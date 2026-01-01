Primi passi
Tutto quello che devi sapere per iniziare a lavorare su Slack.
Comprendere le tue azioni su Slack
In Slack, il lavoro si svolge neicanali e nei messaggi diretti (MD). Puoi inviare messaggi e condividere file, salvare messaggi e file per ritrovarli in seguito, organizzare le informazioni in schede e taggare altre persone per attirare la loro attenzione. Continua a leggere per saperne di più su queste funzioni.
Inviare messaggi e file
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Azione
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Che cosa succede
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Inviare un messaggio in un canale
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Chiunque abbia accesso al canale può leggere il messaggio nella scheda Messaggi del canale.
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Inviare un messaggio in un canale privato
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Solo le persone che sono state invitate nel canale potranno leggere il tuo messaggio nella scheda
Messaggi.
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Inviare un MD a un membro o a un gruppo di membri
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La persona o le persone a cui invii il messaggio riceveranno una notifica.
Fissare, contrassegnare con segnalibro e salvare gli elementi
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Azione
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Che cosa succede
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Aggiungi un messaggio a un canale o a un MD
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Chiunque abbia accesso alla conversazione può vedere i messaggi che tu o altre persone avete fissato nella scheda Messaggi fissati nella parte superiore del canale o MD.
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Aggiungi un link o un file come scheda in un canale o MD
|Chiunque abbia accesso alla conversazione può vedere tutte le schede e le cartelle aggiunte al canale o MD.
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Salva un messaggio da un canale o da un MD
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Solo tu puoi vedere i messaggi che hai salvato per dopo.
Taggare altre persone
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Azione
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Che cosa succede
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Taggare qualcuno presente in un canale
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Le persone riceveranno una notifica.
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Taggare qualcuno non presente in un canale
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Per impostazione predefinita, le persone non riceveranno alcuna notifica, ma avrai la possibilità di aggiungerle al canale, informarle che sono state taggate con una notifica o non fare nulla.
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Taggare qualcuno non presente in un MD
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Le persone non ricevono alcuna notifica né autorizzazione a partecipare alla conversazione.
Inviare link ai nomi dei canali
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Azione
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Che cosa succede
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Inviare un messaggio con un nome di canale pubblico, ad es. #team-azienda
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Il nome del canale viene visualizzato come un link in blu. Chiunque con accesso al canale può cliccare sul nome per aprirlo.
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Inviare un messaggio con un nome di canale privato, ad es. #responsabili-persone
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Il nome del canale privato apparirà collegato in blu ai membri del canale. Le persone che non hanno accesso al canale vedranno un’icona a forma di lucchetto seguita da Canale privato.
È la prima volta che utilizzi Slack? Mettiamo a disposizione una serie di tutorial per permettere alle persone di entrare, ambientarsi e iniziare a lavorare su Slack.
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