pour réaliser des tâches spécifiques qui ont chacune un objectif :

Les créateurs de contenu proposent du contenu pour vendre un produit ou attirer leur public cible.

Les développeurs de logiciels conçoivent des outils intuitifs pour le travail multitâche des salariés.

Les professionnels du service client gèrent les réclamations et aident les clients à tirer parti de leurs produits ou services.

Avoir du sens implique autre chose : il s’agit de la raison pour laquelle les salariés se lèvent le matin. Cette raison est propre à chacun et stimule la motivation au travail.

Comment développer du sens et établir des objectifs communs

Nous avons presque tous un objectif personnel. Au-delà de nos ambitions professionnelles, cet objectif de vie guide nos choix de manière générale. Que ce soit pour entretenir de solides amitiés, s’investir pour aider les autres ou résoudre des problèmes complexes, cette motivation permet de trouver une voie et un sens à sa vie. Si vous parvenez à atteindre votre objectif personnel par le biais du travail, tout le monde y gagne.

Selon une étude de McKinsey menée durant la crise sanitaire, les personnes qui affirmaient être en phase avec leur objectif personnel au travail affichaient un niveau de bien-être cinq fois supérieur à celui des autres. Par ailleurs, ils sont quatre fois plus enclins à s’investir davantage.

C’est une donnée qui peut être bénéfique pour l’entreprise. D’après cette même étude, 70 % des salariés affirment que leur travail détermine leur raison d’être. Autrement dit, les leaders peuvent permettre à leurs collaborateurs de « trouver et atteindre leurs objectifs ».

Trouver un objectif

Dans un article pour l’école de management MIT Sloan, Meredith Somers s’intéresse à l’ouvrage The Purpose Path de l’expert en management Nicholas Pearce, qui aborde la cohérence entre le travail quotidien et l’accomplissement personnel en général. Selon elle, les responsables peuvent aider leurs collaborateurs à identifier leur objectif au travail de quatre façons différentes :

Montrez, ne racontez pas. Incarnez les valeurs et comportements que vous attendez de vos salariés, en discutant également des objectifs.

Incarnez les valeurs et comportements que vous attendez de vos salariés, en discutant également des objectifs. Gardez en tête qu’un responsable n’est pas un leader. Les responsables se concentrent sur les chiffres : productivité, budget et temps. Les leaders entretiennent des liens humains avec les salariés.

Les responsables se concentrent sur les chiffres : productivité, budget et temps. Les leaders entretiennent des liens humains avec les salariés. N’ayez pas peur des discussions délicates. Si un collaborateur estime ne plus être à sa place, accompagnez-le dans sa transition. Ce sera plus bénéfique que de le payer pour un travail bâclé.

Si un collaborateur estime ne plus être à sa place, accompagnez-le dans sa transition. Ce sera plus bénéfique que de le payer pour un travail bâclé. Instaurez rapidement de bonnes valeurs. Favorisez une culture axée sur les objectifs dès le début. D’après Nicholas Pearce, « il vaut mieux se développer plus lentement que d’avoir des salariés qui ne sont pas à leur place ».

Insufflez le sentiment d’un objectif commun

Les infrastructures complexes comme les hôpitaux nécessitent un vaste éventail de professionnels, des médecins aux infirmières, en passant par les techniciens et les agents d’entretien. Si leurs postes ne sont pas les mêmes, leur objectif est le même : sauver des vies, soigner les patients et améliorer leur qualité de vie.

Vous pouvez mobiliser vos effectifs autour d’un objectif commun de plusieurs manières.

1. Énoncer l’objectif de votre entreprise

Selon un rapport établi par Edelman en 2020, 80 % des personnes interrogées déclarent que les entreprises « ont une mission sociétale ». L’étude menée par Ernst & Young identifie les éléments fondamentaux pour déterminer un objectif d’entreprise :

Organisez votre management autour des objectifs de votre entreprise. L’identification des objectifs commence au plus haut niveau. Impliquez activement les dirigeants tout au long du processus.

L’identification des objectifs commence au plus haut niveau. Impliquez activement les dirigeants tout au long du processus. Intégrez les collaborateurs dans l’identification des objectifs. Aidez les collaborateurs à identifier ce qui a du sens à leurs yeux, puis incitez-les à l’associer à l’objectif de l’entreprise.

Aidez les collaborateurs à identifier ce qui a du sens à leurs yeux, puis incitez-les à l’associer à l’objectif de l’entreprise. Intégrez l’objectif dans l’expérience client. Canva, par exemple, souhaite « permettre à tout le monde de concevoir une création et de la publier partout ». La plateforme aide même les utilisateurs non professionnels à élaborer des créations de qualité.

