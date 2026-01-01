COLLECTION
Slack pour les entreprises
Slack est sécurisé, flexible et aide les entreprises de toutes tailles à travailler plus facilement et plus efficacement
Rapport
Slack was built for enterprise with customers in mind
Slack's Chief Product Officer Tamar Yehoshua explains what it means to be built for the enterprise—and why it matters now
E-book
Augmentez la croissance et la fidélité client avec Slack Connect
Transférez les conversations e-mail dans Slack pour signer des contrats plus rapidement, fidéliser les clients et garantir une assistance de qualité
E-book
Comment tripler son retour sur investissement avec Slack
En quoi réinventer la collaboration avec Slack peut améliorer les résultats de votre entreprise et potentiellement tripler votre ROI
Rapport
The Total Economic Impact™ of Slack for Sales Teams
A commissioned study conducted by Forrester Consulting uncovers the cost savings and business benefits enabled by Slack