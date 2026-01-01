COLLECTION

Slack pour les entreprises

Slack est sécurisé, flexible et aide les entreprises de toutes tailles à travailler plus facilement et plus efficacement

Colorful blocks with Slack logos
Rapport

Slack was built for enterprise with customers in mind

Slack's Chief Product Officer Tamar Yehoshua explains what it means to be built for the enterprise—and why it matters now

Partenaires d’organisations différentes qui se serrent la main après la signature d’un contrat
E-book

Augmentez la croissance et la fidélité client avec Slack Connect

Transférez les conversations e-mail dans Slack pour signer des contrats plus rapidement, fidéliser les clients et garantir une assistance de qualité

E-book

Comment tripler son retour sur investissement avec Slack

En quoi réinventer la collaboration avec Slack peut améliorer les résultats de votre entreprise et potentiellement tripler votre ROI

Rapport

The Total Economic Impact™ of Slack for Sales Teams

A commissioned study conducted by Forrester Consulting uncovers the cost savings and business benefits enabled by Slack