Erste Schritte
Willkommen bei Slack! Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam loslegen!
Deine Aktionen in Slack verstehen
In Slack findet die Arbeit in Channels und Direktnachrichten (DMs) statt. Du kannst Nachrichten senden und Dateien teilen, Nachrichten und Dateien speichern, um sie später wiederzufinden, Informationen auf Registerkarten organisieren und andere Personen erwähnen, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Lies weiter, um mehr darüber zu erfahren, was hinter diesen Funktionen steckt.
Nachrichten und Dateien senden
|Aktion
|
Was passiert
|
Nachricht senden in einem Channel
|
Alle Personen mit Zugriff auf den Channel können deine Nachricht auf der Registerkarte Nachrichten des Channels lesen.
|
Nachrichten in einem geschlossenen Channel senden
|
Nur Personen, die zum Channel eingeladen wurden, können deine Nachricht auf der Registerkarte
Nachrichten lesen.
|
Sende eine DM an ein Mitglied oder an eine Gruppe von Mitgliedern
|
Die Person, der du die Nachricht gesendet hast, wird benachrichtigt.
Pin, Channel-Lesezeichen und Items speichern
|Aktion
|
Was passiert
|
Eine Nachricht an einen Channel oder eine DM pinnen
|
Alle Personen mit Zugriff auf die Unterhaltung können auf der Registerkarte Pins oben im Channel oder in der DM die Nachrichten sehen, die von dir oder anderen Mitgliedern gepinnt wurden.
|
Einen Link oder eine Datei als Registerkarte in einem Channel oder einer DM hinzufügen
|Alle Personen mit Zugriff auf die Unterhaltung können Registerkarten und Ordner sehen, die zu dem Channel oder der DM hinzugefügt wurden.
|
Eine Nachricht aus einem Channel oder einer DM speichern
|
Nur du kannst Nachrichten sehen, die du für später gespeichert hast.
Andere Personen erwähnen
|Aktion
|
Was passiert
|
Eine Person in einem Channel erwähnen
|
Die Person wird benachrichtigt.
|
Eine Person erwähnen, die nicht im Channel ist
|
Standardmäßig wird die Person nicht benachrichtigt, aber du hast die Option, die Person im Channel hinzuzufügen, sie darüber zu informieren, dass sie erwähnt wurde, oder nichts zu tun.
|
Eine Person erwähnen, die nicht in der DM ist
|
Die Person wird nicht benachrichtigt und darf nicht an der Unterhaltung teilnehmen.
Channel-Namen verlinken
|Aktion
|
Was passiert
|
Eine Nachricht mit dem Namen eines Offenen Channels senden, z. B. #team-fiktion
|
Der Name des Channels wird als blauer Link angezeigt. Alle Personen mit Zugriff auf den Channel können auf den Namen klicken, um ihn zu öffnen.
|
Eine Nachricht mit dem Namen eines Geschlossenen Channels senden, z. B. #personalverantwortliche
|
Der Name des Geschlossenen Channels wird Mitgliedern des Channels als blauer Link angezeigt. Personen ohne Zugriff auf den Channel sehen ein Schlosssymbol und den Text Geschlossener Channel.
Neu bei Slack? Wir bieten eine Reihe von Tutorials an, die Einsteiger:innen dabei helfen, sich bei Slack anzumelden, sich damit vertraut zu machen und mit der Arbeit zu beginnen.
Super!
Vielen Dank für dein Feedback!
For questions or support, go to the Slack Help Center.
For questions or support, go to the Slack Help Center.
Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!