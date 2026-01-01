Depuis le tableau de bord des autorisations, les propriétaires d’espace de travail et d’organisation peuvent choisir quels types de rôles peuvent effectuer les actions suivantes en matière de gestion des canaux :

* Si cela est autorisé au niveau de l’espace de travail ou de l’organisation Enterprise.

** Disponible avec les forfaits Enterprise uniquement.

† Disponible uniquement avec les forfaits Business+ et Enterprise.



Conseil : le propriétaire principal de l’espace de travail (forfait Business+) et le propriétaire principal de l’organisation (forfaits Enterprise) peuvent accorder aux propriétaires et aux administrateurs l’autorisation d’utiliser les outils de gestion des canaux, leur permettant ainsi de créer, d’archiver des canaux et bien plus encore via un tableau de bord central.



Gérer les autorisations des canaux

Forfaits Gratuit, Pro et Business+ Forfaits Enterprise Les propriétaires d’espace de travail peuvent utiliser le tableau de bord des autorisations pour choisir qui peut effectuer certaines actions dans les canaux. Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale. Sélectionnez Paramètres de l’espace de travail dans le menu, puis cliquez sur Rôles et autorisations . Sur la page Types de comptes, cliquez sur l’icône à trois points à côté de l’autorisation que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Modifier l’autorisation. Choisissez qui est autorisé à effectuer l’action, puis cliquez sur Enregistrer. Remarque : les autorisations définies au niveau de l’organisation ont priorité sur les paramètres définis au niveau de l’espace de travail. Au niveau de l’organisation Les propriétaires d’organisation peuvent utiliser le tableau de bord des autorisations pour choisir qui peut effectuer certaines actions dans les canaux. Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.

Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis sélectionnez Paramètres de l’organisation. Cliquez sur Rôles et autorisations et sélectionnez Types de compte. Cliquez sur l’icône à trois points à côté de l’autorisation que vous souhaitez ajuster, puis sélectionnez Modifier l’autorisation. Choisissez qui est autorisé à effectuer l’action. Si vous le souhaitez, choisissez si ce paramètre peut être modifié pour chaque espace de travail individuellement. Cliquez sur Enregistrer. Au niveau de l’espace de travail Si les paramètres de l’organisation l’autorisent, les propriétaires d’espace de travail peuvent utiliser le tableau de bord des autorisations pour choisir qui peut effectuer certaines actions dans les canaux. Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.

Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis sélectionnez Paramètres de l’espace de travail. Si vous gérez plus d’un espace de travail, sélectionnez-en un depuis le menu déroulant. Sous Administration, dans la barre latérale gauche, cliquez sur Gérer les autorisations. Si la barre latérale gauche n’apparaît pas, sélectionnez Menu dans le coin supérieur gauche. Sélectionnez Types de compte. Cliquez sur l’icône à trois points à côté de l’autorisation que vous souhaitez ajuster, puis sélectionnez Modifier l’autorisation. Choisissez qui est autorisé à effectuer l’action, puis sélectionnez Enregistrer.