Télétravail et Slack (bien démarrer)

Cette conférence en ligne s’adresse de préférence à :
- Décisionnaires de l’entreprise
- Tout le monde
- Utilisateurs Slack
Découvrez le volume 1 de la série suivie par plus de 8000 personnes :
Au cours de ces derniers mois, la façon dont toutes les entreprises fonctionnent a fondamentalement changé. Ce webinar permettra aux utilisateurs d’apprendre à s’adapter à cette nouvelle réalité, à être productifs en travaillant à distance tout en gardant le lien avec leurs collègues grâce à Slack.
Intervenants :
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