L’intelligence collective au service de l’efficacité de l’entreprise

L’intelligence collective peut se créer partout, spontanément, au sein d’un projet ou d’une discussion. Sa spontanéité est un atout ! Quand l’entreprise décide de l’utiliser comme méthode de travail pour faire avancer un projet, quels sont ses avantages ? Comment la favoriser et lui donner un cadre ? Et quels outils adopter pour garantir son succès et un élan dynamique dans le travail d’équipe ?

Intelligences multiples, intelligence multipliée

«Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens déterminés puisse changer le monde. En fait, ça a toujours marché comme ça.» Margaret Mead Anthropologue

Chaque individu possède une intelligence unique, détient un savoir qui lui est propre et peut diffuser cette intelligence au profit de la collectivité : chacun est indispensable. L’intelligence collective met la diversité de ses savoirs au service du bien commun.

On pourrait comparer l’intelligence collective à un grand puzzle dont chacune des pièces représente un savoir différent : toutes différentes, ces pièces sont des détails indispensables à la construction du puzzle entier.

Définir l’intelligence collective

Si l’on reprend les mots du philosophe Pierre Lévy pour définir l’intelligence collective, il s’agit d’« une intelligence partout distribuée, sans cesse définie, coordonnée en temps réel, qui aboutit à une mobilisation effective des compétences ».

La somme des intelligences de personnes différentes, avec des niveaux de savoir distincts et des compétences spécifiques à chacun, permet d’arriver au succès d’un projet commun. Cela aboutit non seulement à l’avancée de la réflexion commune mais aussi à une intelligence globale plus riche, plus dense, démultipliée et qui peut profiter à tous et à tout le groupe (par exemple, un collectif sportif, une entreprise…).

Une intelligence collective vivante et riche

Dans une démarche d’intelligence collective, rien n’est figé : les remises en question peuvent être faites en même temps que la progression de la réflexion et des échanges. Chacun peut être spécialiste d’un sujet tout en apprenant beaucoup des autres, puisque le savoir est décentralisé et accessible à tous.

Chaque personne peut apporter de la matière et faire avancer un projet, même s’il ne maîtrise pas la globalité de ce projet. Chaque contributeur a une vraie valeur ajoutée car il apporte avant tout son authenticité et son savoir, issus de son expérience propre.

Pour une entreprise créative et innovante



«L'intelligence collective est l'art de maximiser simultanément la liberté créatrice et l'efficacité collaborative.» Pierre Lévy Philosophe

En entreprise, l’intelligence collective prend vie naturellement, au sein de réflexions et d’échanges plus ou moins formels. Mais elle peut aussi être volontairement adoptée comme une méthode de travail collaboratif. L’objectif : mettre en commun toutes les compétences et ressources individuelles au service d’un projet collectif.

Dynamiser la communication interne et le travail collaboratif

À la fois posture et outil, l’intelligence collective doit vraiment servir la finalité du projet de l’entreprise en apportant une vraie valeur ajoutée à sa réalisation. Idéalement, elle offre tous les avantages du travail en équipe, en faisant progresser chaque collaborateur mis à contribution.

Cette méthode est un formidable catalyseur pour faire grandir une dynamique commune car elle mobilise, encourage la prise de parole et favorise même l’audace, la créativité et l’innovation. En effet, si l’intelligence collective sert le travail collaboratif, elle peut aussi générer une implication personnelle qui dépasse le projet commun ! C’est pourquoi cette méthode peut aussi être une source d’épanouissement au travail, en renforçant un sentiment fort d’appartenance et de légitimité au sein du collectif.

De fait, l’intelligence collective crée de vraies synergies et a un impact positif direct sur le quotidien des équipes.

