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Webinar

Télétravail et Slack (bien démarrer)

Comment maintenir productivité et motivation à distance ?

50 min

Cette conférence en ligne s’adresse de préférence à :

  • Décisionnaires de l’entreprise
  • Tout le monde
  • Utilisateurs Slack

Découvrez le volume 1 de la série suivie par plus de 8000 personnes :
Au cours de ces derniers mois, la façon dont toutes les entreprises fonctionnent a fondamentalement changé. Ce webinar permettra aux utilisateurs d’apprendre à s’adapter à cette nouvelle réalité, à être productifs en travaillant à distance tout en gardant le lien avec leurs collègues grâce à Slack.

Intervenants :

Jean-Marc GotteroDirecteur France, Slack
Aurélie CoelhoIngénieure Solution, Slack
Wissam ToubiaSr. Customer Manager, Slack

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