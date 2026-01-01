Afin de se conformer aux lois internationales sur la confidentialité des données, et notamment au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la Loi sur la protection des données personnelles des consommateurs résidant en Californie (California Consumer Privacy Act ou « CCPA »), le propriétaire principal d’un espace de travail ou d’une organisation Enterprise peut supprimer le profil d’un membre.

Quelques éléments de contexte

Un propriétaire principal contrôle les données à l’échelle de l’espace de travail ou à l’échelle de l’organisation Enterprise. Ces données sont appelées Données client. Ces données incluent les contenus publiés par les membres ainsi que leurs informations de profil.

Lorsque des membres quittent un espace de travail Slack ou une organisation, ils peuvent éventuellement être autorisés à demander la suppression de leurs profils. En tant que responsable du traitement des données, le propriétaire principal décide si les informations de profil doivent être supprimées ou non.

Les profils peuvent être supprimés lorsque le compte d’un membre est désactivé. Les informations de profil ne pourront pas être récupérées après leur suppression.

Remarque : nous ne recommandons pas la suppression de profils pour des raisons administratives, car cela peut affecter le bon fonctionnement de votre espace de travail. Si un membre dispose d’un compte dupliqué, suivez les étapes de résolution des comptes en double.



Que sont les informations de profil ?

La suppression du profil d’un membre dans Slack efface ses informations personnelles :

Nom d’affichage

Nom et prénom

Image de profil

Numéros de téléphone

Adresse e-mail

Intitulé du poste

Les détails d’un champ de profil personnalisé

Pronoms

Tout contenu qui n’est pas considéré comme des informations de profil ne sera pas supprimé de Slack. Ceci inclut les éléments suivants :

Le contenu des messages d’un membre sur un canal ou dans un message direct

Les canevas ou les fichiers que le membre a créés

Remarque : les noms complets et les noms d’affichage apparaissent sous la forme @utilisateurdésactivé lorsque des profils de membres ont été supprimés. Les noms et prénoms ainsi que les noms d’affichage des profils de l’Atlas Slack en affichage seul sont conservés après la suppression de ces profils.



Envoyer une demander de suppression de votre profil

Les membres peuvent demander la suppression de leurs profils. N’oubliez pas qu’une demande ne garantit pas la suppression du profil. Conformément à nos conditions d’utilisation, le propriétaire principal décide si les informations de profil doivent être supprimées ou non.

Forfaits Gratuit, Pro et Business+ Forfaits Enterprise Si vous avez toujours accès à votre espace de travail, contactez son propriétaire principal directement. Si vous ne parvenez pas à prendre contact avec lui, nous pouvons transmettre votre demande. Option 1 : contacter le propriétaire principal de l’espace de travail Accédez aux Paramètres de l’espace de travail pour vérifier les informations de contact du propriétaire principal de l’espace de travail. Désactivez votre compte. Contacter le propriétaire principal de l’espace de travail et demander la suppression de vos informations de profil Option 2 : contacter Slack Si vous ne parvenez pas à prendre contact avec le propriétaire principal de l’espace de travail, nous pouvons transmettre votre demande. Remplissez ce formulaire . Pour nous aider à trouver votre compte, veuillez nous fournir l’URL de votre espace de travail, et l’adresse e-mail associée à votre compte Slack Nous transmettrons votre demande au propriétaire principal de l’espace de travail. Nous vous conseillons de contacter directement le propriétaire principal de votre organisation. Toutefois, si vous avez besoin d’aide pour identifier cette personne, contactez-nous et nous transmettrons votre demande. Remplissez ce formulaire. Pour nous aider à trouver votre compte, veuillez nous fournir l’URL de votre organisation, et l’adresse e-mail associée à votre compte Slack. Nous transmettrons votre demande au propriétaire principal de l’organisation.

Remarque : Si vous souhaitez supprimer un profil en affichage seul de l’Atlas Slack, contactez vos administrateurs Slack pour obtenir de l’aide.



Supprimer les profils des membres

Forfaits Gratuit, Pro et Business+ Forfaits Enterprise Un propriétaire principal de l’espace de travail peut supprimer les profils des membres désactivés. Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.

Passez le curseur sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les membres. Cliquez sur l’icône à trois points à côté du profil que vous souhaitez supprimer. Sélectionnez Supprimer le profil. Vous ne verrez cette option que si le profil du membre a déjà été désactivé. Cochez la case et sélectionnez Supprimer le profil pour confirmer. Par défaut, un propriétaire principal d’une organisation peut supprimer les profils des membres désactivés. Il peut aussi autoriser d’autres propriétaires et administrateurs d’organisations à faire de même. Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.

Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation. Cliquez sur Personnes dans la barre latérale gauche, puis sélectionnez Membres. Sélectionnez Afficher les membres désactivés en haut à droite. Cliquez sur l’icône à trois points à côté du profil que vous souhaitez supprimer. Sélectionnez Supprimer le profil. Cochez la case et sélectionnez Supprimer le profil pour confirmer.

Remarque : Vous pouvez utiliser SCIM pour supprimer des profils en affichage seul de l’Atlas Slack.