Selon une étude d’IPSOS et OpenMind Kfé (des espace de travail dédiés à l’intelligence collective) menée auprès de 500 salariés en 2017, l’impact des nouvelles pratiques collaboratives est perçu comme positif, « notamment sur le partage des connaissances (69%), la productivité des équipes (65%), la résolution des problèmes (62%), la motivation des salariés (60%) ou encore la créativité (59%). » Quant aux salariés qui fonctionnent en intelligence collaborative aboutie, ils sont de véritables « ambassadeurs du travail collaboratif au sein de leur entreprise » et sont également « 83% à voir le collaboratif comme un moteur de la motivation ».

Repenser la culture organisationnelle …

Avec le choix de mettre en œuvre l’intelligence collective comme méthode de travail collaboratif, le système hiérarchique habituel est dépassé. Dès lors, tout le monde a un rôle important à jouer.

Mais l’intelligence collective n’est pas l’ennemie du leadership, au contraire ! Si la réflexion est collective, ce n’est pas le cas de la prise de décision. Ainsi, la méthode de l’intelligence collective menée seule sans cadre ni objectif ne suffit pas. Un cadre reste nécessaire ainsi qu’un calendrier et des jalons pour organiser la réflexion autour d’un projet.

… et éviter certains écueils !

L’intelligence collective n’est pas une fin en soi, ni un outil à utiliser obligatoirement au cœur de toute démarche projet. En effet, tous les projets ne se prêtent pas à ce type d’échanges. Il faut donc prendre de la hauteur pour considérer dans quelle mesure l’adopter.

Attention, aussi à ne pas transformer l’intelligence collective en réflexion sans issue et sans fin. Il est nécessaire de pouvoir donner corps à toute la réflexion initiée sans laisser la dynamique de cohésion d’équipe s’essouffler, ce qui serait l’inverse de l’effet recherché.

Enfin, avec l’intelligence collective, on ne cherche pas à tout prix le parfait consensus, mais la meilleure manière d’avancer. Pour cela, il est nécessaire d’adopter une méthodologie commune, les bons réflexes et les bons outils.

Cet extrait d’une étude exploratoire parue dans Questions de Management en 2012 décrivait déjà bien l’une des conditions de réussite de l’intelligence collective comme méthode de travail. Des caractéristiques que l’on retrouve dans le fonctionnement des canaux de Slack : « La nature et le climat créatif intragroupe sont aussi importants pour un processus de créativité collective. (…) Il faut qu’il y ait un accord sur les règles de travail en équipe (…). Aussi, il faut du partage et de la collaboration entre les différents membres du groupe ».

Processus et outils collaboratifs au service de l’intelligence collective



L’intelligence collective peut s’organiser autour de plusieurs facteurs de réussite :

6 points-clés de succès Poser clairement et dès le début les objectifs d’échange, avec un horizon et une vision En attribuant, au cœur d’un projet, des rôles tenant compte des compétences et expertises.

Conserver un leadership capable de choisir et donner la direction à prendre Mais aussi de déterminer quand le projet aura abouti.

Définir à l’avance les modalités d’échanges Temps d’échange formels ou informels ? Courts ou longs ? Définir à l’avance le format et l’objectif des échanges dédiés au projet commun fait gagner un temps précieux pour la suite. Et pourquoi ne pas permettre à chacun d’être tour à tour animateur d’une séance ? C’est aussi l’occasion de mettre en avant les expertises.

Organiser des temps de « team building » Pour unir les intelligences, favoriser la cohésion d’équipe et la synergie de groupe.

Ménager des espaces dans ou en dehors de l’entreprise, dédiés au travail collaboratif Dans ces espaces appelés « zones d’intelligence collectives », les collaborateurs pourront se focaliser pleinement sur le sujet abordé, et uniquement le sujet !

Trouver LA plateforme collaborative pour partager les bonnes pratiques Il est désormais nécessaire d’avoir aussi (et avant tout) des espaces de travail d’équipe virtuels, où l’essentiel est centralisé, où chacun peut retrouver tous les éléments et l’historique d’un projet et échanger de façon spontanée, fluide et efficace.



