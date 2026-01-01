Premiers pas
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Envoyer des messages et des fichiers
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Ce qui se passe
Envoyer un message dans un canal
Toute personne ayant accès au canal pourra lire votre message dans l’onglet
Messages tab.
Envoyer un message dans un canal privé
Seules les personnes qui ont été invitées au canal pourront lire votre message dans l’onglet Messages .
Envoyer un message direct à un membre ou à un groupe de membres
La ou les personnes auxquelles vous envoyez un message recevront une notification.
Épingler, ajouter un marque-page et enregistrer des éléments
Action
Ce qui se passe
Épingler un message dans un canal ou un message direct
Tous les utilisateurs ayant accès à la conversation peuvent voir les messages et les fichiers épinglés par vous ou d’autres membres depuis l’onglet Épingles en haut de la conversation ou du message direct.
Ajouter un lien ou un fichier en tant qu’onglet dans un canal ou un message direct
Toute personne ayant accès à la conversation peut voir les onglets et dossiers ajoutés au canal ou au message direct.
Enregistrer un message dans un canal ou un message direct
Vous seul pouvez voir les messages enregistrés pour plus tard.
Mentionner d’autres utilisateurs
Action
Ce qui se passe
Mentionner une personne dans un canal
Le ou les membres recevront une notification.
Mentionner une personne qui n’est pas dans un canal
Par défaut, la ou les personnes ne recevront pas de notification, mais vous pourrez les ajouter au canal, leur indiquer qu’elles ont été mentionnées, ou ne rien faire.
@mentionner quelqu’un qui ne fait pas partie d’un message direct
La ou les personnes ne recevront pas de notification et ne seront pas autorisées à rejoindre la conversation.
Créer un lien avec le nom d’un canal
Action
Ce qui se passe
Envoyer un message avec un nom de canal public, par exemple #équipe-fiction
Le nom du canal apparaîtra sous forme de lien (en bleu). Toutes les personnes qui disposent d’un accès au canal peuvent cliquer sur son nom pour l’ouvrir.
Envoyer un message avec un nom de canal privé, par exemple #managers
Le nom du canal privé apparaît sous forme de lien (en bleu) pour les membres du canal. Les personnes qui n’ont pas accès au canal verront une icône de verrouillage suivie de Canal privé.
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