Eliminare le informazioni del profilo da Slack
Per essere conforme alle normative internazionali sulla privacy dei dati, tra cui il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la norma per la tutela dei consumatori residenti in California (California Consumer Protection Act, CCPA), il proprietario principale di un’area di lavoro o di un’organizzazione Enterprise può eliminare i profili dei membri.
Un po’ di contesto
- Un proprietario principale ha il controllo dei dati relativi all’area di lavoro o organizzazione Enterprise (detti Dati del cliente). Questi dati includono i contenuti inviati dai membri e le informazioni sul profilo dei membri.
- Quando i membri escono da un’organizzazione o area di lavoro di Slack, potrebbero avere il diritto di richiedere l’eliminazione del profilo. In quanto responsabile dei dati, il proprietario principale determina se le informazioni del profilo debbano essere eliminate.
- I profili possono essere eliminati una volta disattivato l’account di un membro. Una volta che le informazioni sul profilo sono state rimosse, non potranno essere recuperate.
Nota: consigliamo di non eliminare profili per ragioni amministrative, in quanto questo potrebbe influenzare l’usabilità dell’area di lavoro. Se, invece, un membro possiede un account duplicato, segui i passaggi per correggere gli account duplicati.
Cosa sono le informazioni del profilo?
L’eliminazione del profilo di un membro da Slack comporterà la rimozione delle sue informazioni personali:
- Nome visualizzato
- Nome completo
- Foto del profilo
- Numeri di telefono
- Indirizzo e-mail
- Qualifica
- Dettagli di un campo del profilo personalizzato
- Pronomi
I contenuti non considerati come informazioni sul profilo non verranno rimossi da Slack. Ciò include gli elementi seguenti:
- Il contenuto dei messaggi di un membro nei canali o nei messaggi diretti
- Tutti i canvas o file creati dal membro
Nota: I nomi completi e i nomi visualizzati compariranno come @utentedisattivato dopo l’eliminazione dei profili dei membri. I profili di sola visualizzazione di Atlas di Slack manterranno il nome completo e il nome visualizzato dopo essere stati eliminati.
Inviare una richiesta di eliminazione del profilo
I membri possono inviare una richiesta di eliminazione dei loro profili. Ricorda che l’invio di una richiesta non garantisce l’eliminazione del profilo. In base alle nostre Condizioni d’uso per l’utente, il proprietario principale determina se le informazioni sul profilo debbano essere eliminate.
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
Se hai ancora accesso all’area di lavoro, ti suggeriamo di contattare direttamente il proprietario principale dell’area di lavoro. Se non riesci a contattarlo, possiamo aiutarti a inoltrare la richiesta a tuo nome.
Opzione 1: contattare il proprietario principale dell’area di lavoro
- Accedi alla pagina Impostazioni area di lavoro per confermare le informazioni di contatto del proprietario principale dell’area di lavoro.
- Disattiva l’account.
- Contatta il proprietario principale dell’area di lavoro e richiedi l’eliminazione delle informazioni sul tuo profilo
Opzione 2: contattare Slack
Se non riesci a contattare il proprietario principale dell’area di lavoro, possiamo aiutarti a inoltrare la richiesta a tuo nome.
- Completa questo modulo. Per aiutarci a localizzare il tuo account, includi l’URL area di lavoro e l’indirizzo e-mail associato al tuo account Slack.
- Inoltreremo la tua richiesta al proprietario principale dell’area di lavoro.
Se puoi, ti suggeriamo di contattare direttamente il proprietario principale dell’organizzazione, ma se hai bisogno di aiuto per individuare questa persona, contattaci e ti aiuteremo a inoltrare la richiesta.
- Completa questo modulo. Per aiutarci a localizzare il tuo account, includi l’URL dell’organizzazione e l’indirizzo e-mail associato al tuo account Slack.
- Inoltreremo la tua richiesta al proprietario principale dell’organizzazione.
Nota: se desideri rimuovere un profilo Atlas di Slack di sola visualizzazione, contatta gli amministratori di Slack per ricevere assistenza.
Eliminare i profili dei membri
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
Un proprietario principale dell’area di lavoro può eliminare i profili dei membri disattivati.
- Dal desktop, clicca sul nome della tua area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci membri.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al profilo che intendi eliminare.
- Seleziona Elimina profilo. Vedrai questa opzione solo se il profilo del membro è già stato disattivato.
- Seleziona la casella e scegli Elimina profilo per confermare.
Per impostazione predefinita, un proprietario principale dell’organizzazione può eliminare i profili dei membri disattivati e consentire agli altri proprietari e agli amministratori dell’organizzazione di eseguire la stessa azione.
- Dal desktop, clicca sul nome della tua area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Membri.
- Seleziona Visualizza membri disattivati in alto a destra.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al profilo che intendi eliminare.
- Seleziona Elimina profilo.
- Seleziona la casella e scegli Elimina profilo per confermare.
Nota: puoi utilizzare SCIM per eliminare i profili di Atlas di Slack di sola visualizzazione.