Des canaux partagés au service de l’intelligence collective et du partage de connaissances !

Sur la plateforme collaborative d’entreprise Slack, le travail d’équipe peut se dérouler dans des canaux de conversation. Les utilisateurs ouvrent des canaux thématiques par équipes ou par sujets de conversation, avec la possibilité de créer autant de canaux que d’équipes différentes ou de projets différents !

Un nouveau projet ? Un sujet à aborder ? Il suffit de créer un canal partagé, et tous les membres impliqués dans la réflexion peuvent s’y retrouver. Ainsi, tous les collaborateurs peuvent échanger des messages et des fichiers en un seul et même endroit, ce qui facilite la communication interne, le travail d’équipe et la gestion de projet.



Les canaux permettent de favoriser la cohésion d’équipe et la démarche d’intelligence collective.

Au sein de chaque canal partagé, chacun peut contribuer et interagir avec tout le monde de façon simple et spontanée ou rechercher tout type de contenu posté par les autres membres. C’est un moyen simple de retrouver rapidement une information, dans un fil de discussion, ou de retrouver tout type de fichier lié à un projet en cours.

Mais en plus, tout le contenu généré dans ces canaux devient une véritable base de connaissances ! Chacun peut apprendre et même se former en continu grâce à toutes les informations présentes dans les canaux. C’est aussi un moyen de progresser individuellement en ayant accès à toute l’intelligence collective centralisée au même endroit.

Enfin, au même titre l’intelligence collective comme méthode de travail, ces canaux peuvent aider les différentes équipes à comprendre les métiers et enjeux des unes et des autres et adapter ainsi leur façon d’interagir.

Au sein de la BBC par exemple, l’utilisation des canaux de Slack est multiple et quotidienne ! Elle a permis de gérer des projets qui nécessitent une grande concentration, une très forte collaboration inter-équipes et une réactivité constante, comme par exemple la diffusion en direct de matchs en haute définition lors de la dernière Coupe du monde de football. Les canaux aident à progresser dans le développement de nouveaux produits et sont très utilisés aussi pour résoudre des incidents.

En fonction des besoins, il est possible de créer des canaux privés ou publics avec d’autres équipes de travail pour faciliter le management par projet, de plus en plus utilisé en entreprise :

Une équipe peut ainsi créer un canal privé pour échanger sur des discussions stratégiques voire confidentielles au sein de l’entreprise, par exemple en cas de gestion de carrière, de travail sur une communication de crise, de démarches commerciales auprès de prospects…

Plusieurs équipes peuvent aussi choisir de travailler sur des canaux sur plusieurs espaces de travail, lorsque de directions métiers différentes doivent échanger sur un même sujet : grande enquête auprès des salariés, autre problématique de communication interne, challenges ludiques inter équipes…

Enfin, il est possible de mettre aussi en place des canaux partagés externes, pour échanger avec les interlocuteurs comme les clients ou les prestataires.

Avec les canaux de Slack, on évite le contenu dispersé. Les canaux partagés soutiennent la réflexion d’équipe et les échanges de fond, en optimisant la forme sans que personne n’ait à s’en soucier! Chacun peut contribuer, partager des contenus, les classer et les organiser. Il est plus facile de retrouver en un clin d’œil toutes les trouvailles d’une équipe et toute la précieuse matière issue de l’intelligence collective. Ainsi, Slack aide les équipes à résoudre les problèmes de communication ou de centralisation liés à la gestion d’un projet et leur permet de concentrer sur l’essentiel.

Pour utiliser efficacement l’intelligence collective et mener les projets vers le succès, il faut donc attribuer une vraie place au partage de connaissances, en mobilisant l’intelligence de chacun au sein d’un vraie cohésion d’équipe. Il faut aussi s’armer d’outils collaboratifs entièrement dédiés au succès des équipes pour matérialiser cette démarche !