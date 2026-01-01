I gruppi di utenti rappresentano un ottimo modo per comunicare con più membri contemporaneamente e per assegnare facilmente ai membri ruoli, autorizzazioni e canali.

A livello di area di lavoro, proprietari e amministratori possono consentire ad altri membri di creare, disabilitare o modificare i gruppi di utenti, nonché creare gruppi di utenti @admin e @owner per inviare facilmente notifiche a tutti gli amministratori e proprietari di un'area di lavoro o di un'organizzazione.

In un'organizzazione Enterprise con più aree di lavoro, gli amministratori e i proprietari dell'organizzazione possono creare e gestire gruppi a livello di organizzazione per distribuire i membri su più aree di lavoro.

Impostare le autorizzazioni per i gruppi utenti

Piani Pro e Business+ Piano Enterprise Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su

Ruoli e autorizzazioni. Dalla pagina Tipi di account, clicca sull’icona dei tre puntini accanto a Crea e modifica gruppo utenti. Clicca su Modifica autorizzazione, quindi scegli chi può creare e modificare i gruppi di utenti e clicca su Salva. Livello organizzazione I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono impostare un criterio per l’organizzazione per gestire le autorizzazioni dei gruppi di utenti in ogni area di lavoro dell’organizzazione. Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione. Clicca su Ruoli e autorizzazioni nella barra laterale sinistra. Dalla pagina Tipi di account, clicca sull’icona dei tre puntini accanto a Crea e modifica gruppo utenti. Clicca su Modifica autorizzazione, quindi scegli chi può creare e modificare i gruppi di utenti e clicca su Salva. Livello area di lavoro Se non è stato impostato alcun criterio per l’organizzazione, i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono definire le autorizzazioni per i gruppi di utenti nelle aree di lavoro che gestiscono. Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni area di lavoro. Se gestisci più di un’area di lavoro, scegline una dal menu a discesa. Clicca su Ruoli e autorizzazioni nella barra laterale sinistra. Dalla pagina Tipi di account, clicca sull’icona dei tre puntini accanto a Crea e modifica gruppo utenti. Clicca su Modifica autorizzazione, quindi scegli chi può eseguire l’azione e clicca su Salva.

I proprietari e gli amministratori dell'area di lavoro possono creare e modificare i gruppi di utenti direttamente dalla dashboard di amministrazione, nonché aggiornare i canali predefiniti a cui tali gruppi vengono aggiunti.

Aggiungere un gruppo di utenti dell'area di lavoro

Piani Pro e Business+ Piano Enterprise Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Clicca su Impostazioni area di lavoro. Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi clicca su Gruppi utenti. Clicca su Modifica gruppi utenti, quindi clicca su Crea nuovo gruppo. Aggiungi un nome e un handle univoco. Se lo desideri, aggiungi una descrizione e i canali predefiniti a cui verranno aggiunti i membri. Poi, clicca su Crea gruppo. Aggiungi i membri che vuoi che facciano parte del gruppo, quindi clicca su Invita. Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni area di lavoro. Se hai più aree di lavoro, selezionane una dal menu a discesa e clicca su Apri. Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi clicca su Gruppi utenti. Clicca su Modifica gruppi utenti, quindi clicca su Crea nuovo gruppo. Aggiungi un nome e un handle univoco. Se lo desideri, aggiungi una descrizione e i canali predefiniti a cui verranno aggiunti i membri. Poi, clicca su Crea gruppo. Aggiungi i membri che vuoi che facciano parte del gruppo, quindi clicca su Invita. Nota: i gruppi di utenti a livello di area di lavoro non sono accessibili da altre aree di lavoro della tua organizzazione.



Modifica i gruppi utenti dell’area di lavoro

Piani Pro e Business+ Piano Enterprise Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Clicca su Impostazioni area di lavoro. Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi clicca su Gruppi utenti. Clicca su Modifica gruppi utenti, quindi passa il puntatore del mouse sul gruppo che vuoi modificare. Clicca sull'icona dell'ingranaggio per modificare il nome, l'handle o i canali predefiniti oppure clicca sull'icona Persone per aggiungere o rimuovere membri. Effettua le modifiche e clicca su Salva. Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni area di lavoro. Se hai più aree di lavoro, selezionane una dal menu a discesa e clicca su Apri. Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi clicca su Gruppi utenti. Clicca su Modifica gruppi utenti, quindi passa il puntatore del mouse sul gruppo che vuoi modificare. Clicca sull'icona dell'ingranaggio per modificare il nome, l'handle o i canali predefiniti oppure clicca sull'icona Persone per aggiungere o rimuovere membri. Effettua le modifiche e clicca su Salva.

I proprietari e gli amministratori delle organizzazioni Enterprise possono creare gruppi a livello di organizzazione dalla dashboard di amministrazione e utilizzarli per assegnare ruoli, autorizzazioni e iscrizioni alle aree di lavoro. Questi gruppi possono essere gestiti solo nella dashboard e non possono essere combinati ai gruppi IDP.

Modifica dei gruppi di utenti a livello di organizzazione

Modifica i gruppi utenti a livello di organizzazione per gestire i dettagli del gruppo (ad esempio il nome o la descrizione), l’iscrizione o la visibilità (se il gruppo è menzionabile o meno in Slack).

Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione. Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi clicca su Gruppi. Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al gruppo che vuoi gestire. Nel menu, scegli se vuoi modificare i dettagli del gruppo, ad esempio il nome o la descrizione, aggiungere membri, rimuovere membri o modificare la visibilità del gruppo. Effettua le modifiche, quindi clicca su Salva.



Gestire l’iscrizione alle aree di lavoro

Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione. Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi clicca su Gruppi. Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al gruppo che vuoi gestire. Clicca su Connetti aree di lavoro, quindi seleziona o deseleziona la casella accanto alle aree di lavoro a cui vuoi che il gruppo venga aggiunto. Clicca su Avanti, quindi scegli le aree di lavoro per cui vuoi rendere obbligatoria l’iscrizione. Clicca su Assegna aree di lavoro.



Gestire l’iscrizione ai canali

Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione. Clicca su Persone, quindi clicca su Gruppi. Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al gruppo che vuoi gestire. Per i gruppi di utenti connessi ad almeno un'area di lavoro, avrai la possibilità di cliccare su Connetti canali. Se non vedi questa opzione, aggiungi il gruppo a un'area di lavoro. Seleziona o deseleziona la casella accanto ai canali a cui vuoi che il gruppo sia aggiunto. Clicca su Aggiungi canali. Suggerimento: usa la barra di ricerca in alto a destra della schermata di selezione per filtrare l'elenco dei canali.