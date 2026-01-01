Télétravail et Slack (bien démarrer)

Cette conférence en ligne s’adresse de préférence à :

Découvrez le volume 1 de la série suivie par plus de 8000 personnes :

Au cours de ces derniers mois, la façon dont toutes les entreprises fonctionnent a fondamentalement changé. Ce webinar permettra aux utilisateurs d’apprendre à s’adapter à cette nouvelle réalité, à être productifs en travaillant à distance tout en gardant le lien avec leurs collègues grâce à Slack.

Ce que vous allez apprendre : Les grandes tendances qui changent fondamentalement notre façon de travailler

Télétravail: des conseils pour mettre en place et utiliser facilement Slack pour structurer votre travail à distance

Bonnes pratiques: des idées à emprunter aux entreprises qui utilisent Slack chaque jour pour le télétravail

Intervenants :