2. Tirer parti des témoignages

Demandez à vos clients de partager leur ressenti ou des témoignages percutants de réussite. Par exemple, des étudiants qui ont obtenu une bourse via de la vente par téléphone ou des clients de banque qui ont pu régler leurs dettes grâce à des prêts à faible taux d’intérêt. Les témoignages de réussite sont un moyen efficace de mettre en avant le dévouement des entreprises pour leurs clients et peuvent avoir des retombées positives.

3. Éliminer les silos

Le responsable technologique Alok Tyagi explique sur CIO.com que les silos d’entreprise sont source de conflits et sapent la motivation des salariés. Selon lui, l’adoption de la méthodologie OKR (Objectives and Key Results) est plus efficace que de fixer simplement des objectifs annuels. Cette méthode réunit les salariés de l’entreprise autour d’objectifs communs, ce qui leur permet « d’innover et de réaliser des progrès décisifs pour leurs clients ».

Un objectif commun pour favoriser la collaboration professionnelle

La collaboration peut prendre diverses formes, mais toute collaboration efficace implique un objectif commun autour duquel travaillent les membres d’une équipe.

Par exemple :

« Houston, nous avons un problème ». En 1970, Apollo 13 a frôlé la catastrophe lorsqu’un réservoir d’oxygène de la navette a explosé dans le cadre d’une mission spatiale. Les équipes de la NASA ont brillamment collaboré afin de ramener sur Terre les trois astronautes.

En 2020, des médecins, scientifiques, ingénieurs et chercheurs du monde entier se sont réunis derrière un même objectif : mettre fin à la pandémie de Covid-19 en accélérant la recherche vaccinale. En 2021, des millions de personnes ont pu bénéficier du vaccin.

Aujourd’hui, alors que le télétravail s’intensifie, l’accès aux informations est devenu essentiel pour mener à bien les tâches dans les délais impartis. Les outils de collaboration tels que Slack permettent de publier rapidement et de façon non linéaire des mises à jour, de partager des fichiers importants et de travailler dans plusieurs canaux numériques autour d’un objectif.

Favoriser une collaboration efficace

Les équipes modernes sont complexes. Selon l’institut de sondage Gallup, 84 % des salariés aux États-Unis» appartiennent à différents groupes et sont sous les ordres de plusieurs responsables. Pour favoriser une collaboration transverse efficace, surtout à distance, les leaders doivent se concentrer sur certaines priorités :

Définissez clairement les attentes. Développez une culture du dialogue ouvert entre responsables et collaborateurs.

Développez une culture du dialogue ouvert entre responsables et collaborateurs. Établissez un lien entre les postes de chacun et la situation globale de l’entreprise. Si les membres d’une équipe comprennent leur contribution dans le cadre de l’objectif général, ils seront davantage susceptibles de s’investir.

Si les membres d’une équipe comprennent leur contribution dans le cadre de l’objectif général, ils seront davantage susceptibles de s’investir. Insistez sur l’importance de la confiance dans le télétravail. Donnez à vos collaborateurs de la confiance dans leur travail d’équipe en leur donnant le sens des responsabilités.

Donnez à vos collaborateurs de la confiance dans leur travail d’équipe en leur donnant le sens des responsabilités. Favorisez la collaboration inclusive et personnalisée. Les télétravailleurs ont des besoins et des attentes différents de ceux de leurs collègues en présentiel. Veillez à ce qu’ils se sentent intégrés grâce à un éventail d’outils de communication, à une mise en relation avec la direction et à des attentes qui tiennent compte de la collaboration en distanciel comme en présentiel.

Les télétravailleurs ont des besoins et des attentes différents de ceux de leurs collègues en présentiel. Veillez à ce qu’ils se sentent intégrés grâce à un éventail d’outils de communication, à une mise en relation avec la direction et à des attentes qui tiennent compte de la collaboration en distanciel comme en présentiel. Tirez parti des divergences. Les conflits sont intrinsèques à la collaboration, notamment au sein des équipes performantes. Encouragez les discussions productives. Bâtissez une culture qui permet à chacun de partager librement ses idées sans craindre le jugement.

Une collaboration autour d’un objectif commun pour dynamiser la productivité de l’équipe

Nous avons chacun un objectif personnel. Si nous parvenons à le réaliser au travail, nous trouverons plus facilement un sens à notre métier.

Un objectif commun est la raison d’être commune à chacun. Lorsqu’il est clairement défini et exploité à son maximum, il dynamise l’investissement personnel, favorise la collaboration et stimule la croissance de l’entreprise.