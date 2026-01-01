Gestire i gruppi di utenti dalla dashboard di amministrazione
I gruppi di utenti rappresentano un ottimo modo per comunicare con più membri contemporaneamente e per assegnare facilmente ai membri ruoli, autorizzazioni e canali.
A livello di area di lavoro, proprietari e amministratori possono consentire ad altri membri di creare, disabilitare o modificare i gruppi di utenti, nonché creare gruppi di utenti @admin e @owner per inviare facilmente notifiche a tutti gli amministratori e proprietari di un'area di lavoro o di un'organizzazione.
In un'organizzazione Enterprise con più aree di lavoro, gli amministratori e i proprietari dell'organizzazione possono creare e gestire gruppi a livello di organizzazione per distribuire i membri su più aree di lavoro.
Impostare le autorizzazioni per i gruppi utenti
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su
Ruoli e autorizzazioni.
- Dalla pagina Tipi di account, clicca sull’icona dei tre puntini accanto a Crea e modifica gruppo utenti.
- Clicca su Modifica autorizzazione, quindi scegli chi può creare e modificare i gruppi di utenti e clicca su Salva.
Livello organizzazione
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono impostare un criterio per l’organizzazione per gestire le autorizzazioni dei gruppi di utenti in ogni area di lavoro dell’organizzazione.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Ruoli e autorizzazioni nella barra laterale sinistra.
- Dalla pagina Tipi di account, clicca sull’icona dei tre puntini accanto a Crea e modifica gruppo utenti.
- Clicca su Modifica autorizzazione, quindi scegli chi può creare e modificare i gruppi di utenti e clicca su Salva.
Livello area di lavoro
Se non è stato impostato alcun criterio per l’organizzazione, i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono definire le autorizzazioni per i gruppi di utenti nelle aree di lavoro che gestiscono.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni area di lavoro. Se gestisci più di un’area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
- Clicca su Ruoli e autorizzazioni nella barra laterale sinistra.
- Dalla pagina Tipi di account, clicca sull’icona dei tre puntini accanto a Crea e modifica gruppo utenti.
- Clicca su Modifica autorizzazione, quindi scegli chi può eseguire l’azione e clicca su Salva.
I proprietari e gli amministratori dell'area di lavoro possono creare e modificare i gruppi di utenti direttamente dalla dashboard di amministrazione, nonché aggiornare i canali predefiniti a cui tali gruppi vengono aggiunti.
Aggiungere un gruppo di utenti dell'area di lavoro
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Clicca su Impostazioni area di lavoro.
- Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi clicca su Gruppi utenti.
- Clicca su Modifica gruppi utenti, quindi clicca su Crea nuovo gruppo.
- Aggiungi un nome e un handle univoco. Se lo desideri, aggiungi una descrizione e i canali predefiniti a cui verranno aggiunti i membri. Poi, clicca su Crea gruppo.
- Aggiungi i membri che vuoi che facciano parte del gruppo, quindi clicca su Invita.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni area di lavoro. Se hai più aree di lavoro, selezionane una dal menu a discesa e clicca su Apri.
- Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi clicca su Gruppi utenti.
- Clicca su Modifica gruppi utenti, quindi clicca su Crea nuovo gruppo.
- Aggiungi un nome e un handle univoco. Se lo desideri, aggiungi una descrizione e i canali predefiniti a cui verranno aggiunti i membri. Poi, clicca su Crea gruppo.
- Aggiungi i membri che vuoi che facciano parte del gruppo, quindi clicca su Invita.
Nota: i gruppi di utenti a livello di area di lavoro non sono accessibili da altre aree di lavoro della tua organizzazione.
Modifica i gruppi utenti dell’area di lavoro
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Clicca su Impostazioni area di lavoro.
- Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi clicca su Gruppi utenti.
- Clicca su Modifica gruppi utenti, quindi passa il puntatore del mouse sul gruppo che vuoi modificare.
- Clicca sull'icona dell'ingranaggio per modificare il nome, l'handle o i canali predefiniti oppure clicca sull'icona Persone per aggiungere o rimuovere membri.
- Effettua le modifiche e clicca su Salva.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni area di lavoro. Se hai più aree di lavoro, selezionane una dal menu a discesa e clicca su Apri.
- Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi clicca su Gruppi utenti.
- Clicca su Modifica gruppi utenti, quindi passa il puntatore del mouse sul gruppo che vuoi modificare.
- Clicca sull'icona dell'ingranaggio per modificare il nome, l'handle o i canali predefiniti oppure clicca sull'icona Persone per aggiungere o rimuovere membri.
- Effettua le modifiche e clicca su Salva.
I proprietari e gli amministratori delle organizzazioni Enterprise possono creare gruppi a livello di organizzazione dalla dashboard di amministrazione e utilizzarli per assegnare ruoli, autorizzazioni e iscrizioni alle aree di lavoro. Questi gruppi possono essere gestiti solo nella dashboard e non possono essere combinati ai gruppi IDP.
Modifica dei gruppi di utenti a livello di organizzazione
Modifica i gruppi utenti a livello di organizzazione per gestire i dettagli del gruppo (ad esempio il nome o la descrizione), l’iscrizione o la visibilità (se il gruppo è menzionabile o meno in Slack).
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi clicca su Gruppi.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al gruppo che vuoi gestire.
- Nel menu, scegli se vuoi modificare i dettagli del gruppo, ad esempio il nome o la descrizione, aggiungere membri, rimuovere membri o modificare la visibilità del gruppo.
- Effettua le modifiche, quindi clicca su Salva.
Gestire l’iscrizione alle aree di lavoro
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi clicca su Gruppi.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al gruppo che vuoi gestire.
- Clicca su Connetti aree di lavoro, quindi seleziona o deseleziona la casella accanto alle aree di lavoro a cui vuoi che il gruppo venga aggiunto.
- Clicca su Avanti, quindi scegli le aree di lavoro per cui vuoi rendere obbligatoria l’iscrizione.
- Clicca su Assegna aree di lavoro.
Gestire l’iscrizione ai canali
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Persone, quindi clicca su Gruppi.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al gruppo che vuoi gestire.
- Per i gruppi di utenti connessi ad almeno un'area di lavoro, avrai la possibilità di cliccare su Connetti canali. Se non vedi questa opzione, aggiungi il gruppo a un'area di lavoro.
- Seleziona o deseleziona la casella accanto ai canali a cui vuoi che il gruppo sia aggiunto.
- Clicca su Aggiungi canali.
Suggerimento: usa la barra di ricerca in alto a destra della schermata di selezione per filtrare l'elenco dei canali.
Chi può utilizzare questa funzione?
- I proprietari/amministratori dell’area di lavoro e i proprietari/amministratori dell’organizzazione
- Disponibile per i piani a pagamento