Modificare le autorizzazioni per la gestione dei canali
Dalla dashboard delle autorizzazioni, i proprietari dell'area di lavoro e dell'organizzazione possono modificare quali tipi di ruolo possono eseguire le seguenti azioni di gestione del canale:
- Archivia canali
- Convertire i messaggi diretti di gruppo in canali privati
- Converti canali privati in pubblici
- Converti canali pubblici in privati
- Creare indirizzi e-mail per i canali*
- Crea canali privati
- Crea canali pubblici
- Eliminare canali**
- Modifica le autorizzazioni per i post nei canali
- Gestisci i workflow di un canale
- Inviare una notifica a un canale o un’area di lavoro
- Rimuovere altri membri dai canali privati di cui sono membri
- Rimuovere altri membri dai canali pubblici di cui sono membri
- Rinominare i canali**
- Impostare l’argomento e la descrizione di un canale
- Annulla archiviazione dei canali
- Utilizza gli strumenti di gestione del canale†
- Visualizza attività messaggio†
* Se consentito a livello dell’area di lavoro o organizzazione Enterprise.
** Disponibile solo per i piani Enterprise.
† Disponibile solo per i piani Business+ ed Enterprise.
Suggerimento: il proprietario principale dell’area di lavoro (piano Business+) e il proprietario principale dell’organizzazione (piani Enterprise) possono concedere ai proprietari e agli amministratori l’autorizzazione per utilizzare gli strumenti di gestione del canale per creare i canali, archiviarli e molto altro ancora direttamente da una dashboard centrale.
Gestisci le autorizzazioni per il canale
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
I proprietari dell'area di lavoro possono gestire chi può eseguire determinate azioni nei canali dalla dashboard delle autorizzazioni.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Ruoli e autorizzazioni .
- Dalla pagina Tipi di account, clicca sull’icona dei tre puntini accanto all’autorizzazione che vuoi modificare e seleziona Modifica autorizzazione.
- Scegli chi può eseguire l’azione, quindi clicca su Salva.
Nota: le autorizzazioni impostate a livello di organizzazione hanno la precedenza sulle impostazioni a livello di area di lavoro.
Livello organizzazione
I proprietari dell'organizzazione possono gestire chi può eseguire determinate azioni nei canali dalla dashboard delle autorizzazioni.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi seleziona Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Ruoli e autorizzazioni, quindi seleziona Tipi di account.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto all’autorizzazione che vuoi modificare, quindi seleziona Modifica autorizzazione.
- Scegli chi può eseguire l’azione. Se lo desideri, seleziona se le singole aree di lavoro possono modificare questa impostazione.
- Clicca su Salva.
Livello area di lavoro
Se consentito dalle impostazioni dell’organizzazione, i proprietari dell'area di lavoro possono gestire chi può eseguire determinate azioni nei canali dalla dashboard delle autorizzazioni.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi seleziona Impostazioni area di lavoro. Se gestisci più di un’area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
- Alla voce Amministrazione nella barra laterale sinistra, seleziona Gestisci autorizzazioni. Se non vedi la barra laterale sinistra, scegli Menu nell’angolo in alto a sinistra per trovarla.
- Seleziona Tipi di account.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto all’autorizzazione che vuoi modificare, quindi seleziona Modifica autorizzazione.
- Scegli chi può eseguire l’azione, quindi seleziona Salva.
- I proprietari dell’area di lavoro e i proprietari dell’organizzazione
- Disponibile per tutti i piani