Primeros pasos
Te damos la bienvenida a Slack, nos alegramos de verte. Y ahora, manos a la obra.
Comprende tus acciones en Slack
En Slack, el trabajo se realiza en canales y mensajes directos. Puedes enviar mensajes y compartir archivos, guardarlos para buscarlos más tarde, organizar la información en pestañas y mencionar a otras personas para llamar su atención. Sigue leyendo para obtener más información sobre cómo funcionan estas funciones.
Enviar mensajes y archivos
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Acción
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Qué sucede
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Enviar un mensaje en un canal
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Cualquier persona con acceso al canal podrá leer tu mensaje en la pestaña Mensajes del canal.
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Enviar un mensaje en un canal cerrado
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Solo las personas a quienes se haya invitado al canal podrán leer tu mensaje en la pestaña
Mensajes.
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Enviar un mensaje directo a un miembro o grupo de miembros
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Se les enviará una notificación a las personas a las que envíes el mensaje.
Fijar, marcar y guardar elementos
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Acción
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Qué sucede
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Fijar un mensaje a un canal o mensaje directo
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Cualquier persona con acceso a la conversación puede ver los mensajes que tú u otras personas habéis fijado en la pestaña Chinchetas de la parte superior del canal o mensaje directo.
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Añadir un enlace o archivo como pestaña en un canal o mensaje directo
|Cualquier persona con acceso a la conversación puede ver las pestañas y carpetas añadidas al canal o mensaje directo.
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Guardar un mensaje de un canal o mensaje directo
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Solo tú puedes ver mensajes que has guardado para más tarde.
Mencionar a otras personas
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Acción
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Qué sucede
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Mencionar a alguien en un canal
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Se les enviará una notificación a las personas.
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Mencionar a alguien que no está en un canal
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De forma predeterminada, no se enviará una notificación a las personas, pero tendrás la opción de añadirlas al canal, hacerles saber que se les ha mencionado, o no hacer nada.
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Mencionar a alguien que no está en un mensaje directo
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No se enviará una notificación a las personas ni se les permitirá unirse a la conversación.
Enlazar nombres de canales
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Acción
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Qué sucede
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Enviar un mensaje con un nombre de canal abierto, p. ej., #equipo-ficciones
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El nombre del canal aparecerá enlazado en azul. Cualquier persona con acceso al canal puede hacer clic en el nombre para abrirlo.
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Enviar un mensaje con un nombre de canal cerrado, p. ej., #gerentes-personal
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El nombre del canal cerrado aparecerá enlazado en azul para los miembros del canal. Las personas que no tengan acceso al canal verán un icono de candado seguido de Canal cerrado.
¿Acabas de llegar a Slack? Ofrecemos una serie de tutoriales para ayudar a que la gente se una, se sienta cómoda y pueda trabajar bien en Slack.
¡Genial!
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