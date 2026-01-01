Télétravail et Slack (avancé)

Cette conférence en ligne s’adresse de préférence à :

Découvrez le volume 2 de la série suivie par plus de 8000 personnes :

Le travail à distance fait désormais partie de notre vie quotidienne. Ce webinar permettra d’apprendre comment les organisations peuvent s’adapter pour relever ce défi, maintenir les flux de travail et continuer à motiver leurs équipes.

Ce que vous allez apprendre : Comment l'APHP, Twitter et d'autres organisations utilisent Slack pour fédérer leurs équipes à distance

Comment mettre en place des pratiques et applis qui facilitent l'interaction et renforcent le lien entre collaborateurs

Comment créer, à distance, une culture positive qui facilite l'engagement des collaborateurs

Comment bien gérer le flux d'information et les notifications dans Slack

Comment automatiser les processus pour une efficacité optimale de l'organisation à distance

Intervenants :