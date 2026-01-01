Télétravail et Slack (avancé)

Cette conférence en ligne s’adresse de préférence à :
- Décisionnaires de l’entreprise
- Professionnels des ressources humaines
- Propriétaires et administrateurs
- Managers des personnes
Découvrez le volume 2 de la série suivie par plus de 8000 personnes :
Le travail à distance fait désormais partie de notre vie quotidienne. Ce webinar permettra d’apprendre comment les organisations peuvent s’adapter pour relever ce défi, maintenir les flux de travail et continuer à motiver leurs équipes.
Intervenants :
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