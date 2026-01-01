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Webinar

Télétravail et Slack (avancé)

Bien gérer processus et équipes à distance

60 min

Cette conférence en ligne s’adresse de préférence à :

  • Décisionnaires de l’entreprise
  • Professionnels des ressources humaines
  • Propriétaires et administrateurs
  • Managers des personnes

Découvrez le volume 2 de la série suivie par plus de 8000 personnes :
Le travail à distance fait désormais partie de notre vie quotidienne. Ce webinar permettra d’apprendre comment les organisations peuvent s’adapter pour relever ce défi, maintenir les flux de travail et continuer à motiver leurs équipes.

Intervenants :

Aurélie CoelhoIngénieure Solution, Slack
Jean-Marc GotteroDirecteur France, Slack
Wissam ToubiaSr. Customer Manager, Slack

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